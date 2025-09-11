Charlie Kirk, una dintre cele mai influente figuri ale conservatorismului american contemporan, a fost împușcat mortal miercuri, 10 septembrie 2025, în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea Utah Valley. Kirk avea 31 de ani.

Incidentul a avut loc în plină zi, în fața a peste 3.000 de studenți, în cadrul turneului „American Comeback Tour”, pe care Kirk îl lansase cu doar câteva ore înainte. Moartea sa a zguduit scena politică americană, iar președintele Donald Trump a reacționat imediat, numindu-l „marele și chiar legendarul Charlie Kirk”.

Un moment de groază în campusul universitar

În timp ce se afla la celebra sa masă de dezbatere „Prove Me Wrong”, Charlie Kirk a fost lovit de un glonț în zona gâtului, conform presei internaționale. Filmările realizate de participanți arată cum activistul își duce mâna la rană și cade de pe scaun, în timp ce mulțimea intră în panică. Poliția din Utah a confirmat că împușcătura a fost trasă de la distanță, dintr-o clădire a campusului, dar nu a identificat încă un suspect. Soția sa, Erika, fostă Miss Arizona, și cei doi copii ai lor erau prezenți la eveniment.

Guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, a declarat că „este o zi întunecată pentru statul nostru. Este o zi tragică pentru națiune. Acesta a fost un asasinat politic”. Mesaje de condoleanțe au venit din toate taberele politice, inclusiv din partea guvernatorului democrat al Californiei, Gavin Newsom, care a scris: „În Statele Unite ale Americii, trebuie să respingem violența politică sub ORICE formă”.

Președintele Trump a transmis un mesaj emoționant, numindu-l pe Kirk „legendar” și lăudându-i influența asupra tinerilor americani.

„Marele și chiar legendarul Charlie Kirk a murit. Nimeni nu a înțeles și nu a câștigat sufletul tinerilor din Statele Unite mai bine decât el. Era iubit și admirat de TOȚI, în special de mine, iar acum nu mai este printre noi. Eu și Melania transmitem condoleanțe soției lui, Erika, și familiei. Charlie, te iubim!”, a scris Donald Trump, în mediul online.

Cine a fost Charlie Kirk

Charlie Kirk era căsătorit și avea doi copii. Soția sa, Erika Frantzve Kirk, este fostă Miss Arizona USA (2012), absolventă în științe politice și relații internaționale, și lider spiritual activ în comunitatea conservatoare. Cei doi s-au cunoscut în 2018, s-au logodit în decembrie 2020 și s-au căsătorit pe 8 mai 2021, într-o ceremonie intimă în Arizona.

Născut pe 14 octombrie 1993, în Chicago, Charlie Kirk a crescut într-o familie din clasa mijlocie. Tatăl său era arhitect, iar mama consilier. Încă din adolescență, Kirk s-a implicat în activism civic, fiind membru al organizației „Boy Scouts of America”, unde a obținut rangul de „Eagle Scout”. La doar 18 ani, a fondat Turning Point USA, o organizație dedicată promovării valorilor conservatoare în campusurile universitare, într-un climat dominat de idei progresiste.

Turning Point USA a devenit rapid cea mai influentă mișcare conservatoare de tineret din Statele Unite, cu peste 850 de filiale universitare. Kirk a fost creditat cu mobilizarea decisivă a electoratului tânăr și a alegătorilor de culoare în sprijinul campaniei lui Donald Trump. Președintele american l-a numit „un spirit care iubește America” și l-a invitat frecvent la Casa Albă, consolidând o relație politică și personală strânsă.

O voce polarizantă, dar influentă

Charlie Kirk era cunoscut pentru stilul său provocator și pentru pozițiile ferme în problemele culturale și politice. A fost un critic vocal al mișcării transgender, a pus sub semnul întrebării pandemia de COVID-19 și a susținut teoria falsă conform căreia alegerile din 2020 au fost fraudate. În același timp, susținătorii săi îl considerau un promotor al dezbaterii și al libertății de exprimare, notează BBC.

Cu peste 5,5 milioane de urmăritori pe platforma X, un podcast zilnic – „The Charlie Kirk Show” – și apariții regulate la Fox News, Kirk era o figură centrală în peisajul media conservator. Cartea sa, „The MAGA Doctrine”, publicată în 2020, a devenit bestseller și a consolidat poziția sa ca ideolog al mișcării Make America Great Again.

