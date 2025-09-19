  MENIU  
Cum se acordă bursele sociale în anul școlar 2025-2026. Care sunt criteriile și ce documente trebuie să depui
Amelia Matei
.

Elevii din învățământul primar, gimnazial și liceal pot beneficia de burse sociale în valoare minimă de 300 de lei pe lună, în anul școlar 2025-2026. Iată ce documente trebuie depuse, unde și care sunt criteriile după care se acordă aceste sume.

Burse sociale – documente

Pentru a beneficia de această bursă, elevii majori – sau, în cazul celor minori, părinții, tutorii ori reprezentanții lor legali – trebuie să depună o solicitare adresată Comisiei de management al burselor din cadrul unității de învățământ. Cererea trebuie însoțită de documente justificative care dovedesc îndeplinirea criteriilor de eligibilitate.

Cererile și documentele necesare pentru bursele sociale se pot depune la secretariatele școlii până în  data de 2 octombrie 2025. 

Unitățile de învățământ pot transmite inspectaratelor școlare până la data de 20 octombrie primele liste cu beneficiarii, defalcate pe tipuri de burse și sumele estimate pentru lunile septembrie și octombrie.

În acest fel, elevii vor primi banii începând cu 20 noiembrie. 

Tipuri de burse școlare

Elevii pot beneficia de patru tipuri de burse școlare, conform Hotărârii de Guvern nr. 732/4 septembrie 2025: 

  • Burse de merit – 450 de lei/lună
  • Bursă socială – 300 de lei/lună
  • Bursă tehnologică – 300 de lei/lunp
  • Bursă pentru reintegrarea școlară a mamelor minore – conform legislației în vigoare

Bursele sociale sunt pentru a sprijini elevii din medii dezavantajate sau cu probleme medicale, pentru prevenirea abandonului școlar și asigurarea participării la cursuri.

Ele se acordă elevilor din ciclul primar, gimnazial liceal și profesional, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau în cadrul „Școlii din spital”.

Cine poate beneficia de bursă socială

Elevii pot beneficia de bursă socială dacă se află în oricare dintre condițiile următoare: 

a) elevi proveniţi din familii care realizează un venit mediu net pe membru de familie, supus impozitării, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie. Se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii; 

    • Notă! Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 4.050 lei lunar. Valoarea netă este de 2.575 lei, iar 50% înseamnă 1.287,5 lei.

    b) elevi cu unul sau ambii părinţi decedaţi şi elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecţie specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgenţă, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării; 

    c) elevi care au deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecţiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului, încadrate conform criteriilor din Anexa nr.1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilităţi în grad de handicap şi a modalităţilor de aplicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, şi structurate tipologic conform aceluiaşi act normativ, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net, pe membru de familie, supus impozitării;

    d) elevi cu afecţiuni oncologice şi/sau cronice şcolarizaţi, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Şcolii din spital” sau la domiciliu, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

    e) elevi care revin după şcolarizarea din cadrul „Şcolii din spital” în unitatea de învăţământ la care au fost înmatriculaţi anterior, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu net pe membru de familie, supus impozitării;

    f) elevi proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările şi completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. 

    Condiții de acordare a bursei sociale în anul școlar 2025-2026

    Bursele sociale în cuantum de 300 de lei pe lună se vor acorda integral, nu se vor calcula în funcție de zilele libere și vacanțele. 

    Acestea se acordă la cererea, în funcție de situația elevului, fie ea materiale, socială sau medicală.

    Bursele sunt acordate cu condiția ca elevul beneficiar să promoveze la toate disciplinele și să fi avut media 10 la purtare sau calificatul „foarte bine” la purtare, la finalul anului școlar anterior cererii bursei.

    Bursa socială este condiționată de prezența la școală. Dacă elevul acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu va fi primi bursa socială pentru luna respectivă.

    Elevul poate beneficia de o singură bursă socială, din bugetul Ministerului Educației, chiar dacă îndeplinește cumulativ mai multe criterii prevăzute la articolul 16, alin. (1).

