Cine este Ion Nicola, românul care apare în dosarele lui Jeffrey Epstein. A zburat cu avioanele milionarului și a primit sume uriașe de bani

Ion Nicola, un pictor din Tulcea, apare de mii de ori în dosarele desecretizate ale lui Jeffrey Epstein. Acesta ar fi lucrat pentru finanțist aproape un deceniu, renovând reședințe și vizitând insula acestuia cu avionul privat.

Cine este Ion Nicola

Un pictor român, Ion Nicola, născut în Tulcea, apare surprinzător de des în dosarele desecretizate ale finanțistului condamnat, Jeffrey Epstein.

Bărbatul, cunoscut sub pseudonimul „Ion The Painter”, este menționat de peste 2.500 de ori în documente și se pare că a avut o colaborare îndelungată cu Epstein, ocupându-se de renovările unor reședințe ale acestuia.

Ion Nicola ar fi fost plătit cu suma impresionantă de 90.000 de dolari pentru munca sa și ar fi călătorit timp de aproape un deceniu cu avionul privat al finanțistului. Mai mult, acesta ar fi petrecut perioade îndelungate pe insula privată a lui Jeffrey Epstein, locul unde au avut loc multe dintre infracțiunile sexuale care au zguduit lumea.

Într-un mesaj trimis direct către Epstein, Ion scria: „Poţi să-i spui lui Jeffrey că am viză de turist, iar faptul că o să fiu pentru 6 săptămâni pe insulă s-ar putea să-mi facă probleme când o să vreau să mă întorc? Ultima dată, am avut probleme la aeroport, la graniţă, pentru că am stat prea mult pe insulă (două luni)”.

Viața simplă din România

Vestea că Ion Nicola, un om simplu din Tulcea, apare de atât de multe ori în dosarele Epstein a stârnit reacții neașteptate în comunitate.

„În 2012, am lucrat la o pensiune în Jurilovca. L-am cunoscut acolo. Omul există. Mi-a povestit că făcea picturi pentru milionari, inclusiv biserici, mi-a arătat niște documente cu care călătorea el oriunde în lume. Sincer, nu prea l-am crezut, că arată ca un om simplu, nu ca unul care era faimos…”, povestește un localnic pe rețelele de socializare.

Ion Nicola ar fi pictat camerele unde aveau loc abuzurile sexuale

Potrivit IAm News, care dezvăluie detalii din dosarele desecretizate ale cazului Epstein, un e-mail intern, din data de 13 ianuarie 2013, are ca subiect explicit ”Ion the Painter” și fixează clar o întâlnire în agenda lui Epstein: „Ion Nicola, pictorul, va veni să te vadă mâine la ora 2pm”.

În alte mesaje sunt discutate detalii despre nuanțele în care trebuiau să fie pictate camerele: galben,. Uși în culoarea lavandei.

„Ușile dulapului ar trebui să fie lavandă și ele. Galbenul este prea pal, ar trebui să fie mai intens, mai mult ca pentru o cameră de copii”, i-a spus Jeffrey Epstein lui Ion Nicola într-un mail.

Conform documentelor desecretizate de Departamentul american de Justiţie, lucrările românului aveau loc în spații unde se desfășurau abuzuri sexuale asupra minorilor.

Sursă foto: Artavita, Profimedia

