Imagini cu momentul în care Cosmin Zuleam, ucigașul afaceristului Adrian Kreiner, a fost prins în Bali

Cosmin Zuleam, ucigașul afaceristului Adrian Kreiner din Sibiu, a fost capturat în Bali, în cadrul unei operațiuni Interpol. Condamnat la 30 de ani de închisoare, el era pe lista celor mai periculoși fugari din Europa încă din 2023.

Momentul în care Cosmin Zuleam, ucigașul afaceristului Adrian Kreiner, a fost prins în Bali

Cosmin Zuleam, unul dintre cei mai căutați fugari din Europa, a fost capturat de Interpol în Bali, Indonezia. Zuleam este liderul bandei care l-a ucis cu brutalitate pe Adrian Kreiner, un om de afaceri din Sibiu, în noiembrie 2023. Zuleam a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru faptele sale.

Operațiunea de arestare a lui Zuleam a fost rezultatul unei cooperări internaționale între Poliția Română, autoritățile indoneziene și Interpol. Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), „un bărbat, de 33 de ani, urmărit internațional din categoria MOST WANTED, a fost localizat și reținut în Indonezia. Cel în cauză avea emis pe numele său un mandat de arestare preventivă”.

Surse apropiate anchetei au declarat pentru Turnul Sfatului că Zuleam a fugit din Belgia pe 13 noiembrie 2023, folosind ruta Doha-Jakarta-Bali. În Bali, a contactat o rudă, ceea ce a permis autorităților să îl localizeze și să îl captureze. Imagini cu momentul arestării au fost distribuite online, arătând cum agenții Interpol îl imobilizează pe Zuleam, care nu a opus rezistență.

Crima care a zguduit România

Adrian Kreiner, un influent om de afaceri din Sibiu, a fost victima unei crime violente în noaptea de 6 noiembrie 2023. Zuleam, împreună cu complicii săi, Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță, au pătruns în locuința lui Kreiner, l-au agresat brutal și l-au lăsat legat, în stare de inconștiență. Victima a fost bătută cu cruzime în cap, torace și membre, iar atacatorii au furat ceasuri de lux în valoare de aproximativ 200.000 de euro.

Ulterior, justiția română a condamnat la închisoare pe viață pe Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță, în timp ce Zuleam a primit 30 de ani de detenție. Sentința a fost pronunțată pe 11 noiembrie 2025, după un proces îndelungat la Tribunalul Alba. Zuleam a fost găsit vinovat pentru infracțiuni multiple, inclusiv omor calificat, furt calificat și tâlhărie calificată.

Fuga în străinătate

După comiterea crimei, Zuleam a reușit să fugă din România și a schimbat complet înfățișarea pentru a nu fi recunoscut. Libertatea menționează că prezența sa pe lista „EU Most Wanted” la sfârșitul anului 2023 a fost un pas crucial în mobilizarea autorităților internaționale pentru capturarea sa. În prezent, autoritățile române lucrează la procesul de extrădare a lui Zuleam pentru ca acesta să își ispășească pedeapsa în țară.

Foto: Capturi YouTube

