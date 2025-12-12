Nestlé România a inițiat retragerea voluntară a unor loturi de lapte praf pentru sugari, NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, după ce Bacillus cereus a fost identificată pe linia de producție. Măsura este una de precauție, iar siguranța sugarilor este prioritară.

Lapte praf Nestle pentru sugari, retras de la vânzare

Auchan, Selgros și Kaufland au anunțat retragerea de la vânzare a unor loturi de lapte praf Nestlé pentru sugari, după ce pe linia de producție a fost depistată bacteria Bacillus cereus. Clienții sunt rugați să returneze produsele în magazine.

„Nestlé România inițiază rechemarea voluntară pentru o cantitate limitată din produsele NAN 1 Optipro şi NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauție din cauza identificării prezenței Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate. Siguranța și bunăstarea sugarilor este prioritatea noastră absolută.

Menționăm că nu au fost primite sesizări cu privire la efecte adverse asociate consumului produselor din loturile menționate, rechemarea voluntară a acestora reprezentând o măsură de precauție”, se precizează pe site-ul ANSVSA.

Magazinele Auchan, Selgros și Kaufland au publicat anunțuri similare, solicitând clienților să returneze produsele afectate.

„Persoanele care au achiziționat produse din loturile menționate sunt rugate să nu le ofere spre consum. Cumpărătorii pot returna produsele din loturile vizate direct la magazinele de unde le-au achiziționat pentru a primi contravaloarea acestora”, a transmis Selgros.

Retragerea vizează mai multe loturi, iar produsele trebuie predate în magazinele de unde au fost achiziționate, conform Știrile ProTV.

