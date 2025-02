Dan Andronic, replică la adresa Ancăi Alexandrescu după atacurile repetate ale acesteia. „Are niște probleme din trecut, a depășit o limită!”

Dan Andronic a reacționat la adresa fostei sale soții, Anca Alexandrescu, după atacurile repetate alea acesteia. Jurnalistul a precizat că s-a abținut să-i răspundă până acum din respect pentru familia Ancăi, dar acum consideră că a depășit limita.

Dan Andronic răspunde atacurilor Ancăi Alexandrescu

Dan Andronic și Anca Alexandrescu au fost căsătoriți timp de doi ani, între 1996 și 1998 și nu au copii împreună. De-a lungul timpului, realizatoarea de la Realitatea a lansat mai multe atacuri la adresa fostului soț. Dan Andronic spune că mariajul cu Anca Alexandrescu a fost un „accident”.

„Am răspuns, am explicat despre ce este vorba, însă imediat, doamna Alexandrescu, fosta mea soție, ca să fie clar, am fost căsătoriți acum foarte mulți ani, a fost un accident în viața mea, pe care l-am regretat tot timpul, 2 ani, ’96-’98, și nu avem niciun copil împreună, slavă Domnului!”, a precizat jurnalistul pentru evz.ro.

Dan Andronic a explicat apoi că nu a răspuns atacurilor fostei soții din repsect pentru copiii acesteia.

„Tot timpul am evitat să-i răspund doamnei Alexandrescu pentru că m-am gândit că are copii. Ea niciodată nu se gândește la ceilalți, la familii. Dimpotrivă, se insinuează în familiile altora fără să clipească. (…) Pot să bănuiesc că, într-un fel sau altul, are niște probleme din trecut, dar a cam depășit o limită” – a dezvăluit Dan Andronic.

Cum l-a atacat Anca Alexandrescu pe Dan Andronic

În urmă cu doi ani, Anca Alexandrescu a intervenit în scandalul provocat de Dan Andronic, în urma dezvăluirilor de la Realitatea Plus, acuzându-l că este „ultimul în măsură să dea lecții de moralitate” și susținând că le-ar fi luat soțiile unor prieteni și că ar fi profitat de pe urma afacerilor cu statul paralel.

„S-a pornit o avalanșă de jigniri atât la adresa mea, cât și a postului Realitatea Plus din partea unor personaje care eu consider că sunt ultimele care au dreptul să ne dea lecții de moralitate. Am văzut disputa cu Dan Andronic și am fost acuzată pe nedrept că eu aș fi spus nu știu ce chestii, eu fiind plecată în concediu.

Dar, am văzut că domnia sa dorește surse credibile; eu cred că sunt o sursă credibilă, având în vedere faptul că Dan Andronic a fost soțul meu. Nu mi-am permis niciodată să vorbesc despre defectele fizice ale cuiva și nu o voi face. Dar nu cred că Dan Andronic are calitatea morală să ne certe pe noi, pe familia Păcuraru și pe ceilalți prieteni ai Realității Plus” – a declarat Anca Alexandrescu, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus.

„El trebuie să răspundă despre legăturile pe care le-a avut cu statul paralel despre care știe toată lumea și eu confirm că le-a avut încă de pe vremea lui Adrian Năstase, nu a lui Victor Ponta.

Așa cum dânsul a stat la masă cu Florian Coldea și apoi, după ce s-au separat apele, a trecut în altă barcă, așa cum a stat la masă cu domnul Traian Băsescu, așa cum a putut să încaseze comisioane grase pe firmele sale, inclusiv în dosarul Microsoft, cred că este ultimul care ar trebui să ne dea nou lecții morale.

Nu fac acuzații despre viața personală, dar cu atât mai puțin un om care a luat nevestele a doi prieteni are calitatea morală să ne dea nouă lecții și să vorbească, atât în public, cât și în privat, despre mine și despre colegii mei de la Realitatea”, a continuat fosta soție a lui Dan Andronic.

