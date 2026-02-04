După ce PRO Tv a anunțat că emisiunea prezentată de Cătălin Măruță dispare de pe post, iar ultima ediție va fi difuzată pe 6 februarie 2026, acum are loc o nouă schimbare în grila postului. O nouă emisiune va fi difuzată pe post în curând, iar primul invitat va fi Pavel Bartoș.

Schimbări la Pro Tv. Ce vor putea telespectatorii să urmărească pe post

Emisiunea „Fața la joc” de pe PRO TV, care era difuzată până acum în fiecare luni la miezul nopții, își va schimba ora și ziua de difuzare. Show-ul prezentat de Costin Ștucan și Cătălin Oprișan va putea fi urmărit din 8 februarie 2026 în fiecare duminică, de la ora 16:00.

Aceștia aduc în prim-plan fiecare rezultat și declarație, comentând cu umor cele mai importante subiecte din fotbalul românesc.

Pe 8 februarie 2026, Ștucan și Oprișan îl vor avea invitat special în emisiunea Fața la joc pe Pavel Bartoș, care vine să vorbească despre fotbalul românesc și internațional.

Noi schimbări în PRO TV, după plecarea lui Cătălin Măruță

PRO TV a anunțat recent că renunță la emisiunea „La Măruță”, iar ultima ediție va avea loc pe 6 februarie 2026.

La scurt timp de la informație, grupul care deține PRO TV a luat noi decizii și a anunțat că urmează noi schimbări.

CME se află într-o perioadă de reorganizare și a implementat la început de 2026 un plan menit să consolideze funcțiile de bază ale sediului central și să sprijine obiectivele strategice ale companiei.

Mai mult, șeful de la Resurse Umane părăsește compania care deține PRO TV.

„Ca parte a acestei schimbări, CME Group dorește să își exprime sincerele mulțumiri față de Sona Schwarzova, Chief People & Sustainability Officer, care părăsește compania. Îi mulțumim pentru dedicarea sa pe termen lung, munca depusă și loialitatea față de CME Group. De-a lungul anilor, ea a avut contribuții valoroase și s-a implicat puternic în sprijinirea transformării companiei.

CME Group dorește, de asemenea, să îi mulțumească lui Deborah Cleaver, care se retrage din funcția de Chief Financial Officer și Director Executiv, cu efect de la 1 martie 2026. CME și PPF se află în prezent în discuții privind un posibil rol viitor al acesteia în cadrul grupului Atât funcțiile de Resurse Umane, cât și cele financiare vor raporta către Klara Brachtlova, care își extinde rolul de Deputy CEO & Chief External Affairs Officer”, scrie pe site-ul oficial al grupului.

