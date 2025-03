Gigi Becali, omul de afaceri și fost europarlamentar, se bucură de venituri substanțiale provenite din pensii și indemnizații. În ciuda statutului său de antreprenor de succes, el beneficiază de mai multe surse de venit de la statul român, inclusiv o pensie de fost europarlamentar și o pensie de urmaș, iar acum are un venit în plus, fiind parlamentar din partea partidului AUR.

Ce pensie are Gigi Becali

Gigi Becali (66 de ani) beneficiază de venituri substanțiale de la statul român. În urma activității sale politice, Becali încasează o pensie de aproximativ 2.000 de euro, acordată pentru mandatul său de europarlamentar. De asemenea, acesta primește o pensie de urmaș de aproximativ 1.000 de euro, după decesul tatălui său.

Pe lângă aceste venituri, Gigi Becali încasează și o indemnizație de parlamentar, în valoare de 10.000 de lei pe lună, deși prezența sa în Parlament a fost destul de limitată. În cadrul unui interviu, chiar acesta spunea că, în luna decembrie, a fost doar de câteva ori la Parlament.

„Le-am zis: «Ce-mi dați, bă, atâția bani?». Bani mulți! Zeci de mii, nici nu știu. Zeci de mii de lei, mii de euro! Ce înseamnă asta? Ce să fac eu cu atâția bani? Nu vreau bani de la Parlament, așa că am angajat câțiva, ca să le dau banii lor. Prea mulți bani!

În decembrie, m-am dus de vreo 3-4 ori la Parlament: «Domne, trebuie să treci la casă să ridici niște bani». «Ce bani, mă?». «Vreo 10.000 de lei!». «Cum 10.000 de lei?». Iau și pensie vreo 2.000 de euro, mai am și pensie de urmaș de la tata… Iau vreo 3.000 de euro degeaba, pentru care nu am muncit. Și acum o să mai primesc și pensie de deputat”, a spus Gigi Becali în ianuarie pentru ProSport, la Culisele Fotbalului.

Gigi Becali vrea să candideze la președinția României

În ultima perioadă, latifundiarul a fost extrem de activ în sfera politică, iar recent chiar a mărturisit că are de gând să candideze la alegerile prezidențiale ca independent. Totuși, deputatul AUR a mai adăugat că nu-și va da demisia din partid, întrucât nu i s-a cerut acest lucru.

„Eu am o datorie sfântă. Dacă văd un lup în piele de oaie sau proroc mincinos, să atenţionez oamenii pentru că mi-a dat Dumnezeu darul ăsta să înţeleg mai bine despre credinţă. Şi eu ştiu aşa – au fost preşedinţi în România şi atei, şi alte religii, n-am văzut pe nimeni niciodată ca să conteste Facerea. Nimeni, niciodată. Adică Geneza. Călin Georgescu, părerea mea, el are demoni. (…) O să vedeţi că el nu va ajunge preşedintele României. (…) Eu am obligaţia asta, eu candidez”, a afirmat Becali, citat de Agerpres.

