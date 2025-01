Susținătoarea lui Călin Georgescu, dată afară din emisiunea Ancăi Alexandrescu de la Realitatea Plus. Doamna Raisa: „Mi s-a spus că veți face așa”

O femeie care se recomandă drept „doamna Raisa” și este o susținătoare a lui Călin Georgescu, a fost invitată în emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus. În timpul transmisiunii, prezentatoarea Anca Alexandrescu a decis să o dea afară din platou.

Doamna Raisa, dată afară din platou de Anca Alexandrescu

Doamna Raisa, pe numele ei adevărat Marcela Simona Fica, a susținut în mediul online că o cheamă Raisa Ekaterina Ivatenko și că îl susține pe Călin Georgescu. Astfel, Anca Alexandrescu a decis să o invite în emisiunea „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea Plus, sperând că aceasta va face mai multe dezvăluiri.

Femeia, cunoscută pe TikTok drept „raisa8283”, a promovat diferite teorii ale conspirației, deranjând-o astfel pe Anca Alexandrescu. Prezentatoarea a decis, în timpul emisiunii, să o dea afară din platou pe invitata sa, după ce tot ea fusese cea care o invitase și promovase momentul intens.

„O să o cunoașteți pe Raisa și poveștile pe care ea le publică de foarte multă vreme, dar oamenii nu le aud. Cu siguranță la Culisele Statului Paralel le veți auzi și mai bine. Așa că toți cei care vă știți că ați fost în penița Raisei aveți de ce să tremurați”, spunea Anca Alexandrescu înainte ca Marcela Simona Fica (Raisa Ekaterina Ivatenko) să ajungă în studioul emisiunii „Culisele Statului Paralel”.

Se pare că prezentatoarea de la Realitatea a fost deranjată de câteva postări făcute de invitata sa pe pagina ei de Facebook, prin care era atacată.

„Vă rog să deschideți acum linkurile pe care vi le-am dat pe pagina dumneavoastră de Facebook. Este contul dumneavoastră sau nu? Cine putea să posteze?”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

„De ce mă împiedicați să spun? Am văzut și eu comentarii care sunt puse acum. Da, este contul meu. Se clonează conturi de Facebook. Câte conturi nu se clonează? Nu v-ați gândit de s-au pus chiar acum?”, a reacționat doamna Raisa.

Anca Alexandrescu s-a supărat pe invitata sa

„Păi, cum acum? Nu sunt puse acum. Mi-au arătat oamenii în timpul emisiunii. Eu nu mă supăr pe dumneavoastră că scrieți de rău despre mine, ci doar că nu produceți probe. Nu e o singură postare, sunt două postări împotriva mea și a domnului Gușă. E tot scris de altcineva? Doamna Fica, cu toată prietenia vă spun. Haideți să vă spun ceva. Haideți să vă spun următorul lucru: luăm pauză de publicitate și o să ne luăm la revedere de la dumneavoastră, pentru că nu ați produs nicio probă în legătură cu ceea ce ați postat pe paginile dumneavoastră. Eu v-am spus să veniți în platou cu probe. Domnul Vișan v-a rugat, de asemenea, să veniți cu probe. Eu v-am întrebat pe dumneavoastră cine sunteți, pentru că e normal să lămurim pentru oamenii care se uită la dumneavoastră”, a continuat apoi Anca Alexandrescu.

Enervată peste măsură, Doamna Raisa a afirmat că știa că va fi dată afară din emisiune.

„Acum mă acuzați că nu am produs probe. Știți care este chestia? Chestia este că mi s-a spus că veți face așa. Fix așa”, a precizat ea.

Ce a găsit Anca Alexandrescu în telefonul susținătoarei lui Călin Georgescu

La doar câteva ore după ce a dat-o afară din emisiune, Anca Alexandrescu a postat pe pagina ei de Facebook un nou atac la Marcela Simona Fica, femeie care se recomandă drept Raisa Ekaterina Ivatenko.

Se pare că jurnalista s-a ujitat în telefonul invitatei sale și a văzut că aceasta ține legătura cu un tânăr care în trecut a afirmat, fără probe, că ar fi fiul Ancăi Alexandrescu.

„Vă aduceți aminte când v-am arătat acest impostor care se dă drept fiul meu? Ei, el este cel care o ajută pe Raisa cu postările pe TikTok! Vai, ce coincidență! Cum am aflat? Din telefonul ei! Când i-am cerut să văd dacă a vorbit cu generalul Chelaru, am văzut apelurile cu acest personaj! Am întrebat-o! Oare să nu fi văzut ce am postat eu despre el, dacă mă urmărește? În plus, a mai făcut și alte postări împotriva mea și a Realității! Chiar și când l-au luat pe Coldea la DNA! Am făcut ce trebuia să fac! Am arătat adevărul! Cei care vor continua să mă jignească vor primi block instant”, a scris Anca Alexandrescu pe pagina personală de Facebook.

Anca Alexandrescu face referire la un tânăr care a afirmat pe TikTok că este fiul ei.

„Acest personaj se recomandă pe TikTok ca fiind fiul meu! Evident este un impostor! Am raportat la TikTok și nimeni nu ia măsuri. I-am pus în vedere să șteargă postările și refuză! Nu are nicio legătură de rudenie cu mine și vă rog să-l raportați”, spunea jurnalista în urmă cu câteva luni.

Cine este Doamna Raisa

Marcela Simona Fica a ajuns în centrul atenției în urmă cu câteva zile, după ce a devenit virală pe TikTok ca fiind o mare susținătoare a lui Călin Georgescu. De asemenea, ea a promovat diferite documente despre care spunea că sunt secret de stat, dar care promovau teorii ale conspirației, notează Libertatea.

Doamna Raisa spunea că este fost agent în cadrul Serviciului Secret al Armatei (DGIA) și că acum este locotonent-colonel în armată. Însă această informație a fost negată de Ministerul Apărării Naționale.

Mai mult susținătoarea lui Călin Georgescu a spus că a lucrat pe Liliana Mincă. La rândul ei, membra PSD a precizat că femeia a fost doar referent în cabinetul ei de parlamentar, în urmă cu aproximativ nouă ani.

