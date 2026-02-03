Un medic de 30 de ani a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Care a fost cauza morții și de ce afecțiune suferea

Un kinetoterapeut de 30 de ani, Petre Alin Neacșu, a fost găsit mort luni, 2 februarie, într-o clinică privată din Pitești. Descoperirea șocantă a fost făcută de colegii săi, care au alertat imediat autoritățile.

Alin Neacșu și-a pus capăt zilelor

Petre Alin Neacșu, un promițător kinetoterapeut din Pitești, și-a pierdut viața într-un mod tragic. Luni, 2 februarie 2026, colegii săi l-au găsit fără suflare în clinica privată în care lucra. Tânărul de 30 de ani era cunoscut pentru dăruirea sa față de pacienți.

Neacșu a lucrat atât în cadrul Muntenia Hospital, cât și în alte instituții importante din Pitești, precum Spitalul Județean de Urgență. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un profesionist dedicat, pasionat de sport și sănătate, cu multiple certificări și realizări. Potrivit IPJ Argeș, tânărul a fost găsit spânzurat într-un spațiu al clinicii. Colegii săi au observat absența lui îndelungată și au intervenit pentru a verifica situația.

Poliția a intervenit imediat la fața locului și a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele acestui eveniment tragic. „Polițiștii au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unități medicale private din Pitești. Pentru primele verificări, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, urmând ca cercetările să fie efectuate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești”, a declarat instituția printr-un comunicat oficial.

De ce afecțiune suferea

Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tânărul medic se confrunta cu probleme de ordin psihologic, mai exact cu depresie, afecțiune pe care nu ar fi împărtășit-o cu cei din jur. Deși activa într-un domeniu medical și avea acces la resurse de specialitate, suferința sa ar fi rămas, în mare parte, ascunsă.

Între 2014 și 2017, Neacșu a fost angajat al Muntenia Hospital, colaborând ulterior cu aceeași instituție până de curând. Munca sa s-a concentrat pe recuperarea pacienților cu afecțiuni musculo-scheletale, post-traumatice și post-operatorii. De asemenea, activitatea sa s-a extins și în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, în Secția ATI și Secția Ortopedie.

Neacșu era certificat ca instructor sportiv și avea o pasiune pentru fotbal, fiind legitimat la nivel județean. Aceste detalii conturează imaginea unui om complex, devotat sănătății fizice și sportului.

