  MENIU  
Home > Știri > Ringier aderă la Coaliția SPUR pentru protecția conținutului media

Ringier aderă la Coaliția SPUR pentru protecția conținutului media

Zodiacul Chinezesc. Ce zodie chinezească ești în funcție de anul nașterii
Adelina Duinea
.
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Ringier se alătură Coaliției SPUR, anunțată la Marsilia, pentru a proteja conținutul jurnalistic în era Inteligenței Artificiale. Inițiativa globală susține transparența și monetizarea echitabilă a proprietății intelectuale.

Ringier aderă la Coaliția SPUR pentru protecția conținutului media

Ringier face un pas important pentru protejarea conținutului editorial în era digitală, alăturându-se Coaliției SPUR (Standards for Publisher Usage Rights). Această inițiativă globală, care include nume sonore precum BBC, Financial Times și Sky News, își propune să asigure o utilizare transparentă și echitabilă a materialelor jurnalistice de către inteligența artificială generativă.

Ce aduce SPUR pentru editori și media

În cadrul celui de-al 77-lea Congres Mondial al Presei, desfășurat la Marsilia, SPUR a anunțat extinderea sa semnificativă, adăugând 30 de noi membri și ajungând la un total de 36 de organizații afiliate. Această coaliție non-profit creează standarde tehnice și comerciale care permit editorilor să aibă control asupra modului în care sistemele AI utilizează conținutul lor.

Un punct central al inițiativei SPUR este dezvoltarea unui standard de telemetrie, menit să monitorizeze în timp real utilizarea conținutului și să garanteze că editorii sunt compensați corespunzător. Lansarea acestui instrument avansat este așteptată în viitorul apropiat, marcând un pas crucial pentru protecția drepturilor intelectuale ale editorilor.

Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Percheziții la locuințele din Mureș ale lui Cristian Pomohaci. Fostul preot și cântăreț e acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor minori sub 16 ani. Primele informații
Recomandarea zilei

Ringier, un membru activ în redefinirea standardelor globale

„Pentru cele aproape 100 de branduri media ale noastre din 11 țări, jurnalismul de calitate se bazează pe protejarea integrității proprietății noastre intelectuale. Asigurând participarea tuturor companiilor media Ringier la Coaliția SPUR, ne garantăm un loc la masa la care sunt create standardele tehnice ale viitorului. Acest lucru le permite redacțiilor noastre locale să beneficieze de avantajele inovațiilor în domeniul inteligenței artificiale, protejând în același timp conținutul nostru și asigurând că utilizarea acestuia de către platforme terțe rămâne transparentă și este monetizată în mod echitabil“, afirmă Ladina Heimgartner, Head Media Ringier AG și CEO Ringier Medien Schweiz.

Un impact global pentru jurnalismul digital

Ringier contribuie activ la implementarea unui standard coordonat la nivel global, oferind o protecție egală pentru conținutul jurnalistic, indiferent dacă acesta provine din Europa Centrală și de Est, Africa sau alte regiuni. „Inteligența Artificială nu cunoaște granițe, iar cadrul prin care protejăm jurnalismul digital nu ar trebui să le cunoască nici el. Prin integrarea tuturor brandurilor media internaționale ale Ringier în Coaliția SPUR, putem implementa un standard coordonat la nivel global în toate piețele în care activăm. Această forță colectivă garantează că, indiferent dacă un material jurnalistic este publicat în Europa Centrală și de Est, Africa sau în alte regiuni, acesta beneficiază de aceeași protecție oferită de standardul de telemetrie utilizat de cele mai importante organizații media din lume”, explică Michael Moersch, CEO Ringier Media International.

Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Ce a spus, cu ultimele puteri, polițistul ucis de propriul fiu, la Piatra Neamț. Soția lui, mama tânărului agresor, a fost de față în momentul atacului. Motivele crimei au ieșit acum la iveală
Recomandarea zilei

Ringier devine parte a coaliției, alături de o nouă generație de organizații fondatoare, afiliate, membre standard și asociate din intreaga lume, toate unite de obiectivul comun de a contribui la stabilirea unor condiții echitabile pentru industria media.

Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Cele mai vândute colecții!
Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) Audi Quattro - ediția nr. 11 (Mașini de neuitat) 27.99 RON Cumpără acum
Titanic - Ediția nr.132 Titanic - Ediția nr.132 52.9 RON Cumpără acum
Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) Cocosatul de la Notre Dame- Ediția nr. 72 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) Bunul Dinozaur - Ediția nr. 71 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) Clopotica si secretul aripilor - Ediția nr. 70 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) Intors pe dos - Ediția nr. 69 (Disney. Ediția de platină) 20.9 RON Cumpără acum
Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) Lepidolit - Ediția nr. 40 (Descoperă Mineralele Pământului) 34.99 RON Cumpără acum
Libertatea.ro
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Schimbare majoră pe litoralul bulgăresc: românii trec la turism premium. Cât costă o vacanță Ultra All Inclusive în 2026
Fanatik
Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist
Rivalul lui Radu Drăgușin s-a afișat cu noua iubită. Cine este tânăra care l-a cucerit pe fotbalist
GSP.ro
Maria Sharapova a apărut pe neașteptate la Roland Garros și a provocat un delir total: „Turneul e mai frumos când este ea aici”
Maria Sharapova a apărut pe neașteptate la Roland Garros și a provocat un delir total: „Turneul e mai frumos când este ea aici”
Click.ro
De ce a ales Sânziana Buruiană litoralul bulgăresc pentru ultima vacanță cu fetițele? „E benzina mai ieftină, la noi e bătaie de joc! Azi iese lumea în stradă de la mizeriile ăstora!”
De ce a ales Sânziana Buruiană litoralul bulgăresc pentru ultima vacanță cu fetițele? „E benzina mai ieftină, la noi e bătaie de joc! Azi iese lumea în stradă de la mizeriile ăstora!”
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Redactia.ro
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
Citește și...
„Am ofertă de 3 milioane de euro pe Olaru!” Anunțul lui Gigi Becali despre plecările de la FCSB
Alerte de vreme severă în mai multe regiuni din țară. Bucureștiul, sub cod galben de furtuni
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Cum merge firma fondată de Ilie Bolojan merge mai departe. Activele și încasările, mult sub nivelul de acum un deceniu
Nicușor Dan a chemat din nou liderii partidelor la Cotroceni. Consultări cu Ilie Bolojan și Dominic Fritz pentru alegerea unui nou premier
Kenny Dalglish, diagnosticat cu cancer. Legenda Liverpool și-a dezvăluit boala din greșeală: „Nu am intenționat să fac public acest lucru”
Ultimele cuvinte ale polițistului ucis de propriul fiu. Soția, martoră la atac. Motivele crimei
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Gabriela Cristea a decis demolarea casei din Italia. Ultimele poze cu construcția înainte de a fi stricată. Cum arată conacul care va renaște după modernizare / GALERIE FOTO

