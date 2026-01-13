Un deputat PNL vrea legalizarea prostituției în România. Nicușor Dan: „E vorba de cum ne adresăm acestui fenomen”

Ion Iordache, deputat PNL, inițiază o lege pentru legalizarea prostituției, invocând sănătatea publică și combaterea traficului de persoane. Propunerea vizează reglementări stricte și a fost discutată cu ONG-uri și biserica. Președintele Nicușor Dan a vorbit și el despre acest subiect, evitând însă să ofere o poziție clară.

Un deputat PNL cere legalizarea prostituției

Deputatul PNL Ion Iordache propune o lege care să reglementeze activitățile de natură sexuală, o inițiativă ce, spune el, pune sănătatea publică și combaterea traficului de persoane în prim-plan. Subiectul, intens dezbătut, a fost adus și în fața președintelui Nicușor Dan.

„Am discutat și cu oameni din zona bisericii”, a declarat Iordache.

Ion Iordache argumentează că legalizarea și reglementarea acestui domeniu este necesară pentru a scoate activitățile de natură sexuală din „zona neagră”. Fără un cadru legal, aceste practici sunt expuse abuzurilor, traficului de persoane și riscurilor sanitare.

„Am ales reglementarea în locul ipocriziei. Mulți vor spune că există „alte priorități”. Însă protejarea sănătății publice și combaterea sclaviei moderne nu pot fi niciodată priorități secundare. Statul are obligația să reglementeze realitatea, nu să se prefacă că nu o vede în timp ce victimele sunt exploatate în umbră”, a scris deputatul pe Facebook.

Ce prevede proiectul de lege

Proiectul de lege prevede controale medicale obligatorii, reguli stricte privind amplasarea locațiilor destinate acestor activități, la distanțe mari de școli, parcuri și lăcașuri de cult, precum și protecția juridică a celor care practică doar în mod voluntar, fiind majori și autorizați. De asemenea, legea oferă instrumente legale pentru poliție și justiție, necesare în combaterea traficului de persoane.

„În lipsa unei legi, statul român rămâne un spectator neputincios în fața abuzurilor”, a subliniat Ion Iordache, adăugând că state precum Germania, Olanda sau Austria au demonstrat că legalitatea este cheia pentru protecția persoanelor implicate.

Proiectul de lege a fost semnat de parlamentari PNL, alături de un parlamentar PSD, și a beneficiat de consultări cu ONG-uri, dar și cu reprezentanți ai bisericii. Iordache consideră că este momentul potrivit pentru a aborda acest fenomen într-un mod responsabil.

„Este vorba despre o soluție la o problemă reală din societate, pentru care statul român trebuie să își asume responsabilitatea de reglementare”, a afirmat el.

În 2010, un proiect similar propus de deputatul Silviu Prigoană a fost respins, Patriarhia Română argumentând că legalizarea prostituției contravine demnității familiei și a persoanei.

Ce părere are președintele Nicușor Dan

Despre acest subiect a vorbit și președintele Nicușor Dan, în timpul campaniei electorale. Atunci, șeful statului a fost întrebat la Observator dacă legalizarea prostituție este o soluție pentru creșterea veniturilor bugetare.

„E o întrebare bună. Nu am un răspuns în momentul acesta. În orice caz, nu cred. Nu cred că răspunsul ține de venituri și e vorba de cum ne adresăm acestui fenomen și n-am răspuns în momentul acesta“, a răspuns la momentul respectiv Nicușor Dan.

Pe de altă parte, se pare că nici premierul Ilie Bolojan nu știe de existența acestui proiect. Întrebat dacă a discutat cu prim-ministrul despre proiect, Ion Iordache a evitat să răspundă.

Sursă foto: Facebook

