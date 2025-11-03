Amalia Năstase, descoperire șocantă la medic: „Aveam o bombă chimică în corp”. A aflat totul după niște analize de sânge

„Dacă ai dinții plombați cu amalgam… eu aveam din copilărie, fusesem la 10 dentiști diferiți și fiecare făcuse ce se făcea atunci în România. Nu aveau oamenii cu ce mai mult. Acum 20 de ani… Și știți: când râdeai cu dinți puși, se vedea gingia închisă la culoare și, prin spate, metalul. Asta astăzi nu mai există.
Nu era doar inestetic, era și toxic. Amalgamul conține mercur. Și mercurul acela a rămas în organismul meu. Am făcut recent o analiză de sânge și am încă mercur în sânge de la cariile tratate acum 40 de ani”, a spus Amalia Năstase în cadrul discuției de la Dc News cu medicul stomatolog Nicolae Krilovici.
Amalgamul dentar conține aproximativ 50% mercur, iar substanța este toxică pentru sistemul nervos, rinichi și ficat. În timp, din aceste plombe se pot elibera vapori de mercur.
Ce plombe se pun acum pentru a evita acest lucru
Medicul stomatolog Nicolae Krilovici a explicat că amalgamul reprezintă un material tradițional utilizat de zeci de ani în stomatologie, fiind de fapt un amestec de pulbere de aliaj metalic (argint, cupru, staniu) și mercur lichid, care formează o pastă dură după aplicare.
„În Germania amalgamul a fost schimbat relativ repede, dar a fost și marketing. Nu s-a înlocuit neapărat cu ceva mult mai bun, ci cu compozit.
Soluțiile sunt lucrările integral ceramice, dar există și o variantă inovatoare: Finlay-urile și onlay-urile ceramice.
„Există soluții mai bune și clar mai scumpe: inlay-urile din ceramică. Procedură mai complexă, implică laborator, iar ceramica e procesată ca la coroană; nu se consumă și nu afectează organismul. Dar e mai scump, simțitor.
Cât durează o astfel de lucrare? Depinde: dacă e cavitate simplă și dintele se tratează ușor, mai puțin; dacă dintele e complicat și cavitatea e amplă, mai mult. Poate rezista o viață întreagă”, a precizat Nicolae Krilovici.
