Adriana Bahmuțeanu, după moartea mamei sale: „Frații Prigoană au băgat-o în mormânt”

Adriana Bahmuțeanu îl acuză pe Honorius Prigoană, fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, că ar fi vinovatul moral pentru moartea mamei sale. Petruța Toma, mama vedetei, a murit la 75 de ani, după ce în urmă cu o lună a suferit un accident vascular cerebral.

Adriana Bahmuțeanu, acuzații la adresa fraților Prigoană

Luni, 8 septembrie, mama Adrianei Bahmuțeanu a murit. Ea a suferit un accident vascular cerebral la finalul lunii iulie. Tragedia s-a petrecut în ziua în care avea termen în procesul în care cerea instanței dreptul de a petrece mai mult timp cu nepoții ei.

Adriana Bahmuțeanu spune că starea de sănătate a mamei sale s-a degradat brusc când băieții cei mari ai lui Silviu Prigoană nu au mai lăsat-o să își vadă nepoții.

După moartea lui Silviu Prigoană, Honorius și Silvius au pornit un război care are ca miză averea fostului om de afaceri. Cei doi copii mici pe care Adriana Bahmuțeanu îi are alături de Prigoană au rămas să locuiască alături de frații lor în vila tatălui.

Adriana Bahmuțeanu, acuzații grave după moartea mamei sale

Vedeta a spus că mama ei a fost extrem de afectată pentru că nu și-a putut vedea nepoții, motiv pentru care a început să se simtă din ce în ce mai rău. La finalul lunii iulie, femeia a suferit un AVC și a fost internată în spital, iar la câteva săptămâni distanță a fost externată.

A urmat o perioadă lungă și grea de recuperare, dar luni, 8 septembrie, mama jurnalistei a murit.

Bahmuțeanu susține că vinovatul moral este fiul cel mare al lui Silviu Prigoană, Honorius.

”Sunt în stare de șoc, îmi tremură mâinile, încă nu-mi vine să cred. Mă pregăteam să mă duc la ea. Mă sunase sora mea că o să vină cineva să-i facă o perfuzie că nu e bine. Și ce să vă spun? Sunt șocată și oricât a fost ea de tare, uite că nu a rezistat. Autorul moral este Honorius Prigoană. Și va plăti pentru lucrul ăsta. Mama mea a murit de supărare. Au băgat-o în pământ acești frați Prigoană, pentru că au îndepărtat nepoții de ea.

Mama mea a murit de supărare. Cu o zi înainte de proces a făcut un AVC, da, și de acolo i s-a tras. A murit liniștită, în patul ei, ce să vă spun. Dar cu sufletul zdrobit. Cum suntem și noi, da, și eu sunt afectată și umblu pe la doctori. Nu sunt bine și toată familia e afectată”, a spus Adriana Bahmuțeanu pentru spynews.

