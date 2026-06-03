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Ringier se alătură Coaliției SPUR, anunțată la Marsilia, pentru a proteja conținutul jurnalistic în era Inteligenței Artificiale. Inițiativa globală susține transparența și monetizarea echitabilă a proprietății intelectuale.

Ringier aderă la Coaliția SPUR pentru protecția conținutului media

Ringier face un pas important pentru protejarea conținutului editorial în era digitală, alăturându-se Coaliției SPUR (Standards for Publisher Usage Rights). Această inițiativă globală, care include nume sonore precum BBC, Financial Times și Sky News, își propune să asigure o utilizare transparentă și echitabilă a materialelor jurnalistice de către inteligența artificială generativă.

Ce aduce SPUR pentru editori și media

În cadrul celui de-al 77-lea Congres Mondial al Presei, desfășurat la Marsilia, SPUR a anunțat extinderea sa semnificativă, adăugând 30 de noi membri și ajungând la un total de 36 de organizații afiliate. Această coaliție non-profit creează standarde tehnice și comerciale care permit editorilor să aibă control asupra modului în care sistemele AI utilizează conținutul lor.

Un punct central al inițiativei SPUR este dezvoltarea unui standard de telemetrie, menit să monitorizeze în timp real utilizarea conținutului și să garanteze că editorii sunt compensați corespunzător. Lansarea acestui instrument avansat este așteptată în viitorul apropiat, marcând un pas crucial pentru protecția drepturilor intelectuale ale editorilor.

Ringier, un membru activ în redefinirea standardelor globale

„Pentru cele aproape 100 de branduri media ale noastre din 11 țări, jurnalismul de calitate se bazează pe protejarea integrității proprietății noastre intelectuale. Asigurând participarea tuturor companiilor media Ringier la Coaliția SPUR, ne garantăm un loc la masa la care sunt create standardele tehnice ale viitorului. Acest lucru le permite redacțiilor noastre locale să beneficieze de avantajele inovațiilor în domeniul inteligenței artificiale, protejând în același timp conținutul nostru și asigurând că utilizarea acestuia de către platforme terțe rămâne transparentă și este monetizată în mod echitabil“, afirmă Ladina Heimgartner, Head Media Ringier AG și CEO Ringier Medien Schweiz.

Un impact global pentru jurnalismul digital

Ringier contribuie activ la implementarea unui standard coordonat la nivel global, oferind o protecție egală pentru conținutul jurnalistic, indiferent dacă acesta provine din Europa Centrală și de Est, Africa sau alte regiuni. „Inteligența Artificială nu cunoaște granițe, iar cadrul prin care protejăm jurnalismul digital nu ar trebui să le cunoască nici el. Prin integrarea tuturor brandurilor media internaționale ale Ringier în Coaliția SPUR, putem implementa un standard coordonat la nivel global în toate piețele în care activăm. Această forță colectivă garantează că, indiferent dacă un material jurnalistic este publicat în Europa Centrală și de Est, Africa sau în alte regiuni, acesta beneficiază de aceeași protecție oferită de standardul de telemetrie utilizat de cele mai importante organizații media din lume”, explică Michael Moersch, CEO Ringier Media International.

Ringier devine parte a coaliției, alături de o nouă generație de organizații fondatoare, afiliate, membre standard și asociate din intreaga lume, toate unite de obiectivul comun de a contribui la stabilirea unor condiții echitabile pentru industria media.

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