Modificări în Codul Muncii: Noi reguli pentru concedii, sporuri și munca de noapte

O inițiativă legislativă recentă, înregistrată la Senat pe 22 septembrie 2025, propune modificări importante în Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii. Proiectul, susținut de deputatul PNL Florin Roman, senatorul PNL Claudiu Răcuci și deputatul PSD Voicu Vușcan, urmărește să modernizeze relația angajat-angajator, oferind mai multă flexibilitate și echitate în organizarea muncii.

Programul de lucru, stabilit prin negociere colectivă

Una dintre cele mai semnificative modificări vizează modul în care este stabilit programul de lucru. În forma actuală, angajatorul are autoritate exclusivă asupra organizării timpului de muncă. Noua propunere mută această decizie în zona negocierii colective, implicând angajații, sindicatele sau reprezentanții salariaților.

„Acest demers are la bază un argument fundamental de echitate socială şi economică, oferind salariaţilor o mai mare autonomie şi control asupra echilibrului dintre viaţa profesională şi cea personală”, se arată în expunerea de motive a proiectului, potrivit romaniatv.net.

Inițiatorii susțin că o forță de muncă flexibilă este mai productivă și mai puțin predispusă la epuizare sau absenteism, ceea ce contribuie la stabilizarea pieței muncii și la reducerea costurilor de recrutare.

Concediul de odihnă, planificat anual de comun acord

O altă modificare propusă se referă la planificarea concediului de odihnă. Proiectul prevede ca programarea să se facă la începutul fiecărui an, prin acord între angajat și angajator, cu posibilitatea de modificare pe parcurs, dacă ambele părți sunt de acord.

„Acest cadru juridic are menirea de a oferi angajaţilor o predictibilitate esenţială pentru a se bucura de dreptul la odihnă într-un mod eficient”, explică parlamentarii în documentul oficial. Totodată, angajatorii ar beneficia de o planificare strategică a resurselor umane, evitând blocajele generate de cererile spontane de concediu.

Sporul de noapte: alegerea aparține angajatului

Proiectul introduce și o schimbare în privința compensării muncii de noapte. Salariații vor putea alege între două forme de beneficii: fie reducerea programului de lucru cu o oră, fără diminuarea salariului, fie un spor de 25% din salariul de bază pentru cel puțin trei ore lucrate în intervalul de noapte.

„Nu poate angajatorul să impună un singur tip de beneficii. În multe state europene, compensaţia financiară directă este norma, recunoscând în mod concret riscurile la care se supun aceşti angajaţi”, se precizează în expunerea de motive.

Această măsură are la bază preocuparea pentru sănătatea fizică și mentală a angajaților care lucrează în ture de noapte, recunoscând impactul negativ al acestui tip de activitate.

Sindicatele, implicate activ în definirea normelor interne

Un alt punct important al proiectului este redefinirea rolului sindicatelor în stabilirea Regulamentului intern. În locul unei simple consultări, se propune o negociere reală, care să transforme documentul dintr-un act unilateral într-un acord comun.

„Această schimbare fundamentală consolidează parteneriatul social, reduce riscul de litigii şi asigură că regulile interne sunt percepute ca fiind echitabile şi legitime de către angajaţi”, au transmis inițiatorii.

Proiectul de lege urmează să fie dezbătut în comisiile parlamentare, iar dacă va fi adoptat, ar putea aduce o transformare semnificativă în modul în care se desfășoară relațiile de muncă în România.

