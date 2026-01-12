România se confruntă cu temperaturi extreme în perioada 12-14 ianuarie. ANM avertizează: minimele pot ajunge la -19°C, iar Bucureștiul va înregistra până la -15°C. Zonele montane și nordul țării vor fi acoperite de zăpadă și viscol.

Cod galben de ger în toată România

România este sub asediul unui episod de ger extrem, iar meteorologii avertizează că zilele următoare vor fi marcate de temperaturi foarte scăzute, mai ales noaptea și dimineața. Conform Digi24, prognoza actualizată de Administrația Națională de Meteorologie (ANM) indică valori termice ce pot ajunge până la -19 grade Celsius în noaptea de luni spre marți.

Vreme extremă: Cod galben de ger

Între 12 și 14 ianuarie, ANM a emis avertizări de cod galben pentru temperaturi deosebit de scăzute în majoritatea regiunilor țării. Județele din Maramureș, Transilvania și nordul Moldovei sunt cele mai afectate, iar viscolul va intensifica disconfortul termic în zonele montane.

Elena Mateescu, directorul ANM, a declarat pentru Digi24: „În noaptea de luni spre marți, vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi minime cuprinse în general între -19 și -9 grade, cu cele mai scăzute valori în Transilvania și în zonele de munte”.

Minime record și zăpadă la munte

La Vârful Omu, termometrele au înregistrat -22 de grade Celsius în noaptea de duminică spre luni. Bucureștiul nu face excepție, cu temperaturi ce au coborât până la -10 grade și care se estimează să ajungă la -14 până la -15 grade în zona preorășenească. În Maramureș și nordul Carpaților Orientali, stratul de zăpadă va crește cu 3-7 cm, iar viscolul, cu viteze de 70-80 km/h, va spulbera zăpada.

Cum ne afectează frigul intens?

Temperaturile maxime din aceste zile vor fi cuprinse între -8 și 0 grade, iar gerul va persista în regiunile Banat, Crișana, Transilvania și zonele montane. Marți, 13 ianuarie, vremea va rămâne deosebit de rece, cu minime între -13 și -6 grade în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, și maxime de până la 2 grade în sudul Banatului. ANM avertizează că locuitorii din zonele afectate trebuie să fie pregătiți pentru condiții meteo dificile.

Ce urmează după episodul de ger?

De joi, 15 ianuarie, temperaturile vor începe să crească ușor, anunță meteorologii. Maximele vor ajunge la 7-8 grade Celsius, iar minimele se vor situa între -7 și 2 grade. Elena Mateescu subliniază însă că acest episod de ger extrem nu exclude posibilitatea unor zile și nopți foarte reci în perioada următoare: „Nu trebuie să excludem ca după acest episod de vreme deosebit de rece să mai fie posibile zile și nopți foarte geroase”.

Recomandări pentru zilele reci

Pentru a face față temperaturilor scăzute, este esențial să ne protejăm sănătatea. Îmbrăcați-vă corespunzător, în straturi, și evitați expunerea prelungită la frig. În cazul drumurilor montane, fiți pregătiți pentru condiții de zăpadă și viscol. În orașe, ajustați rutina pentru a preveni disconfortul termic în timpul dimineților geroase.

Bucureștiul sub cod galben

Capitala se află sub incidența unui cod galben de ger până pe 14 ianuarie. Temperaturile nocturne vor coborî frecvent sub -10 grade, iar în zonele periferice se vor înregistra valori de până la -15 grade. În ciuda prognozelor mai blânde pentru sfârșitul săptămânii, ANM recomandă locuitorilor să rămână vigilenți și să urmeze sfaturile pentru protecția împotriva frigului extrem.

