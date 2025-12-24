Produs popular de Crăciun, retras de la raft. Motivul pentru care prezintă un risc pentru sănătate

Alertă alimentară de Crăciun. Un produs popular a fost retras de pe rafturi după ce s-a constatat că prezintă un risc pentru sănătate. Consumatorii sunt avertizați să nu-l consume și să-l returneze la cel mai apropiat magazin.
O gamă de brioșe cu ciocolată, un desert foarte apreciat în această perioadă festivă, a fost retrasă de la raft după ce s-a descoperit că laptele nu era menționat printre ingrediente de pe eticheta produsului.
Reprezentanții magazinului au declarat: „Prin urmare, poate reprezenta un risc pentru sănătatea oricărei persoane cu alergie sau intoleranță la lapte sau la constituenții laptelui”.
Specialiștii recomandă persoanelor care au achiziționat produsul să nu-l consume și să-l returneze pentru a primi o rambursare integrală.
Ultimul produs retras de pe piață în România a fost un lapte praf Nestle pentru sugari. Opt hipermarketuri au anunțat retragerea produselor NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, după ce Bacillus cereus a fost identificată pe linia de producție.
Foto: Shutterstock.com
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.