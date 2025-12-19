Ce veste a primit Rodica Stănoiu chiar în ziua în care a murit

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a primit o veste importantă chiar în ziua în care a murit, 3 decembrie 2025. Procurorii încă investighează moartea ei suspectă.

Rodica Stănoiu, fostă ministră a Justiției, a primit o decizie favorabilă în instanță privind indemnizația de vârstă chiar în ziua decesului său, pe 3 decembrie 2025. Instanța a decis în favoarea ei în procesul intentat Camerei Deputaților și Senatului pentru reluarea plății indemnizației pentru limită de vârstă, informează Cancan.ro.

Rodica Stănoiu, alături de alți foști parlamentari, a contestat ordinul care a oprit plata acestor indemnizații, considerându-l nelegal și lipsit de temei juridic. Ei au argumentat că, după încheierea mandatelor și îndeplinirea condițiilor legale de pensionare, aveau dreptul la aceste sume.

Decizia instanței a fost clară: „Obligă pârâții să plătească reclamanților indemnizația pentru limită de vârstă cuvenită, începând cu data de 01.07.2023 – până la data de 11.12.2023, actualizată cu indicele de inflație la data plății efective și dobânda legală aferentă, de la data de 01.07.2023, până la data plății efective”.

Conform sursei citate, suma care i se cuvenea lui Stănoiu a fost estimată la aproximativ 50.000 de lei. Acești bani vor ajunge cel mai probabil la presupusul ei partener de viață, Marius Calotă, un jurist cu 53 de ani mai tânăr decât ea. Deși bărbatul susține că între ei nu a fost vorba de o relație romantică, el se află în fruntea listei de moștenitori în testamentul Rodicăi Stănoiu.

Ce va moșteni Marius Calotă, potrivit testamentului Rodicăi Stănoiu

Potrivit Cancan.ro, Marius Calotă începuse deja demersurile pentru succesiunea averii fostului ministru când Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov a deschis un dosar penal de moarte suspectă. Surse din cercul de apropiați ai Rodicăi Stănoiu au exprimat îngrijorări legate de decesul acesteia.

Apropiații au semnalat faptul că Rodica Stănoiu a fost înmormântată fără autopsie, deși fusese externată din spital „cu scandal pe semnătura” lui Marius Calotă, susțin surse. În urma acestor suspiciuni, s-a dispus deshumarea trupului său pentru efectuarea necropsiei. Rezultatele preliminare, obținute de Cancan, au arătat că nu există urme de violență pe corp. Și varianta strangulării a fost exclusă.

Cauza decesului a fost identificată ca fiind un stop cardiac. Totuși, specialiștii nu au putut stabili cu exactitate ce a declanșat acest incident fatal. Pentru a clarifica situația, au fost prelevate probe toxicologice, iar rezultatele acestora sunt așteptate în următoarea lună. Ancheta rămâne deschisă, iar cazul continuă să fie în centrul atenției publice.

Marius Calotă va intra în posesia unor bunuri de valoare, conform testamentului:

Casa de pe Șoseaua Pipera-Tunari, împreună cu toate bunurile mobile (tablouri, tapiserii, mobilier, cristale etc.)

Casa din Năvodari, cu toate bunurile existente

Locul de veci din Cimitirul Izvorul Nou

Autoturismele Toyota Yaris Hybrid 2020 și Volkswagen Touareg 2007

Cota de 5% din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat

Ceilalți moștenitori vor primi cote-părți din depozitele bancare, fonduri de investiții și titluri de stat.

