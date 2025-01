Minerva i-a făcut astrograma lui Călin Georgescu. Ce a îngrijorat-o pe celebra astroloagă: „M-a pus un pic pe gânduri”

Minerva, pe numele său adevărat Gabriela Dima, a dezvăluit că i-a făcut astrograma candidatului independent la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu. Celebrul astrolog a mărturisit că s-a îngrijorat din cauza a ceea ce i-au arătat astrele despre cel care reușise să câștige primul tur al alegerilor, înainte ce acesta să fie anulat de Curtea Constituțională a României (CCR).

Cum arată astrograma lui Călin Georgescu, realizată de Minerva

Călin Georgescu a câștigat detașat primul tur al alegerilor prezidențiale din decembrie 2024, luând prin surprindere întreaga clasă politică. Acesta a intrat în turul doi împreună cu Elena Lasconi, însă Curtea Constituțională a decis să anuleze ambele scrutinuri. Astfel, Candidatul independent a pierdut rapid șansa de a ajunge la Palatul Cotroceni.

Acum, Minerva a dezvăluit că i-a făcut astrograma lui Georgescu și știa că acesta urmează să piardă ceva important. Invitată în emisiunea „40 de întrebări” realizată de Denise Rifai, astroloaga a precizat că ceea ce a văzut în astrograma candidatului a îngrijorat-o.

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu, când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa… Și după ce am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas”, a dezvăluit Minerva.

Mai mult, acesta a precizat că, potrivit astrelor, Călin Georgescu are o latură dictatorială pronunțată.

„Singurul lucru care m-a pus un pic pe gânduri a fost Saturnul acela din Vărsător care arată o latură dictatorială destul de pronunțată și zic, „să vezi ce dăm din lac în puț acum””, a precizat Minerva.

Citește și: Makaveli, „influencerul” lui Călin Georgescu, fiul unui fotbalist cunoscut. A fost abandonat când era un bebeluş: „Nu m-a recunoscut”

Citește și: Dana Budeanu a dat de pământ cu Călin Georgescu: „Măscăricii ăștia care apar brusc vor să ne salveze? Suntem un popor foarte încercat”

Astrologul, despre Mugur Isărescu

Călin Georgescu nu este singurul căruia Minerva i-a făcut astrograma. Aceasta a mărturisit că numeroși oameni influenți din România au rugat-o să le spună ce le rezervă astrele. Printre cei cărora le-a realizat astrograma se numără și Mugur Isărescu.

Potrivit astrologului, guvernatorul BNR „este un om care știe ce face”. Aceasta a precizat că acesta este născut în zodia Leu, dar a refuzat să spună care este ascendentul său, precizând că este un lucru confidențial.

Citește și: Mama lui Dan Capatos a murit, la mai puțin de un an de la decesul tatălui prezentatorul tv: „O eternitate în ceruri”

Citește și: Paula Seling, Gheorghe Zamfir și Daniel Jinga pe aceeași scenă. „Moștenirea noastră culturală este de-o valoare extraordinară” / Exclusiv VIDEO

„Tot ce pot să vă spun e că este un om care știe foarte bine ce face. Dacă omul ăsta nu era, noi de 35 de ani eram pe copcă, apropo de cum ține bugetul țării în mână”, a afirmat Minerva în emisiunea lui Denise Rifai.

De asemenea, astrologul spune că guvernatorul Băncii Naționale a României este un bărbat generos și care știe cum să conducă această instituție.

„Este iubitor de sport, îi place tenisul. Știe să se arate generos atunci când trebuie și nu pot să spun nimic de el. Eu l-am văzut și îl văd în continuare în fruntea BNR”, a subliniat Minerva.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Minerva și Călin Georgescu

Sursă foto: Captură Youtube, Facebook, Instagram

Urmărește-ne pe Google News