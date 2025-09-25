Cine este elevul suspectat că a trimis amenințări școlilor și spitalelor din București. Adolescentul ar fi avut un complice, o fată de 14 ani

În ultimele săptămâni, România a fost zguduită de o serie de amenințări cu bombă care au vizat peste 500 de instituții publice, inclusiv școli, spitale și secții de poliție.

În centrul acestui val de teroare se află un elev cunoscut deja autorităților pentru antecedente grave.

Autoritățile au demarat o anchetă amplă, iar tânărul a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” pentru evaluare psihologică.

Mesaje alarmante și scenarii de groază „Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează!”

Primele mesaje au fost trimise începând cu 21 septembrie 2025, vizând instituții din București și din alte 24 de județe. Conținutul emailurilor era extrem de violent: adolescentul amenința cu un atac armat, susținând că va intra în școli și va comite un „masacru”. Mesajele includeau și fotografii de la atacuri celebre din SUA, precum cel de la Sandy Hook (2012) și Robb Elementary School din Uvalde, Texas (2022).

„Voi intra în școală și mă voi îndrepta spre clasa pregătitoare. Pregătiți-vă psihic pentru ceea ce urmează în următoarele zile”, se arată într-unul dintre mesajele trimise, notează Hotnews.

Adolescentul ar fi avut un complice

Adolescentul de 17 ani, elev la Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din București, a fost identificat și ridicat de polițiști miercuri dimineață, chiar în timp ce se îndrepta spre școală. Potrivit surselor judiciare, în momentul intervenției, tânărul ar fi încercat să-și distrugă telefonul mobil, ceea ce sugerează intenția de a șterge probele.

După opt ore de audieri la sediul Inspectoratului General al Poliției Române, suspectul a fost lăsat în libertate, dar ulterior internat la Obregia pentru evaluare psihiatrică. Poliția Română, în colaborare cu Serviciul Român de Informații, a confirmat că mesajele au fost trimise de pe aceeași adresă de email, însă nu există indicii că amenințările ar fi fost reale.

Conform anchetei, adolescentul ar fi recunoscut că nu a acționat singur și că ar fi avut un complice: o fată de 14 ani din județul Prahova.

Cei doi s-au cunoscut pe rețelele sociale și au comunicat intens online, punând împreună la cale planul de amenințări. Adolescenta locuiește cu bunica sa și, conform anchetatorilor, ar fi fost implicată în redactarea și trimiterea mesajelor.

Un trecut controversat: acuzat de FBI și refuzat la extrădare

Tânărul nu este la prima abatere. În trecut, FBI a cerut extrădarea sa în SUA, unde era acuzat de terorism, distribuire de pornografie infantilă și manipularea unor adolescente pentru a comite acte de violență și automutilare. Potrivit documentelor judiciare, adolescentul ar fi trimis amenințări cu bombă în numele victimelor care refuzau să-i urmeze ordinele, vizând instituții americane precum sinagogi, aeroporturi și școli, notează Observator News.

În mai 2025, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv cererea de extrădare, invocând neconcordanțe juridice între legislația română și cea americană. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat pentru Digi24: „Este un tânăr care, din păcate, nu a înțeles nimic din situațiile pe care le-a provocat și prin care a trecut. Diseminarea unor amenințări cu bombă, crearea de temere, de spaimă în rândul cetățenilor sunt lucruri absolut inacceptabile”.

Reacții și măsuri de securitate

Valul de amenințări a stârnit reacții puternice în rândul părinților, elevilor și profesorilor. În multe școli, sistemele de pază au fost suplimentate, iar accesul în instituții se face cu verificări stricte. La Târgu Jiu, directorul Colegiului Național „Spiru Haret”, Flavius Boian, a declarat: „Copiii noștri poartă semne distinctive, au fost făcute verificări la poartă, s-a dublat, practic, sistemul de pază. Este un act inconștient, probabil, datorat și educației”.

Ministerul Educației a anunțat măsuri urgente pentru protejarea elevilor și a personalului didactic. Ministrul Ligia Deca a declarat că, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Interne, se va suplimenta prezența forțelor de ordine în jurul unităților de învățământ.

„Am solicitat Ministerului Afacerilor Interne intensificarea măsurilor de siguranță în jurul școlilor, inclusiv prin suplimentarea patrulelor de poliție și jandarmerie. Siguranța elevilor și a cadrelor didactice este prioritară”, a transmis Ligia Deca într-un comunicat oficial, citat de Edupedu.

