Cum se apără Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu: „A fost ca o a doua mamă pentru mine”

Marius Calotă, presupusul iubit al fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, care a murit pe 3 decembrie 2025, la 86 de ani, neagă acuzațiile aduse la adresa sa. Bărbatul în vârstă de 33 de ani, de profesie jurist, susține că relația dintre el și fosta demnitară nu a fost una de cuplu, ci familială. Spune că deține și dovezi în acest sens.

Cum se apără Marius Calotă

Marius Calotă, considerat partenerul fostei ministre a Justiției, Rodica Stănoiu, a negat vehement acuzațiile aduse la adresa sa, calificându-le drept nefondate și lipsite de temei. Despre bărbat s-a spus că era iubitul lui Stănoiu pentru a obține acces la averea semnificativă a acesteia.

„Toate acuzațiile astea mincinoase care se aduc la adresa mea sunt niște chestii nefondate, nu au un motiv concret la bază. Mi s-au adresat 11.000 de injurii și apelative care nu au nicio legătură cu realitatea”, a declarat Marius Calotă, pentru Observator News.

Întrebat despre originea acuzațiilor, Calotă a subliniat că acestea provin de la persoane necunoscute.

„Niște persoane pe care nu le cunosc și nici nu vreau să le cunosc prea curând. Înțelegeți? Deci, cred că trebuie să păstrăm o eleganță în tot ce se întâmplă”, a explicat.

Tot el a făcut și primele dezvăluiri despre testamentul fostei demnitare. Rodica Stănoiu nu a avut copii, moștenitorii ei de drept fiind doi nepoți.

„Testamentul este o chestiune intimă, pe care nu cred că este necesar să o fac publică. Despre testament știe toată lumea, toți cei implicați și menționați în testament știu despre ce este vorba. Doamna Rodica, la vremea respectivă, doamna Rodica Stănoiu, le-a explicat cu subiect și predicat cam care este povestea testamentului. Dacă niște unii dintre ei sunt nemulțumiți, nu este problema mea, vă spun”, a mai transmis presupusul iubit al lui Stănoiu.

Citește și: Cine sunt moștenitorii de drept ai Rodicăi Stănoiu și ce avere a lăsat fosta ministră a Justiției în urma ei

Marius Calotă susține că el și Rodica Stănoiu nu au avut o relație romantică

Calotă a clarificat și natura relației sale cu Rodica Stănoiu, respingând speculațiile despre o legătură romantică.

„Relația noastră a fost o relație familială între doamna Rodica Stănoiu, mama mea, eu, Paul, care este fratele meu și a locuit și el cu noi în casă, o bună vreme de timp și cam atât vă pot spune. Nu s-a căsătorit nimeni cu nimeni, nu există iubiți, îndrăgosteli sau alte aspecte care să aibă o conotație în sensul acesta. Departe gândul. A fost ca o a doua mamă pentru mine și ca o bunică pentru Paul, doamna Rodica Stănoiu”, a mai transmis.

Una dintre acuzațiile care i-au fost aduse în ultimele zile a fost că ar fi scos-o „cu scandal” și „pe semnătură” pe Rodica Stănoiu din spital. La scurt timp după, fosta ministră a murit. Marius Calotă susține că dispune de dovezi clare pentru a combate acuzațiile.

„Au fost 6 medici, bineînțeles, care au constatat decesul. Au resuscitat-o, conform procedurilor legale, timp de 45 de minute. În urma acestei resuscitări s-a constatat că a avut loc un stop cardio-respirator. Au fost și organele de cercetare penală la fața locului, care au analizat corpul doamnei Rodica. Avem și camere video-audio în casă, sigur că da. Deci putem lămuri această chestiune foarte simplu. (…)

Sunt persoane nemulțumite care acum încearcă să facă un rău gratuit. Să-mi facă un rău gratuit. Dar vă spun, toate afirmațiile mincinoase vor fi dezmințite. Eu am dovezi palpabile, în concret vorbesc, pentru tot ce s-a spus la adresa mea. Asta vreau să știe toată lumea”, s-a apărat Calotă.

Foto: Hepta.ro; Captură Antena 3 CNN; Captură Observator

Urmărește-ne pe Google News