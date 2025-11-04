Ettore Pausini, unchiul Laurei Pausini, a murit într-un accident rutier produs de un cetățean româno-moldovean în Bologna

Laura Pausini este în doliu după ce unchiul ei, Ettore Pausini, a fost ucis într-un tragic accident rutier în Bologna.

O veste dureroasă a îndoliat familia celebrei cântărețe Laura Pausini. Unchiul său, Ettore Pausini, în vârstă de 78 de ani, a murit duminică, 2 noiembrie, după ce a fost lovit de o mașină în timp ce se plimba cu bicicleta în apropiere de Bologna, Italia. Incidentul a avut loc în plină zi, pe Via Stradelli Guelfi, iar șoferul implicat a fugit de la locul accidentului.

Cum s-a produs accidentul

Ettore Pausini, originar din Solarolo, ieșise la o plimbare obișnuită cu bicicleta, în jurul orei 13:30. În timp ce pedala liniștit, a fost lovit frontal de un Opel Astra de culoare închisă, care circula cu viteză din sens opus. Impactul a fost extrem de violent, iar martorii au relatat că bicicleta victimei a fost proiectată la câțiva metri distanță. Medicii sosiți la fața locului au încercat să-l resusciteze, însă eforturile lor au fost zadarnice, notează presa italiană.

Șoferul nu a oprit pentru a acorda primul ajutor și a dispărut imediat după coliziune. Mașina a fost găsită ulterior de carabinieri la aproximativ doi kilometri de locul accidentului. Proprietarul autoturismului a indicat că la volan se afla un prieten, un tânăr de 29 de ani, cu dublă cetățenie română și moldovenească, rezident în Rimini.

Cel care a produs accidentul și-a recunoscut fapta

Tânărul s-a prezentat abia a doua zi la secția de poliție, unde și-a recunoscut fapta. Deși nu avea antecedente penale, el a fost pus sub acuzare pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului și neacordare de ajutor. În prezent, este cercetat în stare de libertate, iar ancheta continuă. Autoritățile analizează imaginile de pe camerele de supraveghere și audiază martorii pentru a reconstitui cu exactitate dinamica tragediei.

Ettore Pausini, un om respectat în comunitate

Ettore Pausini nu era doar unchiul unei vedete internaționale, ci și o figură respectată în comunitatea locală. Fost frizer, văduv și supraviețuitor al cancerului, el devenise purtător de cuvânt al asociației Onconauti, care sprijină pacienții oncologici. Era cunoscut pentru optimismul său și implicarea în cauze umanitare.

Stefano Giordani, președintele Onconauti Bologna și prieten apropiat al victimei, a declarat: „Ettore era un om frumos. A învins cancerul și a ales să transforme suferința în sprijin pentru ceilalți. Era un exemplu de curaj și generozitate.”

Relația dintre Ettore și Laura Pausini era una profundă. Artista l-a menționat adesea în interviuri și postări, exprimându-și admirația pentru forța și bunătatea lui. În 2016, Laura scria pe rețelele sociale: „Unchiul meu Ettore Pausini este un adevărat campion! Sunt mândră de tine și de medicii care te-au tratat, unchiule. Te iubesc!”

