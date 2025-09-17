Revoltă în Educație. Ministrul Daniel David a finanțat un proiect cu 207 milioane lei, după ce a spus că nu sunt bani pentru profesori



Ministrul Educației, Daniel David, a semnat un contract de peste 207 milioane lei pentru un proiect de vizează 15.000 de elevi și 37.500 cadre didactice din 176 de școli la nivel național. Asta după ce a anunțat că nu există bani pentru profesori, lucru care a scos în stradă mii de cadre didactice chiar în prima zi a anului școlar.

Daniel David a finanțat un contract de peste 207 milioane lei

Ministrul Educației, Daniel David, a decis să investească 207 milioane lei în proiectul „Mecanism de intervenție pentru alfabetizare funcțională în învățământul preuniversitar” (MIAF). Acest proiect, care este finanțat prin Programul Educație și Ocupare 2021-2027, reprezintă o inițiativă strategică menită să dezvolte alfabetizarea funcțională a elevilor din ciclurile primar și gimnazial (ISCED 1-2) în cinci domenii esențiale: lectură, matematică, științe, educație civică și educație digitală.

„În acest scop, vor fi proiectate și implementate intervenții integrate care includ elaborarea unui cadru de evaluare a nivelului de alfabetizare funcțională (standarde, seturi de itemi și teste de evaluare), dezvoltarea competențelor cadrelor didactice și implementarea unui mecanism pilot de intervenție pentru alfabetizarea funcțională a elevilor, cu perspectiva extinderii acestuia la nivel național”, se arată în comunicatul Ministerului Educației.

Proiectul se adresează unui minim de 37.500 cadre didactice ce vor participa la activități de dezvoltare profesională în domeniul alfabetizării funcționale și minimum 15.000 de elevi din 176 de școli primare și gimnaziale selectate la nivel național, notează Libertatea.

Proiectul va începe pe 1 octombrie 2025 și va dura 48 de luni. Acesta se va desfășura în parteneriat cu Institutul de Științe ale Educației (IȘE), Casele Corpului Didactic (CCD) Alba, Argeș, Dolj, Ilfov și Suceava, precum și Inspectoratele Școlare Județene (ISJ) Alba, Argeș, Dolj, Ilfov și Suceava.

Valoarea eligibilă totală a proiectului este de 207.160.606,80 lei, din care suma nerambursabilă din fonduri europene (FEDR/FSE+/FC/FTJ) se ridică la 166.709.127,57 lei.

Citește și: Toto Dumitrescu a fost prins de poliție, după accidentul provocat. Ce se va întâmpla cu el

Citește și: Ministrul Educației, despre felul în care pot fi sancționați elevii care folosesc telefonul la ore: „Poți să chemi părinții sau paza”. Ce nemulțumiri au părinții

Ministrul Educației, despre necesitatea implementării proiectului

Potrivit ministrului Educației, „o problemă esențială a sistemului nostru de educație o reprezintă nivelul ridicat de analfabetism funcțional, care constituie un risc pentru securitatea națională, vulnerabilizând țara în fața manipulării prin narațiuni conspiraționiste și împiedicând dezvoltarea unei societăți bazate pe cunoaștere”.

Daniel David a subliniat faptul că „acest proiect permite pilotarea intervențiilor instituționale recente, prin programele remediale introduse la nivel primar (2 ore/săptămână) și gimnazial/liceal (timp alocat cadrului didactic per disciplină), axate pe: consolidarea competențelor existente, dezvoltarea competențelor țintă nedezvoltate, aplicarea cunoștințelor în viața cotidiană și dezvoltarea competențelor pentru performanță”.

Citește și: Nicușor Dan, după ce Guvernul a mărit TVA, deși el a promis că acest lucru nu se va întâmpla: „Nu am voie să mă enerveze Ilie Bolojan”

Citește și: Nicușor Dan, despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: „Poți provoca pagube colaterale”

Anunțul privind proiectul de 207 milioane lei vine la două săptămâni după ce ministrul Daniel David a precizat că nu mai sunt bani de burse și salarii tot anul.

„Ca ministru, am obligația legală de a implementa legile în vigoare (și programul de guvernare). Măsurile luate prin Legea nr. 141/2025 sunt necesare, nu dorite, pentru a ne putea proteja din toamnă salariile și bursele. Direct spus, nu mai sunt bani pentru plata salariilor și burselor pentru tot anul!”, a spus ministrul Daniel David.

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News