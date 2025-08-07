Incendii în Thassos, insula de vacanță preferată a românilor. Vegetația, aprinsă de fulgere

În insula Thassos, una dintre destinațiile de vacanță favorite ale românilor, patru incendii au izbucnit miercuri seară, 6 august, după ce vegetația uscată a fost aprinsă de fulgere.

Incendii în Thassos din cauza vegetației uscate

Flăcările s-au răspândit în patru zone diferite de pe insulă, iar autoritățile s-au mobilizat și au intervenit rapid. Potrivit Fanatik, s-a acționat cu buldoexcavatoare, iar în sprijinul pompierilor au fost trimise ajutoare chiar din Kavala.

Vegetația uscată s-a aprins la scurt timp de la izbucnirea furtunii, iar eforturile pompierilor au fost îngreunate de cântul puternic, care a crescut riscul de extindere a focului.

Potrivit turiștilor, cel mai puternic focar a fost în zona Skala Prinos, în apropierea plajei. În dimineața zilei de 7 august, după intervenția autorităților, flăcările fuseseră stinse.

„Nu mai arde, totul este bine. De dimineață, la 6, corelat cu ceața matinală, era un miros puternic de fum. Buldoexcavatoarele au intervenit aseară începând cu ora 21:30 și au făcut o treabă excelentă”, a declarat Beatrice, o turistă din zona Prinos pentru publicația menționată anterior.

Nu au existat victime

O altă turistă aflată în Prinos, a afirmat că incendiul a fost stins complet în jurul orei 23:00, iar în zonă nu au existat victime. Nici mesaje de evacuare nu au fost emise.

„Deci aseară a fost o furtună cu fulgere, cel mai probabil datorită lor a fost incendiu. Incendiul despre care vorbesc a avut loc într-o zonă cu vegetație uscată și a fost ținut sub control. Nu a fost raportată nici o victimă și nu a fost primit mesaj de evacuare. Incendiul a fost stins până să ajungă la case. S-a acționat pe timpul zilei cu avioane și elicoptere cu apă. La lăsarea serii au venit echipele terestre”, a povestit turista pentru Fanatik.

Un alt incendiu puternic a izbucnit în Thassos în luna iulie, în zona forestieră Glikadi. Atunci, peste 60 de pompieri au încercat timp de mai multe ore să stingă focul, alimentat de vântul puternic.

Atunci, flăcările s-au extins pe drumuri, accesul în mai multe zone fiind restricționat, iar două hoteluri pline de turiști, printre care și români, au fost evacuate.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu incendiile din Thasos

