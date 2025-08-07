Incendii în Thassos, insula de vacanță preferată a românilor. Vegetația, aprinsă de fulgere

Flăcările s-au răspândit în patru zone diferite de pe insulă, iar autoritățile s-au mobilizat și au intervenit rapid. Potrivit Fanatik, s-a acționat cu buldoexcavatoare, iar în sprijinul pompierilor au fost trimise ajutoare chiar din Kavala.
Vegetația uscată s-a aprins la scurt timp de la izbucnirea furtunii, iar eforturile pompierilor au fost îngreunate de cântul puternic, care a crescut riscul de extindere a focului.
„Nu mai arde, totul este bine. De dimineață, la 6, corelat cu ceața matinală, era un miros puternic de fum. Buldoexcavatoarele au intervenit aseară începând cu ora 21:30 și au făcut o treabă excelentă”, a declarat Beatrice, o turistă din zona Prinos pentru publicația menționată anterior.
O altă turistă aflată în Prinos, a afirmat că incendiul a fost stins complet în jurul orei 23:00, iar în zonă nu au existat victime. Nici mesaje de evacuare nu au fost emise.
„Deci aseară a fost o furtună cu fulgere, cel mai probabil datorită lor a fost incendiu. Incendiul despre care vorbesc a avut loc într-o zonă cu vegetație uscată și a fost ținut sub control. Nu a fost raportată nici o victimă și nu a fost primit mesaj de evacuare. Incendiul a fost stins până să ajungă la case. S-a acționat pe timpul zilei cu avioane și elicoptere cu apă. La lăsarea serii au venit echipele terestre”, a povestit turista pentru Fanatik.