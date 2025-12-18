Cine sunt moștenitorii de drept ai Rodicăi Stănoiu și ce avere a lăsat fosta ministră a Justiției în urma ei

Lupta pentru moștenirea Rodicăi Stănoiu, fosta ministră a Justiției, este în plină desfășurare. Potrivit Cancan, iubitul acesteia, cu 53 de ani mai tânăr, speră să obțină o parte din averea fostei demnitare, dar se confruntă cu moștenitorii legali ai acesteia.

Cine sunt moștenitorii de drept ai Rodicăi Stănoiu

Rodica Stănoiu a murit pe 3 decembrie 2025, la vârsta de 86 de ani, în împrejurări suspecte. Pe data de 15 decembrie, autoritățile au demarat o investigație privind moartea suspectă a fostei ministre a Justiției. Acest lucru a implicat deshumarea trupului ei neînsuflețit, pentru realizarea unei necropsii. Din verificările făcute până acum rezultă că Stănoiu ar fi murit în urma unui stop cardiac.

Surse din cercul de apropiați ai Rodicăi Stănoiu și-au exprimat îngrijorarea privind circumstanțele decesului ei. Acestea susțin că fosta demnitară fusese izolată de partenerul ei înainte să moară.

Deshumarea a avut loc miercuri, 18 decembrie, iar iubitul Rodicăi Stănoiu a fost surprins de Cancan la Institutul de Medicină Legală (INML), unde a încercat să ridice trupul pentru reînhumare. Totuși, reprezentanții INML au refuzat cererea acestuia, susținând că nu are calitatea necesară și că ancheta este încă în desfășurare. Raportul toxicologic urmează să fie finalizat.

Conform raportului preliminar al INML, nu au fost identificate urme de violență care să fi cauzat moartea fostului ministru. Totuși, au fost constatate coaste fracturate, unele provocate de manevrele de resuscitare, iar altele datând de aproximativ o lună. În prezent, trupul neînsuflețit rămâne la morga INML, iar doi dintre nepoții fostului ministru, considerați moștenitorii legali, urmează să îl preia.

Ce avere a lăsat Rodica Stănoiu în urmă

Rodica Stănoiu a lăsat în urma sa o avere semnificativă. Aceasta nu a avut copii, însă a avut doi nepoți, iar partenerul ei de viață, juristul Marius Calotă, a fost cel mai apropiat de ea în ultimii ani.

Printre proprietățile deținute de Rodica Stănoiu se numără o vilă spațioasă în Pipera și o reședință în Mamaia Sat. Recent, presa a relatat despre o proprietate situată în Nisa, Franța, care ar fi fost trecută pe numele fostei ministre.

Rodica Stănoiu beneficia de o pensie substanțială, care îi asigura un trai confortabil. Conform surselor Fanatik, ea încasa atât pensie specială de magistrat, cât și pensie de fost senator. Pensia de magistrat îi aducea lunar peste 25.000 de lei, iar cea de senator aproximativ 10.000 de lei, datorită celor trei mandate de senator pe care le-a avut.

Stănoiu a fost implicată într-un scandal major la mijlocul anilor 2000, fiind acuzată că a obținut ilegal pensia de magistrat. În 2006 a câștigat definitiv procesul intentat de Ministerul Justiției. Curtea de Apel București a decis că Stănoiu nu trebuie să returneze pensia de magistrat, pe care o încasase începând cu 1 martie 2001. Evenimentul Zilei relata că, la acea vreme, Rodica Stănoiu avea un venit anual cumulat de 1,1 miliarde de lei vechi (aproximativ 30.000 de euro), cea mai mare parte provenind din pensia de magistrat.

