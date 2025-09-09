Prin ce a trecut Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, când era soacra lui Silviu Prigoană. „Am primit o scrisoare. Atunci mi-a dat de înțeles că nu am ce căuta acolo!”

Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, a fost o femeie puternică în timpul vieții, dar profund afectată de conflictele din familia fiicei sale. Relația tensionată dintre Adriana și fostul ei soț, Silviu Prigoană, nu a lăsat urme doar asupra celor doi, ci și asupra mamei vedetei, care a fost nevoită să îndure ani de restricții, acuzații și durere tăcută. Dorința ei cea mai mare — să-și vadă nepoții, Eduard și Maximus — s-a transformat într-un vis tot mai îndepărtat.

Mama jurnalistei s-a stins pe 8 septembrie 2025, la vârsta de 75 de ani.

Vizite condiționate și întâlniri întâmplătoare

Petruța Toma a vorbit deschis, în 2014, despre dificultățile pe care le întâmpina în relația cu fostul ginere. Deși era bunica copiilor, accesul la ei era limitat și controlat strict de Silviu Prigoană. Femeia povestea că primise chiar o scrisoare în care i se impuneau condiții clare pentru vizite:

„Eu am primit o scrisoare în care scrie că am voie să vizitez copiii, în anumite condiții. Ultima oară când ne-am întâlnit am avut o discuție, o dispută. Atunci mi-a dat de înțeles că nu am ce căuta acolo. Eu nu mai calc pe acolo. De vreun an nu am fost pe acolo.”

În lipsa unui acces normal la nepoți, mama Adrianei Bahmuțeanu se mulțumea să-i zărească întâmplător, în parc sau în mall, momente care deveniseră rare și prețioase.

Pe lângă restricțiile impuse, Petruța Toma a fost și ținta unor acuzații din partea fostului ginere. Silviu Prigoană susținea că mama Adrianei nu și-ar fi educat bine fiica, ceea ce ar fi dus la comportamentul conflictual al acesteia. Petruța, vizibil afectată, declara:

„Domnul Prigoană susține că nu i-am dat educație bună Adrianei și că de asta se comportă așa. Eu știu că o iubește și ea îl iubește. Nicio mamă nu e bucuroasă să vadă așa ceva la copil. Mă arde. Mi-a fost teamă să nu clachez. E păcat! Oameni în toată firea să nu se gândească.”

Chemată în instanță de fostul ginere

În 2016, tensiunile au ajuns și în fața judecătorilor. Silviu Prigoană a dat-o în judecată pe Petruța Toma, cerând daune morale de 5.000 de lei, acuzând-o că i-ar fi afectat imaginea prin declarațiile făcute despre un incident petrecut la școala copiilor. Procesul a fost inițial deschis la Judecătoria Sectorului 5, dar a fost mutat la Sectorul 2, la solicitarea Petruței.

Petruța Toma a susținut întreaga familie în cele mai delicate momente. De la nașterea lui Maximus, băiatul cel mic al Adrianei, Petruța a fost prezentă trup și suflet în viața copiilor. A asistat la venirea pe lume a lui Maximus, fiind prima persoană care l-a văzut, și s-a mutat imediat în casa fiicei sale, unde a devenit figura maternă constantă pentru cei mici.

”Mama a locuit în casă cu mine și Prigoană de când l-am născut pe Maximus. A fost prima persoană din lume care l-a văzut pe Maximus, pentru că m-a asistat la naștere. Apoi, s-a mutat cu noi și ne-a crescut copiii. A fost trup și suflet pentru ei. Până în 2020, a locuit la mine. Practic, este persoana principală de atașament a copiilor. Vorbeam cu ea despre efectele devastatoare pe care acest abuz la care sunt supuși copiii mei le pot avea asupra lor când vor ajunge la maturitate”, a declarat acum ceva vreme Adriana Bahmuțeanu, pentru cancan.ro.

Mama Adrianei Bahmuțeanu a suferit un AVC

În ultimele luni de viață, Petruța Toma, mama Adrianei Bahmuțeanu, s-a confruntat cu probleme grave de sănătate, care au culminat cu un accident vascular cerebral suferit chiar în ajunul unui termen important în procesul prin care cerea dreptul de a-și vedea nepoții. Internată la Spitalul Fundeni, pe secția de neurologie, starea ei s-a agravat progresiv, iar organismul slăbit nu a mai rezistat.

Adriana Bahmuțeanu a vorbit cu durere și despre suferința mamei sale: „Mi-e teamă că o pierd pe mama și nu mai apucă să-și vadă nepoții pe care i-a crescut. A suferit în aceste luni mai rău ca mine, atât din cauza faptului că nu a mai reușit să vorbească cu nepoții ei, cât și din cauza nedreptății care mi s-a făcut și a hărțuirii în instanță la care am fost supusă de către frații vitregi. A pus totul la inimă, iar în această perioadă a mai suferit două operații grele și acum organismul i-a cedat.”

