Corina Tarniță, primele declarații despre legătura cu Jeffrey Epstein: „Regret că l-am întâlnit”

Corina Tarniță regretă că l-a cunoscut pe Jeffrey Epstein

Corina Tarniță, născută în Craiova și stabilită în SUA, și-a exprimat regretul profund privind relația profesională cu Jeffrey Epstein, subliniind că interacțiunile lor, circumscrise exclusiv mediului academic, nu au fost niciodată marcate de comportamente nepotrivite, relatează Libertatea.

Susține că nu a știut că Epstein era pedofil

Într-o declarație transmisă prin intermediul Universității Princeton și citată de The Daily Princetonian, Corina Tarniță confirmă că între 2008 și 2012 a avut o comunicare constantă cu Epstein, perioadă care a inclus activitatea ei ca doctorandă la Harvard și, ulterior, ca bursieră în cadrul Harvard Society of Fellows. „Nu l-am văzut niciodată pe Epstein comportându-se nepotrivit”, a declarat Tarniță, menționând că întâlnirile față în față au avut loc exclusiv „în compania unor oameni de știință seniori și foarte cunoscuți”.

Documentele declasificate de Departamentul de Justiție nu conțin dovezi care să sugereze implicarea cercetătoarei în activitățile infracționale ale lui Epstein sau că ar fi avut cunoștință de acestea. Tarniță și-a manifestat indignarea față de faptele lui Epstein: „Sunt revoltată de faptele sale și regret că l-am întâlnit vreodată”.

Cum s-au cunoscut

Legătura dintre Tarniță și Epstein a început în 2008, când cercetătoarea era doctorandă în cadrul Programului pentru Dinamici Evolutive de la Harvard, condus de profesorul Martin Nowak, un colaborator apropiat al lui Epstein. „Am fost prezentată lui Epstein în 2008, pe vremea când eram studentă doctorandă și apoi cercetătoare postdoctorală”, a declarat Tarniță. În acea perioadă, Epstein era un donator major al programului, finanțându-l cu milioane de dolari din 2003.

Cercetătoarea afirmă că interacțiunile sale cu Epstein s-au limitat la acest mediu academic, iar activitatea ei s-a concentrat pe colaborări și proiecte științifice.

Transferuri bancare și sprijin pentru tinere matematiciene din România

Un aspect sensibil din documentele declasificate îl reprezintă două transferuri bancare intermediate de Tarniță în 2009, către conturi din România și California. Cercetătoarea explică faptul că Epstein i-a exprimat dorința de a sprijini „alte femei aflate la început de carieră în matematică” prin donații anonime. „Mi-a cerut să ajut la o astfel de inițiativă în România. În aceeași perioadă, Programul a început să dezvolte o colaborare științifică cu Universitatea din Iași”, a spus Tarniță.

Potrivit declarației sale, Universitatea din Iași a propus candidatele, iar ea le-a evaluat strict pe criterii academice. „Din câte îmi amintesc, au fost selectate, în final, doar două matematiciene pentru a primi acest sprijin”, a explicat Tarniță, precizând că a aranjat transferurile de bani conform dorinței donatorului de a rămâne anonim.

Vizite și invitații refuzate

Documentele arată că Tarniță a participat la una sau două întâlniri organizate la reședința lui Epstein din Florida. Aceste întâlniri aveau caracter academic și se desfășurau în prezența unor oameni de știință cunoscuți. Totuși, cercetătoarea a refuzat o invitație la o conferință științifică pe una dintre insulele private ale lui Epstein. „Am fost invitată de profesorul Marvin Minsky de la MIT să particip la o conferință științifică organizată pe una dintre insulele private ale lui Epstein, însă am refuzat invitația.” Într-un e-mail, Tarniță a scris „nu pot veni pe insulă”.

Încheierea interacțiunilor

Corina Tarniță precizează că, odată cu plecarea de la Harvard și începerea activității la Princeton, interacțiunile cu Epstein „s-au redus în mod natural” și au încetat complet după ce a devenit profesoară la Princeton. În decembrie 2011, Tarniță a informat prin e-mail că Princeton o recrutase oficial, marcând o etapă importantă în cariera ei. Tarniță a fost angajată la Princeton în 2013, a obținut un post academic permanent în 2018 și a devenit profesor deplin în 2021.

„Aș fi vrut să nu-l fi cunoscut niciodată”

Tarniță își exprimă regretul pentru asocierea cu Epstein, afirmând că nu a avut cunoștință de activitățile sale infracționale. Publicația The Daily Princetonian subliniază că documentele declasificate nu conțin dovezi care să sugereze implicarea cercetătoarei în faptele ilegale ale lui Epstein. „Din nou, aș fi vrut să nu-l fi cunoscut niciodată”, a concluzionat cercetătoarea în declarația sa.

