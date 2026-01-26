Nicușor Dan, mesaj pentru cei care l-au huiduit la Iași și Focșani: „Un drept pe care l-ați câștigat” Președintele a ocolit covorul roșu, de Ziua Unirii

Nicușor Dan a fost prezent la Focșani și Iași de Ziua Unirii Principatelor Române, însă în ambele orașe președintele a fost huiduit. Șeful statului nu a părut deranjat de acest lucru, ci a ales să le transmită un mesaj românilor nemulțumiți.

Nicușor Dan, huiduit la Focșani și Iași

Sâmbătă, 24 ianuarie, președintele Nicușor Dan a fost prezent la Focșani și Iași, unde au avut loc ceremonii pentru Ziua Unirii Principatelor Române. Imediat ce a apărut în Piața Unirii, șeful statului a fost huiduit, oamenii scandând „demisia”.

Însă șeful statului nu s-a lăsat afectat de această primire și le-a transmis un mesaj românilor care și-au arătat nemulțumirea.

„La mulţi ani, dragi focşăneni, care huiduiţi autorităţile publice! Este un drept pe care l-aţi câştigat. Este un drept pentru care nişte oameni au murit pentru ca orice cetăţean din ţara asta să aibă dreptul să huiduie o autoritate publică. Însă acest drept vine şi cu o responsabilitate şi responsabilitatea este: Uitaţi-vă la cine sunt oamenii în care vă puneţi speranţele! Nu gândiţi numai pasul unu! Gândiţi şi pasul doi! Aveţi o responsabilitate pentru voi. Aveţi o responsabilitate pentru copiii voştri, aveţi o responsabilitate pentru România întreagă. La mulţi ani, Focşani! La mulţi ani, România!”, a afirmat Nicușor Dan.

În același timp, președintele a vorbit despre semnificația cuvântului „patriotism” și despre importanța acţiunilor unioniste din urmă cu 167 de ani.

„Trăim vremuri complicate, dar într-o zi de sărbătoare haideţi să ne bucurăm puţin! Aşa cum sărbătorile religioase sunt momente în care fiecare dintre noi trebuie să reflecteze şi să se bucure de minunea, de miracolul de a exista pe pământul ăsta, aşa o sărbătoare a statului, cum este 24 Ianuarie, este un moment de reflecţie, de bucurie şi de mândrie că nişte oameni au fost în stare să scrie istorie în partea asta de pământ. Pentru că la 24 Ianuarie, acum 167 de ani, nişte oameni au fost determinaţi să ducă la realizarea unui ideal pe care şi l-au propus cu mult timp înainte. O clasă politică, aşa cum era ea la momentul acela, a reuşit, în condiţii cumva similare cu cele pe care le trăim aici, să facă istorie. Şi asta ne duce cu gândul şi cu întrebarea la ce este patriotismul? Pentru că patriotismul înseamnă, bineînţeles, să fii mândru de ce eşti tu, dar patriotismul înseamnă nu să te baţi cu pumnul în piept, să spui că eşti buricul pământului, patriotismul înseamnă să acţionezi pentru ca potenţialul pe care comunitatea ta îl are – acel potenţial să fie realizat. Şi patriotismul mai înseamnă asumare, asumare să ştii ce eşti tu cu bune şi cu rele şi să reuşeşti cu ce eşti tu, cu bune şi rele, să corectezi în loc să dai tot timpul vina pe celălalt. Asta înseamnă asumarea, asta înseamnă patriotism. Pentru că sărbătorim un moment istoric, din nou, trebuie să reflectăm la ce putem să facem noi pentru ţara asta. Putem oare şi suntem obligaţi să putem să ne înălţăm la idealurile pe care cei dinaintea noastră le-am stabilit pentru noi”, a mai spus Nicușor Dan.

Președintele a ocolit covorul roșu

Tot la Focșani, președintele a ales să nu meargă pe covorul roșu, și pe lângă el. Deși inițial a călcat pe covorul întins special pentru ceremonie, Nicușor Dan a preferat să defileze pe lângă el.

Momentul a fost surprins de camerele de filmat și a devenit viral în mediul online, unde internauții au taxat gestul șefului statului, considerând că acesta a încălcat protocolul.

La scurt timp după aceste evenimente, președintele a revenit cu un mesaj în mediul online.

„Am ales să fiu astăzi atât la Iași, cât și la Focșani, pentru a marca Unirea Principatelor Române alături de oameni, convins că politica trebuie făcută în mijlocul cetățenilor, nu de la distanță. Unirea nu este doar un moment din trecut, ci o responsabilitate pe care o avem, zi de zi, față de prezentul și viitorul României. Acum 167 de ani, înaintașii noștri au reușit un act istoric pentru că au înțeles că interesele națiunii sunt mai presus de diferențe, orgolii sau conflicte de moment. Așa cum spunea Mihail Kogălniceanu, „Unirea este actul energic al întregii națiuni române”. Astăzi, într-o societate marcată de tensiuni și falii, este esențial să ne întrebăm ce înseamnă unirea în prezent și ce putem face, fiecare dintre noi, pentru ca România să își regăsească armonia socială”, a scris Nicușor Dan pe pagina sa de Facebook.

„România are oameni excepționali: medici dedicați, magistrați profesioniști, antreprenori care au demonstrat că pot construi și performa. Ceea ce ne lipsește încă este capacitatea de a aduna toate aceste energii într-un proiect de țară coerent, pe termen lung pentru sănătate, pentru justiție, pentru economie, pentru viitorul copiilor noștri. România are nevoie de dialog, de construcție și de o întrebare fundamentală: există un viitor comun în care să fie loc pentru toți românii? În același timp, respectul față de istoria noastră trebuie să rămână un reper”, a continuat el.

În același timp, Nicușor Dan a subliniat faptul că Imnul național nu trebuie huiduit, fiind un simbol al României și nu al vreunui partid politic.

„Imnul național este un simbol al României și nu trebuie huiduit. El nu aparține niciunei persoane și niciunui partid, ci tuturor românilor, iar în momentele de sărbătoare și de comemorare trebuie onorat. Unirea, în prezent, înseamnă capacitatea de a comunica, de a ne vedea interesele, de a le apăra și de a le negocia într-o lume aflată într-o competiție geopolitică tot mai dură. Vor avea succes acele societăți care vor ști să își pună energiile împreună. Rămân optimist și am încredere că avem maturitatea necesară pentru a construi o Românie în care copiii noștri să își dorească să rămână, să trăiască și să își construiască viitorul aici”, a mai spus președintele.

