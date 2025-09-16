Toto Dumitrescu a fost prins de poliție, după accidentul provocat. Ce se va întâmpla cu el

Toto Dumitrescu, fiul fostului fotbalist Ilie Dumitrescu, a fugit de la locul unui accident pe care l-a provocat în cartierul Primăverii din București. El a fost căutat de polițiști, iar acum a fost găsit și reținut. Toto Dumitrescu se află acum în custodia autorităților. Iată ce se va întâmpla cu el după cele petrecute.

Toto Dumitrescu a fost prins de Poliție

Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost găsit și reținut de Poliția Română, după ce a provocat un accident în cartierul Primăverii din București și apoi a fugit de la locul faptei. Martorii la scenă au confirmat că Toto Dumitrescu se afla la volan, cu toate că oamenii legii sosiți la locul accidentului nu l-au mai găsit. În urma accidentului, o femeie a fost transportată la spital și trei mașini au fost avariate.

Anchetatorii au început o anchetă și cercetări după accident, iar astăzi au reușit să îl găsească și să îl rețină pe tânărul de 28 de ani. Ulterior, Toto Dumitrescu are dreptul să își cheme avocatul și apoi va fi începută procedura penală în conformitate cu legea.

„În urma activităților procedurale desfășurate de polițiștii Brigăzii Rutiere, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, bărbatul în vârstă de 28 de ani a fost depistat și se afla în custodia polițiștilor din cadrul Brigăzii Rutiere”, transmite Brigada Rutieră.

Toto Dumitrescu a fugit de la locul accidentului pe care l-a provocat

Fiul lui Ilie Dumitrescu a provocat un accident în zona de nord a Bucureștiului. Conform martorilor, femeia rănită voia să vireze la stânga și s-a asigurat corect, dar mașina pe care Toto o conducea a apărut cu viteză mare și a lovit violent mașina femeii. Autovehiculul în care se afla femeia a fost proiectat într-un altul din spate.

Imediat după impact, fiul lui Ilie Dumitrescu a părăsit autoturismul și s-a îndreptat pe jos din intersecție, părăsind locul accidentului.

Femeia din mașina lovită a fost descarcerată de echipajele ISU și transportată de urgență la Spitalul Floreasca. Ea a fost internată în stare gravă.

„La data de 14 septembrie a.c., în jurul orei 13:05, Brigada Rutieră a fost sesizată prin intermediul SNUAU 112 cu privire la producerea unui accident de circulație care a avut loc la intersecția dintre bd. Mircea Eliade și bd. Primăverii, din Sectorul 1. Din informațiile existente la acest moment, conducătoarea unui autovehicul în vârstă de 23 de ani, care se deplasa pe bd. Primăverii a intrat în coliziune cu un autovehicul, care se deplasa pe bd. Mircea Eliade, iar din impact primul autovehicul a avariat un alt autovehicul care circula în spatele acestuia. (…) Conducătorii de autovehicule au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele indicate fiind 0.”

