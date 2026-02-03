Un medic de 30 de ani a fost găsit mort într-o clinică privată din Pitești. Care a fost cauza morții și de ce afecțiune suferea

Un kinetoterapeut de 30 de ani, Petre Alin Neacșu, a fost găsit mort luni, 2 februarie, într-o clinică privată din Pitești. Descoperirea șocantă a fost făcută de colegii săi, care au alertat imediat autoritățile.
Petre Alin Neacșu, un promițător kinetoterapeut din Pitești, și-a pierdut viața într-un mod tragic. Luni, 2 februarie 2026, colegii săi l-au găsit fără suflare în clinica privată în care lucra. Tânărul de 30 de ani era cunoscut pentru dăruirea sa față de pacienți.
Neacșu a lucrat atât în cadrul Muntenia Hospital, cât și în alte instituții importante din Pitești, precum Spitalul Județean de Urgență. Cei care l-au cunoscut îl descriu ca pe un profesionist dedicat, pasionat de sport și sănătate, cu multiple certificări și realizări. Potrivit IPJ Argeș, tânărul a fost găsit spânzurat într-un spațiu al clinicii. Colegii săi au observat absența lui îndelungată și au intervenit pentru a verifica situația.
Poliția a intervenit imediat la fața locului și a deschis o anchetă pentru a clarifica circumstanțele acestui eveniment tragic. „Polițiștii au fost sesizați prin Serviciul Național Unic Apeluri de Urgență 112 cu privire la faptul că un bărbat a fost găsit decedat, în incinta unei unități medicale private din Pitești. Pentru primele verificări, la fața locului au intervenit polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, urmând ca cercetările să fie efectuate de polițiștii Biroului Investigații Criminale Pitești”, a declarat instituția printr-un comunicat oficial.
Potrivit informațiilor apărute în presa locală, tânărul medic se confrunta cu probleme de ordin psihologic, mai exact cu depresie, afecțiune pe care nu ar fi împărtășit-o cu cei din jur. Deși activa într-un domeniu medical și avea acces la resurse de specialitate, suferința sa ar fi rămas, în mare parte, ascunsă.
Între 2014 și 2017, Neacșu a fost angajat al Muntenia Hospital, colaborând ulterior cu aceeași instituție până de curând. Munca sa s-a concentrat pe recuperarea pacienților cu afecțiuni musculo-scheletale, post-traumatice și post-operatorii. De asemenea, activitatea sa s-a extins și în cadrul Spitalului Județean de Urgență Pitești, în Secția ATI și Secția Ortopedie.
Neacșu era certificat ca instructor sportiv și avea o pasiune pentru fotbal, fiind legitimat la nivel județean. Aceste detalii conturează imaginea unui om complex, devotat sănătății fizice și sportului.
Foto: Facebook
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.