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Mugur Mihăescu a devenit bunic. Fiica sa, Ivona, a născut o fetiță de ziua de naștere a actorului
Mugur Mihăescu a devenit bunic. Fiica sa, Ivona, a născut o fetiță de ziua de naștere a actorului
Fulgy a jignit o femeie fără motiv. Mesajele controversate s-au viralizat
Fulgy a jignit o femeie fără motiv. Mesajele controversate s-au viralizat
Proiecte speciale
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Cum eviți contaminarea și toxiinfecțiile
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Trupa Re-Born, primul interviu după ce a câștigat „Românii au talent” 2026. Ce vor face fetele cu banii de la PRO TV: „În primul rând”
Libertatea.ro
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
„Fjord” al lui Cristian Mungiu, văzut de critici pe lista filmelor care ar putea ajunge la Oscaruri
Avantaje
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Daciana și Victor Ponta, din nou ca o familie la absolvirea Irinei! Wow, cum s-a îmbrăcat Daciana la festivitate și la întâlnirea cu fostul soț! Surioara adoptată și fratele vitreg, imagini rare cu Irina Ponta
Pozele care au blocat Internetul! Andreea Marin, în costum de baie, la casa ei de la Telega! Se bronzează în grădină și arată fabulos!
Pozele care au blocat Internetul! Andreea Marin, în costum de baie, la casa ei de la Telega! Se bronzează în grădină și arată fabulos!
Elle
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Irina Rimes, confesiuni picante despre iubitul ei, David Goldcher, după 4 ani de relație. Ce a dezvăluit cântăreața: „Iese cu scandal câteodată, dar…”
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Sandra Bullock, la trei ani de la moartea partenerului său. Bryan Randall s-a stins din viață la doar 57 de ani, după o luptă cu scleroza laterală amiotrofică: „A avut nevoie de..."
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
Este în culmea fericirii! Vedeta a devenit mamă pentru a doua oară și a dezvăluit prima imagine cu fiul său: „Iubirile vieții mele” Foto
DailyBusiness.ro
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
Salariile președintelui și premierului României ar putea crește MULT odată cu noua lege a salarizării
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
RO-Wine: Vinuri din 15 țări și trei zile în care Bucureștiul devine, din nou, capitala vinului internațional
A1.ro
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Paula Chirilă a fost cerută în căsătorie, după divorțul de fostul soț. Cum arată inelul de logodnă. Ce a dezvăluit actrița
Silviu Biriș și fiica sa au ajuns din nou în instanță. De ce și-a dat Eva Maria tatăl în judecată
Silviu Biriș și fiica sa au ajuns din nou în instanță. De ce și-a dat Eva Maria tatăl în judecată
Cristian Pomohaci, cercetat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Poliția a descins la locuințele fostului preot și cântăreț
Cristian Pomohaci, cercetat pentru agresiuni sexuale asupra minorilor. Poliția a descins la locuințele fostului preot și cântăreț
Horoscop 4 iunie 2026. E cu capsa pusă! O zodie e pusă pe scandal. Micile neînțelegeri se pot transforma în conflicte majore
Horoscop 4 iunie 2026. E cu capsa pusă! O zodie e pusă pe scandal. Micile neînțelegeri se pot transforma în conflicte majore
Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor România 2026. Gestul care a dat-o de gol
Maria Dumitru s-a despărțit de iubit după ce s-a întors de la Survivor România 2026. Gestul care a dat-o de gol
Observator News
Vlad a venit cu cuțitul de la București ca să își omoare tatăl. Noi detalii tulburătoare de la crima din Neamț
Vlad a venit cu cuțitul de la București ca să își omoare tatăl. Noi detalii tulburătoare de la crima din Neamț
Libertatea pentru Femei
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Felicitări! Actrița din România care a anunțat că se mărită la 50 de ani, după un divorț dureros! Da, a ieșit soarele pe strada ei! Gestul surprinzător al iubitului ei a emoționat pe toată lumea
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Ultima oră! Se întâmplă fix în aceste momente cu Pomohaci! Autoritățile au intervenit de urgență! Descinderi de amploare și acuzații dezgustătoare aduse fostului preot
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Iulia Vântur, apariție fabuloasă la Cannes 2026. Diva de la Bollywood, printre cele mai comentate și lăudate ținute, dar cu cine a venit pe covorul roșu
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Cine este eroul Mihail Soare, salvatorul lui Alexandru, micuțul de 5 ani dispărut 3 zile în pădure. Ce spune despre copiii lui
Viva.ro
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
Ce s-a aflat până acum despre tânăra din viața lui Rareș Cojoc pălește în fața acestei informații! La mijloc e vorba chiar și de un bărbat celebru din România. Toți au făcut ochii mari când au auzit detaliile explozive
