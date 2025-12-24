Produs popular de Crăciun, retras de la raft. Motivul pentru care prezintă un risc pentru sănătate

Alertă alimentară de Crăciun. Un produs popular a fost retras de pe rafturi după ce s-a constatat că prezintă un risc pentru sănătate. Consumatorii sunt avertizați să nu-l consume și să-l returneze la cel mai apropiat magazin.

Produs popular de Crăciun, retras de la raft

O gamă de brioșe cu ciocolată, un desert foarte apreciat în această perioadă festivă, a fost retrasă de la raft după ce s-a descoperit că laptele nu era menționat printre ingrediente de pe eticheta produsului.

Reprezentanții magazinului au declarat: „Prin urmare, poate reprezenta un risc pentru sănătatea oricărei persoane cu alergie sau intoleranță la lapte sau la constituenții laptelui”.

Specialiștii recomandă persoanelor care au achiziționat produsul să nu-l consume și să-l returneze pentru a primi o rambursare integrală.

Produsul se numește Chocolate Flavoured Cupcakes și este vândut de magazinele Tesco din Marea Britanie.

De unde te informezi privind produsele retrase de la raft

Specialiștii subliniază importanța verificării etichetelor produselor alimentare, mai ales în perioada sărbătorilor, când cumpărăturile sunt realizate într-un ritm alert. Pentru a fi la curent cu produsele retrase de la raft în România, consultați site-ul Autorității Naționale Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Ultimul produs retras de pe piață în România a fost un lapte praf Nestle pentru sugari. Opt hipermarketuri au anunțat retragerea produselor NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, după ce Bacillus cereus a fost identificată pe linia de producție.

Foto: Shutterstock.com

