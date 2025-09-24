Incendiu puternic în București, în zona Pantelimon. Flăcările au izbucnit la fostul depozit Antrefrig

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară, 23 septembrie, la depozitul Antrefrig din sectorul 2 al Capitalei. Flăcările au fost atât de puternice și s-au răspândit rapid, distrugâng structura metalică a depozitului. La primele ore ale dimineții, pompierii încă se luptau să le stingă.

Incendiu puternic în București, la fostul depozit Antrefrig

Un incendiu puternic a izbucnit marți seară la o hală din Șoseaua Pantelimon, Sectorul 2 al Capitalei, provocând degajări masive de fum. Din cauza poluării extreme, autoritățile au emis patru mesaje RO-Alert pentru locuitorii din sectoarele 2, 3, 4 și 5, avertizându-i să închidă ușile și ferestrele și să evite deplasările în aer liber.

Ministerul Mediului a anunțat că stațiile de monitorizare a aerului au înregistrat depășiri alarmante ale particulelor în suspensie (PM10 și PM2.5). La stația B16 – Bulevardul Basarabia, valorile au ajuns până la 350 µg/m³, de peste șapte ori mai mari decât limita admisă.

„Există un laborator mobil care a fost trimis pentru a măsura toate concentrațiile. Este evident o depășire, dar vrem să știm exact și cu cât”, a declarat ministra Mediului, Diana Buzoianu, în direct la Digi24.

Pompierii încearcă stingerea focului

Inițial, 26 de autospeciale au fost mobilizate pentru stingerea incendiului, însă acesta s-a extins pe o suprafață de aproximativ 7.000 metri pătrați.

Structura metalică a depozitului a fost afectată de temperaturile ridicate, fiind distrusă în mare parte.

„Incendiul s-a manifestat pe aprox 7.000 mp. Au fost angrenate în total 26 de autospeciale de stingere, iar în acest moment mai sunt in dispozitiv doar 14 autospeciale de stingere”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Pe parcursul zilei de miercuri vor fi utilizate buldoexcavatoare pentru îndepărtarea materialelor care întrețin arderea.

Ce se afla în depozitul care a fost mistuit de flăcări

Hala Antrefrig care a luat foc are destinație de refrigerare, cu alte anexe alipite de aceasta. În interior se aflau alimente, băuturi și vopseluri, iar structura metalică a clădirii a cedat din cauza temperaturilor extrem de ridicate.

Peste 100 de pompieri au lucrat pe timpul nopții, iar autoritățile de mediu au deplasat un laborator mobil în zona Vatra Luminoasă pentru a monitoriza în timp real poluarea.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 CNN că depozitul avea autorizații de mediu și că în 2025 au fost efectuate controale, în urma cărora totul a fost considerat în regulă.

„Astăzi trebuie să fie analizată inclusiv cauza, mult mai în detaliu, după ce a fost stins incendiul. (…) Înțeleg că există toate autorizațiile de mediu obținute în acele hale, că au fost făcute inclusiv controale în anul 2025 și în urma controalelor lucrurile au ieșit în regulă”, a precizat ministrul Mediului.

Diana Buzoianu le-a recomandat cetățenilor să nu meargă în zona afectată de incendiu.

„Evident că în momentul în care are loc un astfel de incendiu, toate recomandările sunt pentru oameni să nu se ducă în zonele respective, să nu iasă, să meargă prin acest fum. Dar având în vedere că expunerea a fost una limitată la câteva ore, în timpul serii, sigur că astăzi lumea este în regulă să iasă pe stradă”, a mai spus ea.