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
S-a aflat totul despre soția lui Dominic Fritz și e știrea care a stârnit o serie de comentarii. Detaliul despre care nu s-a mai vorbit până acum
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Neașteptat ce tocmai a dezvăluit acum Lucia Bubulac: ”M-am străduit. Viața mea...”. A fost mereu discretă, dar acum rupe tăcerea
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Incredibil, ce transformare! Cum arată astăzi Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak în 2005. A trecut atunci prin momente cumplite, dar acum totul pare pentru ea doar un vis urât. Cu ce se ocupă în prezent
Redactia.ro
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
De ce i-ar fi luat, de fapt, tânărul din Piatra Neamț viața tatălui polițist. Motivul șocant care a dus la tragedia din Moldova
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Ce să culegi din grădină în a doua zi de Rusalii? Este bine să faci asta timp de 9 săptămâni
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Putin, prima declarație despre originea dronei căzute la Galați
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Momentul când drona lovește blocul din Galați și explodează. Reacția cutremurătoare a oamenilor care locuiesc în apropierea imobilului
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Soțul Laurei Cosoi, Cosmin Curticăpean, a făcut cel mai așteptat anunț - a spus sexul celui de-al 5-lea copil!! După 4 fetițe urmează... Ce frumoooos!
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
A fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce s-a confruntat cu oboseala extremă și transpirații nocturne timp de 2 ani
A fost diagnosticată cu cancer în stadiul 4 după ce s-a confruntat cu oboseala extremă și transpirații nocturne timp de 2 ani
Ce se schimbă pentru pensionarii români de la 1 iulie 2026. Exemple concrete cu sumele primite în plus
Ce se schimbă pentru pensionarii români de la 1 iulie 2026. Exemple concrete cu sumele primite în plus
ANM avertizează: furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară
ANM avertizează: furtuni puternice, vijelii și grindină în mai multe regiuni din țară
Semnul care apare cu mai puțin de 23 de ore înainte de moarte. Explicația unui medic
Semnul care apare cu mai puțin de 23 de ore înainte de moarte. Explicația unui medic
TV Mania
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
S-a afișat în costum de baie după ce a slăbit 30 de kilograme! Schimbarea radicală prin care a trecut Gabriela Cristea! Îndrăgita prezentatoare TV a uimit pe toată lumea
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Au dat vestea cea mare chiar de 1 Iunie! Anisia Gafton și Florin Serghei au dezvăluit sexul bebelușului!
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Iulia Vântur, Mădălina Ghenea, Andreea Esca și Ana Bodea au făcut spectacol la Cannes 2026, dar o singură rochie a blocat festivalul! S-a aflat prețul ireal
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Maurice Munteanu, imagine din 2001. Concurentul de la Asia Express a fost Miss Travesty patru ani la rând
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Cum arată acum Sânziana Buruiană, după 11 ani de alăptat fără oprire. Care este motivul pentru care nu a stopat procesul: Nu renunțăm momentan
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Vedetele care au slăbit după ce și-au făcut operație de micșorare a stomacului. Au topit rapid kilogramele în plus și acum arată bombă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Cine este Claudia Dumitru, femeia care i-ar fi cucerit inima lui Rareș Cojoc după divorțul de Andreea Popescu? E cunoscută în lumea mondenă
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Până la final de an, această zodie renunță la statutul de angajat și își va lansa propria afacere! I se schimbă total situația financiară
Libertatea
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Liceul din provincie unde elevii cultivă ceapă, salată și castraveți folosind drone și tehnologie integrată. Director: „Agricultura digitalizată ne-a crescut rata de promovare a Bacalaureatului”
Lista de județe lovite de fenomene meteo extreme. Cod galben de furtuni și ploi de până la 40 l/mp
Lista de județe lovite de fenomene meteo extreme. Cod galben de furtuni și ploi de până la 40 l/mp
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
De ce merg copiii la școală doar trei zile, în această săptămână
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Un italian și-a invitat rudele și prietenii la nunta lui din Polonia: „Niciun italian nu a supraviețuit până la sfârșitul nunții” | VIDEO
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton