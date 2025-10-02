Alexia Eram, la bustul gol pe rețelele sociale. Mesajul puternic transmis de fiica Andreei Esca: „Facem bine”

Alexia Eram (25 ani) a renunțat la inhibiții și a a fost vedeta unui pictorial la bustul gol. Influencerița a vrut să transmită un mesaj cu puternic impact emoțional pentru a marca Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului la sân.
Alexia Eram, fiica Andreei Esca și a lui Alexandre Eram, a decis să renunțe la sutien și să realizeze astfel o ședință foto prin care să ytransmită un mesaj cu impact puternic pentru femeile din întreaga lume. Influencerița a dorit să marcheze, prin această fotografie alb-negru, Ziua Internațională a luptei împotriva cancerului la sân.
„Astăzi, 1 octombrie, Ziua dedicată prevenirii și combaterii cancerului la sân! Este o zi emoționantă pentru noi, mai ales pentru noi femeile deoarece stim cât înseamnă controlul anual, prevenția, susținerea oamenilor din jur și ajutorul în aceste cazuri. Eu am învățat de la mama, mama de la mama ei (Mamina mea) și uite așa, din generație în generație ducem grija pentru semeni mai departe și FACEM BINE”, a scris Alexia pe pagina ei de Instagram, alături de o inimioară roz.
În urmă cu ceva timp, Andreea Esca s-a declarat mândră de copiii ei, Alexia și Aris Eram, despre care a spus că au preluat de la ea și soțul ei valorile muncii, ambiției și respectului față de ceilalți.
„Amândoi sunt niște copii foarte buni, niște copii cu un suflet foarte bun și sper că sunt politicoși. Sunt foarte muncitori, ceea ce iar apreciez, pentru că și eu și soțul mei suntem workoholici, deci clar mi se pare că este o calitate importantă să fii un om muncitor. Și ce mai apreciez la ei este că au un respect deosebit față de ceilalți”, a afirmat jurnalista pentru Viva.ro.
Nu este pentru prima dată când Alexia Eram atrage atenția asupra prevenției cancerului la sân. Anul trecut, acesta a realizat un pictorial artistic cu acest scop.
„Când ne gândim la sâni trebuie să fie despre senzualitate, sexualitate, feminitate, dar și despre sănătate. 1 octombrie este ziua internațională a luptei împotriva cancerului de sân. Iar eu o să le rog pe toate prietenele mele din on și off line să meargă în mod regulat la un control medical al sânilor”, a scris ea atunci, în mediul online.
