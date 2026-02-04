Legumele românești, mult mai scumpe în această primăvară. Prețul exorbitant la care ar putea ajunge un kilogram de roșii

Un val de scumpiri afectează piețele din România, iar primele semne de îngrijorare vin din sectorul agricol. Roșiile românești și verdețurile, esențiale în bucătăria fiecărei familii, vor avea prețuri record în 2026, în contextul unei ierni extrem de reci și al creșterii costurilor de producție.
Fermierii români se confruntă cu o situație dificilă. Costurile pentru încălzirea solariilor au crescut semnificativ, uneori ajungând la câteva mii de lei pe zi, din cauza temperaturilor care au scăzut sub -10 grade. La acestea se adaugă majorările de prețuri pentru energie, combustibil, semințe și tratamente fitosanitare.
Potrivit producătorului Ion Țicu, situația îi obligă pe agricultori să crească prețurile pentru a-și acoperi cheltuielile.
Roșiile românești care vor apărea în piețe în luna aprilie ar putea avea un preț inițial de 50–60 de lei pe kilogram la poarta producătorilor. După adăugarea costurilor comercianților și ale revânzătorilor, prețul ar putea ajunge la 80–100 de lei pe kilogram.
Este o creștere ce reflectă majorările de până la 40% ale costurilor de producție față de anii anteriori. Chiar și așa, fermierii sunt deseori nevoiți să reducă prețurile până seara, dacă marfa rămâne nevândută, pentru a evita pierderile.
Nu doar roșiile sunt afectate. Verdețurile de primăvară, precum salata verde, au avut de suferit din cauza frigului extrem. Producătorii spun că dezvoltarea plantelor este întârziată, ceea ce duce la recolte mai mici și prețuri mai mari.
În prezent, primele verdețuri din piețe sunt deja mai scumpe decât în 2025, cu aproximativ 50 de bani pe legătură.
„Salata verde și alte verdețuri mai au nevoie de două-trei săptămâni pentru a ajunge pe tarabe, dar chiar și atunci prețurile vor fi dificil de ajustat la costurile reale de producție”, explică fermierii.
