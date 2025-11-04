Actrița Diane Ladd a murit. Mama Laurei Dern avea 89 de ani: „Am fost binecuvântați să o avem”

Diane Ladd, îndrăgita actriță nominalizată la Oscar, a încetat din viață în casa ei din California, a anunțat Laura Dern.
„Uimitoarea mea eroină și darul meu profund ca mamă, Diane Ladd, a decedat alături de mine în această dimineață, la casa ei din Ojai, California”, a declarat Dern, în vârstă de 58 de ani, într-un comunicat obținut de revista People, pe 3 noiembrie.
„Am fost binecuvântați să o avem. Acum zboară cu îngerii ei”, a completat Laura Dern.
Printre numeroasele roluri ale Dianei Ladd în filme și seriale TV se numără „Alice Doesn’t Live Here Anymore” (și sitcom-ul TV „Alice”, bazat pe filmul din 1974), „Wild at Heart” și „Rambling Rose”. A fost nominalizată la trei premii Oscar și trei premii Emmy.
Născută pe 29 noiembrie 1935, în Laurel, Mississippi, Diane Ladd a fost singurul copil al medicului veterinar Preston Paul Ladner și al actriței Mary Bernadette Ladner și a început să joace, să danseze și să cânte la o vârstă fragedă, potrivit Life After 50.
Actrița, care și-a prescurtat numele de familie de la Ladner când a început să lucreze la Hollywood, a apărut în numeroase seriale TV precum „Naked City”, „Perry Mason” și „Mr. Novak” în anii ’50 și ’60. Primul său rol oficial în film a fost în drama polițistă din 1966, „The Wild Angels”, în care a jucat alături de Nancy Sinatra, Bruce Dern și Peter Fonda, prietenul și colaboratorul ei de lungă durată.
Opt ani după debutul său cinematografic important, Diane Ladd a jucat în comedia dramatică din 1974 a lui Martin Scorsese, „Alice Doesn’t Live Here Anymore”, primind prima sa nominalizare la Premiul Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea sa în rolul lui Flo. Filmul a dat naștere filmului spin-off CBS, „Alice”, care i-a adus lui Ladd un Glob de Aur pentru cea mai bună actriță în rol secundar într-un serial TV în 1981.
În ciuda opoziției inițiale a Dianei Ladd, fiica sa, Laura, i-a călcat pe urme și a lucrat alături de mama și tatăl ei, Bruce Dern, în mai multe filme.
Primul film al Dianei și al Laurei împreună a fost „Wild at Heart” din 1990, care i-a adus lui Ladd al doilea premiu Oscar pentru cea mai bună actriță în rol secundar pentru interpretarea Mariettei Fortune.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Diane Ladd
Sursă foto: Profimedia
Newsletter zilnic Unica
Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.