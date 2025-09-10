De ce nu participă George Restivan la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu. „Nu a fost ușor pentru mine!” Partenerul jurnalistei spune că știa că se apropie sfârșitul Petruței Toma

George Restivan nu va participa la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu, Petruța Toma, care s-a stins din viață la vârsta de 75 de ani.

Adriana Bahmuțeanu trece printr-un moment de profundă durere, după ce mama sa, Petruța Toma, s-a a murit. Femeia a suferit un accident vascular cerebral în urmă cu o lună, iar în ciuda eforturilor medicilor, starea ei s-a agravat treptat. Luni, 8 septembrie, și-a dat ultima suflare, lăsând în urmă o fiică îndurerată și o familie marcată de pierdere.

O despărțire dureroasă, fără sprijinul viitorului soț

În aceste clipe grele, Adriana Bahmuțeanu se pregătește să-și conducă mama pe ultimul drum. Însă, în mod surprinzător, George Restivan, viitorul ei soț, nu va fi prezent la înmormântare. Deși cei doi urmează să se căsătorească pe 2 octombrie, Restivan nu va putea fi alături de Adriana în ziua în care își ia rămas-bun de la mama sa, fiind în America până săptămâna viitoare.

„Avem biletele cumpărate, vin cu mama și cu băiatul, luni ajungem, s-a întâmplat prea din scurt, nu aveam cum ajunge”, a declarat George Restivan în emisiunea Un Show Păcătos. Cu tristețe în glas, el a mărturisit că, oricât de mult și-ar fi dorit să-i fie alături Adrianei, nu a reușit să-și modifice planurile de călătorie în timp util.

Deși nu va fi prezent la înmormântare, George Restivan a transmis că mama Adrianei va fi onorată în cadrul nunții lor. Cei doi au decis să lase un scaun liber la ceremonie, simbolic, pentru locul pe care Petruța Toma ar fi trebuit să-l ocupe.

„Rămâne în picioare planul, asta nu se schimbă. Am vorbit și înainte de toate astea, vreau să țin o secundă de reculegere pentru mama Petruța. Știu că ești alături de noi, știu că te bucuri și pentru mine și Adriana. Vei avea locul tău la nuntă, când o vom face”, a spus Restivan.

În ciuda absenței de la înmormântare, George Restivan și-a exprimat sprijinul și afecțiunea față de Adriana, promițând că va fi alături de ea în toate celelalte momente care urmează.

George Restivan, averitzat de Carmen Harra de sfârșitul Petruței Toma

George Restivan a mărturisit că fusese avertizat de Carmen Harra cu privire la apropiata dispariție a mamei Adrianei Bahmuțeanu. Potrivit spuselor sale, celebra clarvăzătoare i-a analizat destinul Petruței Toma și i-a indicat că linia vieții acesteia se apropia de final.

„Eu am știut de la Carmen Harra că mama Petruța nu apucă 2026. Acum două luni în urmă am vorbit cu Carmen Harra și am știut treaba asta, dar poate acum o să afle și Adriana și o să fie o veste și pentru ea. S-a întâmplat la fel cum am știut și despre mama băiatului meu Blake.

Eu am fost pregătit pentru asta și nu a fost un șoc pentru mine, dar aș fi vrut să plece cu inima mai mult împăcată mama Petruța. Mi-a fost atât de greu să nu îi spun Adrianei, să mă destăinui, știind treaba asta, dar am zis că o să vină momentul când o să spun și treaba asta. Deci, nu a fost ușor pentru mine, dar am fost pregătit de doamna Carmen Harra pentru acest lucru, de aceea în ultima vreme eu și Adriana ne-am ținut viața foarte secretă și în continuare vrem să o menținem așa.

Ne-am propus și mai multe planuri și sperăm că mama Petruța să ne fie alături în persoană dacă așa a fost să fie, o să îi rezervăm un loc la masă când o să fie momentul”, a spus George Restivan în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”.

