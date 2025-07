Scena principală a festivalului Tomorrowland, distrusă complet de un incendiu. Imagini cu dezastrul

Un incendiu de proporții a avut loc miercuri seara, pe data de 16 iulie 2025, la scena principală a festivalului Tomorrowland din Belgia, cu doar două zile înainte de deschiderea oficială a evenimentului. Flăcările care au cuprins decorul elaborat al scenei au șocat organizatorii și participanții, punând în pericol desfășurarea festivalului.

Scena principală a festivalului Tomorrowland a fost distrusă complet de un incendiu

Scena principală a festivalului Tomorrowland, un simbol al evenimentului, a fost distrusă complet de incendiul care a izbucnit în localitatea Boom, provincia Anvers. Imaginile postate pe rețelele de socializare arată flăcările uriașe care au cuprins decorul feeric, o scenă impresionantă care adesea uimește publicul cu dimensiunile și designul său spectaculos. Pompierii au intervenit rapid, iar serviciile de urgență au fost deja la fața locului pentru a ține focul sub control.

„Putem confirma că nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului”, au declarat organizatorii festivalului într-un comunicat oficial, clarificând astfel îngrijorările publicului și ale participanților, potrivit libertatea.ro.

Totuși, deși nu au existat victime, incendiul a lăsat în urmă o distrugere completă a uneia dintre cele mai iconice scene din lumea festivalurilor.

Care ar fi fost cauza incendiului

Cauza incendiului nu a fost încă stabilită, însă autoritățile locale și organizatorii festivalului au început investigațiile. O posibilă explicație a izbucnirii focului ar putea fi legată de lansările pirotehnice testate înainte de festivitățile din weekend, unele explozii fiind auzite chiar înainte de incendiul propriu-zis.

În ciuda acestui dezastru, organizatorii au subliniat că festivalul Tomorrowland va continua conform planului. „Campingul DreamVille va fi deschis conform programului, iar organizatorii sunt în căutarea soluțiilor pentru a asigura desfășurarea primelor zile ale festivalului”, au transmis aceștia, încercând să liniștească participanții și să le ofere siguranța că totul va fi pus la punct pentru restul festivalului.

Festivalul Tomorrowland va continua

Deși majoritatea participanților nu erau încă prezenți la festival la momentul incendiului, organizatorii au subliniat faptul că mai mulți angajați erau deja la fața locului pentru pregătirea scenei înainte de deschiderea oficială. Flăcările au fost stinse rapid, iar pompierii au continuat să monitorizeze zona pentru a preveni orice alte incidente.

#fire #breaking #dancemusic ♬ original sound - Metro @metrouk A huge fire has completely destroyed the main stage at Tomorrowland festival, just two days before it was set to start. Nearly three-quarters of the stage is said to have been burned down. Around 400,000 ravers from across the globe are expected to attend the festival, it's currently unclear whether it will go ahead. #tomorrowland

În ceea ce privește participanții, aceștia au fost avertizați să nu își facă griji, fiind menţionat faptul că se va continua cu pregătirile pentru evenimentul de vineri, iar restul festivalului se va desfășura normal

Sursa foto: profimediaimages.ro şi captură video

