Cum a apărut Adriana Bahmuțeanu la starea civilă. Jurnalista s-a măritat cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu (51 ani) s-a măritat astăzi, 2 octombrie, cu George Restivan. Așa cum a anunțat anterior, jurnalista a ales să nu poarte alb la cununia sa din cauza faptului că mama ei a decedat anul acesta. Însă, vedeta a atras toate privirile cu ținuta sa.

Adriana Bahmuțeanu s-a măritat cu George Restivan

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit astăzi la starea civilă, iar nunta și petrecerea vor avea loc anul viitor, după cum a anunțat jurnalista în urmă cu câteva săptămâni.

Vedeta a ales să îmbrace o rochie neagră întrucât ține doliu după mama ei, care s-a stins în urmă cu câteva săptămâni. Cei doi au fost însoțiți doar de câțiva prieteni, dar și de fiul lui George Restivan, care a vrut să fie alături de tatăl lui în aceste momente importante, potrivit SpyNews.

Astfel, Adriana Bahmuțeanu a optat pentru o rochie neagră pe care a combinat-o cu un sacou în aceeași nuanță și un colier lung de perle, ținuta ei fiind mai degrabă una formală decât elegantă. Jurnalista a avut și un buchet uriaș de flori în diferite nuanțe de roz și verde.

Pe de altă parte, George Restivan a preferat o cămașă albă, o pereche de pantaloni gri și o veste în aceeași nuanță.

Înainte de a semna actele, Adriana i-a spus lui George că se poate răzgândi, dacă își dorește. Însă, bărbatul a fost sigur că își dorește să își petreacă restul vieții alături de partenera sa, iar actele au fost semnate.

De ce a ales jurnalista să se mărite atât de repede după decesul mamei

Într-un interviu acordat anterior, Adriana Bahmuțeanu a explicat de ce a ales să facă cununia civilă cu George Restivan la doar o lună după ce mama ei a decedat. Vedeta a precizat că aceasta și-a dorit foarte mult să o vadă liniștită, la casa ei, și a vrut astfel să îi îndeplinească dorința.

Totuși, nunta și petrecerea vor avea loc anul viitor, după ce va trece perioada de doliu.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem demult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a declarat Adriana Bahmuțeanu, la Viața fără filtru, înainte de cununia civilă.

