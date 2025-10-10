Home > Vedete > Româneşti > Adriana Bahmuțeanu, vizitată pe neașteptate de Maximus. „Și-a dorit să meargă în Vegas!” Intervenția lui Honorius Prigoană le-a schimbat planurile. „L-a sunat și s-a schimbat la față!”
Maximus, fiul cel mare al Adrianei Bahmuțeanu, i-a făcut o vizită neașteptată mamei sale înainte de cununia cu George Restivan, exprimându-și dorința de a-și sărbători majoratul în Las Vegas. Vizita s-a încheiat brusc după un apel de la fratele său vitreg, Honorius Prigoană.
În ziua cununiei civile dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan, un moment emoționant a avut loc în afara ceremoniei. Maximus, fiul cel mare al jurnalistei, a venit pe neașteptate să-și viziteze mama, cu care are o relație distantă de mai mulți ani.
„Ne-am trezit cu Maximus la ușă, de parcă ne văzusem cu o zi în urmă. Ne-am îmbrățișat, am vorbit inclusiv să-și facă majoratul în America, pe 18 octombrie”, a povestit George Restivan într-o emisiune televizată.
Discuțiile dintre Maximus, mama sa și George Restivan au fost pline de entuziasm. Tânărul, aflat aproape de vârsta majoratului, și-a exprimat dorința de a merge în Las Vegas pentru a marca momentul. George s-a oferit să-l însoțească, iar Adriana l-a încurajat să meargă „ca băieții”.
„El și-a dorit să meargă în Vegas, să își facă acolo majoratul. M-aș fi dus și eu, dar am zis să meargă ca băieții. Maximus a avut o relație foarte bună cu George”, a declarat Adriana Bahmuțeanu.
Totul părea stabilit, însă planurile au fost date peste cap. În timp ce Maximus și George se aflau la sală, tânărul a primit un apel de la fratele său vitreg, Honorius Prigoană, care i-a cerut să se întoarcă imediat acasă.
„S-au dus amândoi, și-au cumpărat abonament. Într-o bună zi cu soare, când ei erau la sală, l-a sunat Honorius pe Maximus. Și i-a spus: ‘Acum, în momentul ăsta, vii acasă’. Maximus s-a schimbat la față. A lăsat ganterele și a spus ‘Gata’. S-a schimbat la față și a plecat!”, a povestit Adriana Bahmuțeanu.
Adriana Bahmuțeanu a regretat lipsa băieților ei de la cununie
Cununia civilă dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan a avut loc la Primăria Sectorului 5 din București, fără petrecere sau fast, din respect pentru mama Adrianei, Petruța Toma, decedată cu o lună înainte. Vedeta a purtat o rochie neagră, în semn de doliu, și a declarat că momentul a fost o formalitate necesară: „Mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea”.
În ciuda emoțiilor și bucuriei, Adriana a resimțit lipsa copiilor săi, Maximus și Eduard, care nu au fost prezenți la cununie. „Îmi pare rău că nu a fost mama lângă mine, îmi pare rău că nu au fost copiii. Nu au venit și îi înțeleg că probabil se feresc. Sunt la vârsta la care nu vor să fie filmați, fotografiați” – a spus jurnalista.
