Nicușor Dan, despre incidentul cu drona rusească intrată în spațiul aerian al României: „Poți provoca pagube colaterale"

Oana Savin
.

Nicușor Dan a vorbit despre incidentul privind drona rusească care a intrat, sâmbătă seară, în spațiul aerian al României. Întrebat dacă aparatul trebuia doborât, președintele a explicat că aceasta „este o decizie care se ia de la caz la caz”.

Nicușor Dan, despre drona rusească intrată în spațiul aerian român

Nicușor Dan a explicat luni seară, la Antena 3 CNN, de ce a fost luată decizia ca drona rusească intrată în spațiul aerian al României nu a fost doborâtă. Președintele a precizat că decizia nu îi aparține și că înr-un astfel de moment trebuie luate în considerare mai multe aspecte.

„Știm că e rusească, știm intervalul de timp, știm parcursul pe teritoriul românesc”, a afirmat șeful statului.

În ceea ce privește doborărea aparatului, Nicușor Dan a afirmat că „aici e tot timpul o discuție”.

A existat această dezbatere: după legea pe care, dacă vorbim, a votat-o în primăvara asta, există cadrul legal pentru asta. Trebuie să fie comandantul de pază al zonei respective. E o decizie care se ia de la caz la caz, pentru că poți provoca pagube colaterale când tragi după ea”, a explicat președintele.

Citește și: MApN cheamă rezerviștii din două județe, la două zile după incidentul cu drone rusești în Polonia

Citește și: Prețurile alimentelor de bază ar putea să nu mai fie plafonate de la 1 octombrie. Ce decizie ar fi luat premierul Ilie Bolojan

Președintele asigură românii că sunt în siguranță

În același timp, Nicușor Dan a asigurat românii că România este în siguranță, în pofida războiului din Ucrana și a faptului că drone rusești mai ajung câteodată în spațiul aerian românesc.

Potrivit președintelui, cel mai important incident de securitate a fost cel cu cele 19 drone rusești din Polonia.

Citește și: Ministrul Educației, despre felul în care pot fi sancționați elevii care folosesc telefonul la ore: „Poți să chemi părinții sau paza". Ce nemulțumiri au părinții

Citește și: Ministrul Muncii, Florin Manole, vrea ca mai multe pensii să fie plătite pe card. „Trebuie să avem în vedere infrastructură!"

„În primul rând, vreau să dau asigurări românilor că suntem în siguranţă. Faptul că suntem în NATO, faptul că noi colaborăm cu parteneri, că noi contribuim la protecţia aeriană în zona baltică – alte forţe armate sunt aici – înseamnă că NATO funcţionează. (…) Incidentul cel mai important de securitate a fost cel cu cele 19 drone de acum câteva zile, pentru că este dovedit că ele sunt ruseşti şi în mod deliberat au survolat în interiorul a zeci de kilometri teritoriul polonez”, a declarat Nicușor Dan.

„Reacţia NATO a fost foarte fermă. Faptul că au fost doborâte unele dintre ele de către forţe olandeze care colaborau cu forţele poloneze, faptul că NATO s-a reunit a doua zi, faptul că NATO a spus că va consolida apărarea antiaeriană pe flancul estic, înseamnă că există determinare în rândul partenerilor noştri de a apăra fiecare centimetru din teritoriul NATO”, a subliniat președintele.

Sursă foto: Facebook

