MApN cheamă rezerviștii din două județe, la două zile după incidentul cu drone rusești în Polonia

Ministerul Apărării Naționale mobilizează rezerviștii din Sibiu și Mureș pentru un exercițiu de mobilizare numit MOBEX SB-MS-25, la doar două zile după ce spațiul aerian polonez a fost încălcat de drone rusești. Acestea au fost doborâte de armata Varșoviei. Iată ce se întâmplă la nivelul exercițiului de mobilizare.

MApN cheamă rezerviștii la un exercițiu de mobilizare

Ministerul Apărării Naționale a anunțat că urmează să desfășoare exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare numit MOBEX SB-MS-25 în perioada 15-19 septembrie în județele Sibiu și Mureș.

Exercițiul este realizat în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

„Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate. Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș, ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați, vor participa la activități specifice de pregătire”, transmite MApN într-un comunicat de presă.

„În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel national având loc în mai 2025 în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Citește și: Charlie Kirk, activist conservator american și susținător vocal al lui Donald Trump, împușcat mortal la un eveniment public. Reacția președintelui SUA

Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale”, mai precizează sursa citată.

Anunțul vine după incidentul din Polonia

Anunțul privind mobilizarea rezerviștilor în acest exercițiu vine după ce marți seara, pe 9 septembrie, 18 drone au încălcat spațiul aerian al Poloniei și au fost doborâte de autoritățile poloneze, lucru care a venit cu reacții la nivel înalt și a creat un adevărat scandal internațional. Donald Trump, Vladimir Puțin, NATO și ONU sunt doar câteva dintre vocile care au reacționat în cadrul scandalului de proporții.

Mai multe drone rusești au pătruns în Polonia într-un incident pe care oficialii europeni l-au descris miercuri drept o provocare deliberată, determinând NATO să trimită avioane de vânătoare pentru a le doborî. Un purtător de cuvânt al NATO a declarat că este pentru prima dată când alianța confruntă o potențială amenințare în spațiul său aerian.

Citește și: O sportivă a murit la scurt timp după ce a devenit mamă. Neda Davidovic avea 26 de ani

Incursiunea, care a avut loc în timpul unui val de atacuri ale Kremlinului asupra Ucrainei, iar reacția NATO a stârnit rapid temeri că războiul s-ar putea extinde — o teamă tot mai prezentă în Europa, pe măsură ce Rusia își intensifică atacurile, iar eforturile de pace nu avansează.

Polonia a solicitat o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU în legătură cu această incursiune a dronelor. Misiunea ONU a Coreei de Sud, care deține președinția Consiliului în această lună, a declarat că momentul reuniunii este în curs de stabilire.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că nu a vizat Polonia, în timp ce Belarus, un aliat apropiat al Moscovei, a declarat că a urmărit unele drone care „și-au pierdut direcția” deoarece au fost bruiate.

Urmărește-ne pe Google News