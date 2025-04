Gigi Becali a cerut închiderea unui post tv: „Vreau să se facă dreptate”. Declarațiile făcute de patronul FCSB în ședința CNA

Gigi Becali (66 ani) a fost prezent în ședința Consiliului Național al Audiovizualului (CNA) pentru a cere închiderea postului de televiziune Realitatea Plus. Afaceristul a fost deranjat de faptul că postul tv a prezentat, timp de o săptămână, o imagine a uneia dintre fiicele sale, alături de o pereche de cătușe.

Gigi Becali cere închiderea postului Realitatea Plus

Gigi Becali a reclamat la CNA postul Realitatea Plus, iar luni, 14 aprilie, a fost invitat să își explice demersul. Patronul FCSB a explicat că a fost deranjat de faptul că, timp de o săptămână, în cadrul unei emisiuni, a fost difuzată o fotografie a uneia dintre fetele sale, alături de o pereche de cătușe.

După ce în ultima perioadă omul de afaceri a fost atacat la Realitatea Plus, iar el a răspuns la România TV, în cele din urmă a decis să ia poziție și să reclame postul tv la CNA. Astfel, conform procedurii, a fost invitat să explice totul într-o ședință publică.

„Am vrut ca să vedeţi aceste imagini cu fata mea. Pe mine acestea mă deranjează cel mai mult. Normal că mă deranjează pentru că e un atac grosolan. Nu mai este libertatea presei. Păi care e libertatea presei? Tu ai o televiziune cu care trebuie să şantajezi. Sau dacă nu îţi convine ţie că o persoană are o altă opţiune politică înseamnă că trebuie să îl ataci?”, a afirmat Gigi Becali în ședința CNA.

„Domnule preşedinte, eu vreau să se facă dreptate, că până la urmă e o chestiune. Dacă s-ar face dreptatea, ar vedea lumea, n-ar mai face nici ei şi ar avea şi fata mea o satisfacţie: că tata s-a bătut pentru mine. Că eu mă bat!”, le-a mai spus omul de afaceri membrilor Consiliului Național al Audiovizualului.

Afaceristul vrea o pedeapsă dură pentru postul de televiziune

Supărat, Gigi Becali a cerut închiderea postului Realitatea Plus susținând că o amendă în bani nu ar rezolva cu adevărat problema.

„Vă cer respectuos să le închideți postul! Trebuie să le dați o pedeapsă dureroasă, altfel ei nu o să se potolească, să mai facă mizerii. Cum să ajungă să-mi pună copilul în cătușe? Fata mea a apărut la TV cu cătușe. O amendă de circulație n-a luat în viața ei și ajunge să fie bătaie de joc la un post de televiziune?!”, a continuat acesta.

Mai mult, Becali spune că fiica sa nu mai vrea, de rușine, să își ducă copiii la grădiniță.

„Fata mea are 3 copii și nu mai vrea, de rușine, să se ducă la grădiniță, ca să-și ducă copiii. Nemernicii ăștia practic nu o mai lasă să aibă grijă de copii așa cum ar trebui! Vă cer din inima mea să luați o măsură care să fie văzută de toată lumea. Toți să afle ce mizerii au făcut cei de acolo (n.r. de la Realitatea Plus). Să se vadă că șantajiștii și manipulatorii primesc pedepse dure. Să fie un exemplu!”, a mai spus Gigi Becali.

Ce a spus Gigi Becali despre Măricel Păcuraru, patronul postului tv

Gigi Becali a fost întrebat dacă a fost sunat de cei de la Realitatea pentru a vorbi despre acuzațiile care i se aduc. Acesta a explicat că nu a fost contactat și, din contră, el a fost cel care a cerut dreptul la replică, dar nu i s-a dat.

„Hai să vă spun: A fost o emisiune în care vedeau un mesaj al meu cu greşeli şi eu am cerut drept la replică şi nu-mi dădeau. Am sunat pe fata lui, pe Alexandra şi i-am zis: dă-mi te rog numărul lui taică-tu, că l-am cunoscut acum 15 ani, am participat la o licitaţie cu el. Şi el nu e un băiat chiar rău aşa, doar că are gândire mafiotă. Şi nici nu este măcar. I-am dat mesaj: vreau şi eu drept la replică, nu-mi dă drept la replică. De atunci, au început atacurile (…)”, a povestit omul de afaceri.

„După aceea, eu i-am dat un mesaj la cineva cu o chestiune întâmplată acum 45-50 de ani. O chestiune care probabil nu trebuia. Dar am zis, eu dacă îi dau mesajul acesta, i-l arată ei, şi poate se cuminţeşte şi-şi vede de treaba ei. Nu e un lucru extraordinar de ruşinos. Au început după aia atacurile. Se vedea că sunt din partea ei. Cred. Nu sunt sigur. Mie îmi spunea Botin, dacă i-am dat 5.000 ca să-şi acopere casa, el mi-a zis: „Băi, nea Gigi, iartă-mă, nu fac eu aşa ceva, ştii că sunt băiat bun, mă pun ei”. Păi cine. „Păi, nu ştii cine?”, a continuat el.

Gigi Becali a precizat că postul de televiziune l-a atacat și pe el, acuzându-l de furt.

„Drept e că n-a pronunţat nume. Eu am considerat că ea, pentru că ea este ca un fel de jupân acolo. S-ar putea să nu fie ea. Pentru că-mi spunea cineva că e cineva care e specialist în mizerii din astea. După care au început toate lucrurile astea, cu atacurile, ba că am furat eu. Bine, minciuni toate. Că nu am niciun dosar penal. Am vreo citaţie? N-am niciuna!”, a mai spus afaceristul.

Astfel, Gigi Becali consideră că se va face dreptate doar în momentul în care postul de televiziune va fi închis.

„Eu vreau dreptatea să fie dreptate să fie închisă televiziunea. Aşa văd eu dreptatea. Pentru că la ei nu contează că le dai 100.000 sau 200.000 amendă, pentru că plătesc. De ce? Păi şantajează pe unu, mai ales în campanie electorală. Şpagă 300.000, 200.000, 100.000, aşa fac. Şi atunci, de-aia au şi făcut-o. Nu ştiu cât vă permite legea. (…) Numai închiderea televiziunii, atât. Altfel nu ai cum să o scoţi la cap cu ei. Nu sunt profesionişti de televiziuni. Oamenii au făcut televiziune ca infractori, ca să manipuleze şi să şantajeze. Şi alegeri şi ca să şantajeze oamenii şi să ia banii. Eu vă spun cu mâna pe inimă asta”, a mai spus politicianul în ședința CNA.

