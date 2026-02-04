Legumele românești, mult mai scumpe în această primăvară. Prețul exorbitant la care ar putea ajunge un kilogram de roșii

Primăvara aduce prețuri uriașe pentru legumele și verdețurile românești. Din cauza gerului și a costurilor crescute au crescut și prețurile cu care acestea vor fi vândute în magazine.

Legumele românești, mult mai scumpe în 2026

Un val de scumpiri afectează piețele din România, iar primele semne de îngrijorare vin din sectorul agricol. Roșiile românești și verdețurile, esențiale în bucătăria fiecărei familii, vor avea prețuri record în 2026, în contextul unei ierni extrem de reci și al creșterii costurilor de producție.

Fermierii români se confruntă cu o situație dificilă. Costurile pentru încălzirea solariilor au crescut semnificativ, uneori ajungând la câteva mii de lei pe zi, din cauza temperaturilor care au scăzut sub -10 grade. La acestea se adaugă majorările de prețuri pentru energie, combustibil, semințe și tratamente fitosanitare.

Potrivit producătorului Ion Țicu, situația îi obligă pe agricultori să crească prețurile pentru a-și acoperi cheltuielile.

„În mod normal, mulți agricultori ar cere chiar și 80 sau 100 de lei pe kilogram pentru a acoperi costurile reale, însă problema rămâne puterea de cumpărare a clienților”, a spus acesta pentru Click.

Prețuri record pentru roșii

Roșiile românești care vor apărea în piețe în luna aprilie ar putea avea un preț inițial de 50–60 de lei pe kilogram la poarta producătorilor. După adăugarea costurilor comercianților și ale revânzătorilor, prețul ar putea ajunge la 80–100 de lei pe kilogram.

Este o creștere ce reflectă majorările de până la 40% ale costurilor de producție față de anii anteriori. Chiar și așa, fermierii sunt deseori nevoiți să reducă prețurile până seara, dacă marfa rămâne nevândută, pentru a evita pierderile.

Verdețurile de primăvară, afectate de frig

Nu doar roșiile sunt afectate. Verdețurile de primăvară, precum salata verde, au avut de suferit din cauza frigului extrem. Producătorii spun că dezvoltarea plantelor este întârziată, ceea ce duce la recolte mai mici și prețuri mai mari.

În prezent, primele verdețuri din piețe sunt deja mai scumpe decât în 2025, cu aproximativ 50 de bani pe legătură.

„Salata verde și alte verdețuri mai au nevoie de două-trei săptămâni pentru a ajunge pe tarabe, dar chiar și atunci prețurile vor fi dificil de ajustat la costurile reale de producție”, explică fermierii.

