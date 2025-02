Cristian Tudor Popescu, mesaj viral după ce Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar: Un „grandomaniac mincinos patologic, dispus să recurgă la orice”

Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj pentru români, după ce Călin Georgescu a fost dus la audieri și plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru șase infracțiuni. Într-o postare pe Facebook, jurnalistul a transmis că „nimeni și nimic nu e mai presus de lege. Nici chiar votul”.

Cristian Tudor Popescu, mesaj după ce Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar

Cristian Tudor Popescu a transmis un mesaj pe rețelele sociale la scurt timp după ce Călin Georgescu a fost plasat sub control judiciar, fiind cercetat pentru șase infracțiuni. Într-un text intitulat „Un popor se poate îmbolnăvi ca un om”, gazetarul vorbește despre situația actuală din România.

„Poporul are întotdeauna dreptate. Dacă eu nu reușesc să-i înțeleg alegerea, înseamnă că trebuie să mă mai gândesc”. Asta scriam și semnam la începutul anilor `90. Treizeci de ani mai târziu, ani plini de zbucium pe drumul întoarcerii României în Europa civilizată, după aproape o jumătate de veac sub placa de fontă comunisto-bolșevică, scriu așa: poporul are întotdeauna dreptate, cu condiția să răspundem corect la întrebarea – Cine este poporul?”, și-a început Cristian Tudor Popescu mesajul de pe Facebook.

„Este „poporul” acela plimbat întruna prin gură de cg, adică votanții, susținătorii și gealații din jurul lui? Este „poporul” totalitatea cetățenilor români din România cu drept de vot în 2024-2025? Sunt „poporul” toți cetățenii români de pe mapamond în 2024-2025? Nu. NU”, a precizat el.

Ce spune gazetarul despre națiunea română

Jurnalistul explică că „poporul român este popor nu doar în spațiu, dar și în timp. Democrația înseamnă ca hotărâtoare să fie voința poporului. Dar nu doar a celui trăitor azi”.

„Poporul român în spațiu și timp se numește națiunea română. Națiunea este totalitatea popoarelor care se succed pe un teritoriu, vorbind aceeași limbă și având aceeași cultură. Acum mai bine de 200 de ani exista pe aici doar norodul, o masă umană neconștientă de sine. De atunci, norodul cată să se facă nație. O națiune independentă și suverană europeană, nu o despoție ruso-asiatică”, a continuat Cristian Tudor Popescu.

Jurnalistul subliniază faptul că pentru asta „au luptat și au murit pașoptiștii, unioniștii, soldații români în Primul Război Mondial”.

„Au suferit și au fost uciși români luptând împotriva fascismului și comunismului. Pentru ca România să fie parte a civilizației occidentale, nu o despoție ruso-asiatică”, a precizat el.

Cristian Tudor Popescu notează că această luptă, care durează de secole, este „consfințită în Istoria, Constituția și legile României. Popoarele române care odihnesc în pământul patriei sunt vii în Istoria, Constituția, legile României”.

Cristian Tudor Popescu, despre Călin Georgescu

Cristian Tudor Popescu a vorbit și despre Călin Georgescu, despre care spune că este „un grandomaniac mincinos patologic”, pregătit să facă orice pentru a ajunge președintele țării.

„Într-o rea zi, un popor se poate îmbolnăvi ca un om. O parte din mintea și sufletul românilor suferă în clipa de față de ură și orbire alternând cu halucinații. Boala nu-i lasă să vadă ce sare în ochi de la o poștă: Mesia al lor e un grandomaniac mincinos patologic, dispus să recurgă la orice, la legionari, la ruși, la milioane de euro bani negri cu sânge pe ei, la antisemitism, antieuropenism, neoceaușism, filetism, la mercenari, interlopi, ucigași cu simbrie, la Dumnezeu ca șeful său de campanie, ca să ajungă președintele României, după ce a fost toată viața un impostor cu întuneric în spate. Și acum a sărit de 60 de ani, nu mai are răbdare”, a afirmat jurnalistul.

Totodată, gazetarul spune că statul român nu îi poate lăsa pe susținătorii lui Călin Georgescu „să distrugă națiunea română”.

„Statul român nu poate permite unui număr de 2 milioane și ceva de cetățeni, majoritari în primul tur al alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie, să distrugă națiunea română. Democrația nu înseamnă supremația absolută a votului popular, înseamnă în primul rând că nimeni și nimic nu e mai presus de lege. Nici chiar votul”, a încheiat Cristian Tudor Popescu postarea.

Călin Georgescu a fost ridicat din trafic miercuri, 26 februarie, cu mandat de aducere și a fost transportat de polițiști la Parchetul General pentru audieri. Ulterior, fostul candidat la alegerile preziențiale din 2024 a fost plasat sub control judiciar.

Sursă foto: Facebook

