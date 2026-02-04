  MENIU  
10 ani de la moartea lui Ioan Gyuri Pascu. Ce face fiica lui astăzi și ce s-a aflat despre singurul copil al artistului: „Ea primește banii”

Amelia Matei
.

Astăzi se împlinesc 10 ani de când Ioan Gyuri Pascu a murit. Artistul a decedat în 2016, în urma unui infarct. El a lăsat în urmă un singur copil, pe Ana Iarina Pascu, care are acum 28 de ani. Iată ce s-a aflat despre tânără și ce face acum.

Ce face fiica lui Ioan Gyuri Pascu

Ioan Gyuri Pascu a murit în urmă cu 10 ani și a lăsat scena divertismentului și a teatrului românesc mai goală.

Florin Constantin, de la Divertis, a vorbit despre faptul că fiica acesta vine adesea la evenimente și este ea însăși artistă.

Mai mult, s-a aflat că Ana Iarina Pascu este cea care încasează drepturile de autor ale actorului, de la grupul umoristic Divertis. Ioan Gyuri Pascu era divorțat, așa că fiica lui este singura care primește ceva de pe urma sa.

„Gyuri a fost prietenul nostru, a fost, nu numai un artist talentat, ci un om bun, pe care nu-l vom uita niciodată. În fiecare show le reamintim spectatorilor de el, de talentul lui uriaș. Fiica lui Gyuri vine adesea la evenimentele noastre, este prezentă în sală, și, deși este și ea artistă, din păcate, nu avem o colaborare pe plan profesional.

Din câte știu, Iarina își primește drepturile de autor intacte ale lui Gyuri, de la grupul umoristic Divertis, nu și soția, erau divorțați. Noi continuăm luna aceasta cu Gala Divertis, cu turneul nostru prin țară, avem reprezentații la Brașov, Sibiu, Constanța. Vă așteptăm la o porție zdravănă de râs”, a declarat Florin Constantin, pentru Click!.

Cu ce se ocupă Ana Iarina Pascu

Ana Iarina Pascu este fiica lui Ioan Gyuri Pascu și a scriitoarei Daniela Marin. Tânăra are 28 de ani și este o pianistă excelentă, însă foarte discretă cu aparițiile publice.

Tânăra a studiat pianul de la vârsta de 6 ani și a absolvit Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” dinBucurești.

Ea a obținut premii importante, inclusiv la competiții din străinătate. În plus, în 2011, ea a colaborat cu tatăl său la albumul muzical „Două comori”.

La 14 ani, Iarina a participat la Românii au Talent cu trupa ei, Romanian Gospel Singers, și a obținut trei de „Da”.

„Au făcut trupa special pentru emisiune. I-am ajutat şi eu puţin, la început, la câteva voci, apoi la unele repetiţii”, spunea Ioan Gyuri Pascu după apariția fiicei sale la televizor.

Pe vremea când Iarina era copil, Ioan Gyuri Pascu vorbea despre pasiunile acesteia și despre ce carieră crede că va avea.

„Nu știu ce va face Iarina mai departe, important e ca ea să fie pregătită pentru viață. Eu m-aș bucura foarte mult să aleagă muzica, pentru că are mari calități pentru asta.

Când era mai mică, voia să se facă bucătăreasă, acum vrea să se facă doctor veterinar, pentru că iubește foarte tare animalele: are două broaște țestoase de mare și un ciobănesc mioritic, pe care îi îngrijește cu mare dăruire”, spunea artistul despre fiica lui.

