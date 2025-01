Cine este bodyguardul lui Călin Georgescu. Florin Roată este dublu campion mondial în lupta cu arme albe și este un cunoscut cascador la Hollywood

Călin Georgescu, candidatul independent la alegerile prezidențiale, nu a solicitat pază de la Serviciul de Protecție și Pază (SPP), ci a ales să angajeze câțiva bodyguarzi pentru aparițiile sale publice. Printre aceștia se numără Marin Burcea, fost combatant în Legiunea Străină, precum și Florin Roată, dublu campion mondial în lupta cu arme albe și un cunoscut cascador de la Hollywood.

Cine este Florin Roată, bodyguardul lui Călin Georgescu

Printre bodyguarzii lui Călin Georgescu s-a făcut remarcat Florin Roată, poreclit „Ucigașul”. Bărbatul a apărut lângă candidatul la Prezidențiale pe data de 8 decembrie 2024, când a mers la secția unde trebuia să voteze în turul al doilea al alegerilor, după anularea acestora de către Curtea Constituțională.

Florin Roată este dublu campion mondial în lupta cu arme albe – printre care și nunceakul, armă de origine japoneză, formată din două bastoane legate printr-un lanț sau o coardă prinsă de extremitățile lor.

Potrivit Gândul, bărbatul a fost atras de mic de artele marțiale, iar în 1998 a devenit campion mondial la Qwan Ki Do (o artă marțială chino-vietnameză creată în 1981, în orașul francez Toulon, de către maestrul vietnamez Pham Xuan Tong). La acest stil a obținut și titlul de campion european.

Florin s-a născut în anul 1967 și a devenit și unul dintre cei mai cunoscuți cascadori de la Hollywood. Poreclit „Ucigașul” (The Killer), acesta a pătruns în lumea filmului în anul 1999. De atunci, a apărut în peste 30 de producții românești și străine, jucând alături de nume celebre precum Jean-Claude Van Damme, cu care a devenit și bun prieten.

Florin Roată a absolvit Facultatea de Medicină Veterinată din Iași, dar pasiunea lui pentru artele marțiale l-au făcut să aleagă un cu totul alt drum în viață.

Bărbatul este un renumit cascador de la Hollywood

Florin Roată a avut numeroase roluri și a dublat actori mari din cinematografia mondială și autohtonă, printre care Andy Garcia, Jean-Claude Van Damme, Dolph Lundgren, David Hasselhoff, Wesley Snipes, Gary Daniels, Cuba Gooding Jr, Ben Kinsley, Mircea Diaconu, Horaţiu Mălăele, Gheorghe Dinică și Marcel Iureş.

Înainte de a deveni cascador, acesta s-a făcut remarcat ca bodyguard, astfel că nu este de mirare că a apărut alături de Călin Georgescu în decembrie 2024.

„Înainte de cascadorie, Florin Roată era bodyguard și asigura paza la unele cluburi cunoscute din București. De-a lungul timpului, Roată nu a fost implicat în conflicte notabile, dar a participat, totuși, la unele «evenimente» cu potențial violent, la începutul anilor 2000”, au declarat sursele Gândul.

Dintre cele mai cunoscute filme în care a jucat cascadorul Florin Roată – unul dintre bodyguarzii lui Călin Georgescu – pot fi amintite Modigliani, Second in Command, Six Bullets, The Defende, One in the Chamber, Forced to fight, Anaconda 3 sau The Detonator.

Mai mult, el a declarat la um moment dat că este sigur că l-ar fi învins pe Van Damme dacă s-ar fi luptat cu el.

„Ne-am antrenat de multe ori pe parcursul celor aproape cinci luni cât a stat (n.r. – Van Damme) în România. Este un tip puternic și extrem de agil în mișcări. Stăpânește bine artele marțiale, dar, dacă ar fi fost să ne batem pe bune, în afara platoului de filmare, unde totul este regizat, iar loviturile sunt doar mimate, îndrăznesc să cred că aș fi reușit să-l înving”, a afirmat Florin Roată în urmă cu ceva timp.

