Când și unde va fi depus trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu. Alexandra Velniciuc: „Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare”

Horia Moculescu a murit miercuri, 12 noiembrie, la vârsta de 88 ani. Alexandra Velniciuc, cu care compozitorul a avut o relație specială de prietenie, a oferit detalii despre ultimele clipe din viața lui. Actrița spune că Horia a fost lucid până în ultima săptămână de viață.

„A fost lucid până la începutul săptămânii trecute. Mai lucid decât noi toți. Știa că urmează sfârșitul. Îl aștepta cu demnitate și cu împăcare. Și mă bucur din tot sufletul că am putut face toți pașii așa cum trebuie ei făcuți, creștinește vorbind. Și că am trecut prin toate etapele firești ale unei plecări din trup către în Sus”, a spus Alexandra Velniciuc, pentru Playtech.ro.

Trupul neînsuflețit al compozitorului va fi depus vineri, 14 noiembrie, la Teatrul de Revistă Constantin Tănase din București.

„În momentul de față, suntem la jumătate de drum, în sensul că știm că va fi depus vineri. Nu știu însă să vă zic ore. Și urmează să decidem exact momentul înmormântării. Dar vom face o declarație publică, vom da un comunicat. Încă stabilim detalii concrete legate de oră. Dar va fi depus vineri, la Teatrul Constantin Tănase din București”, a dezvăluit Alexandra Velniciuc.

Alexandra Velniciuc: „Sunt liniștită că a scăpat de chin”

Moculescu s-a internat singur în spital, unde starea lui s-a înrăutățit drastic. Apoi a intrat în comă. Fiica lui, Nidia, și un grup de prieteni apropiați se ocupă în prezent de funeraliile sale.

„În momentul de față, cumva sunt liniștită că a scăpat de chin. (…) Ne așteptam la acest final. (…) Noi suntem un nucleu de prieteni care o susținem pe Nidia și care îi suntem alături. Și care am preluat toate sarcinile pe care el le-ar fi avut, ca Nidiei să-i fie în continuare bine și să depășească ușor momentul ăsta”, a mai spus Velniciuc.

Nidia Moculescu este fiica lui Horia din cel de-al patrulea mariaj al lui cu fosta știristă Mariana Moculescu. Compozitorul a mai avut un fiu, Ionuț, din cea de-a treia căsnicie, care a murit în 2008, la 31 de ani.

Horia a fost căsătorit de patru ori, iar cu primele două soții, Aurelia Moculescu și Ulla Britt, nu a avut copii.

Alexandra Velniciuc a spus ce fel de om și prieten era compozitorul

Velniciuc și Moculescu au colaborat la realizarea emisiunii „Atenție, se cântă!”, iar actrița mărturisește că succesul show-ului s-a datorat în mare măsură personalității lui. Ea spune că Horia era genul de om care îi învăța pe cei din jur ce înseamnă cu adevărat spiritul de echipă și prietenia sinceră.

„Este o pierdere, în primul rând, pentru calitatea lui umană. Era un om foarte demn. Un om foarte direct. Un om tăios. Un om care nu accepta nedreptatea. Și cu riscul de a deranja uneori și de a fi dur. Avea o verticalitate pe care greu o mai întâlnim în ziua de astăzi. Avea un soi de bărbăție tăioasă, care te făcea uneori să-ți fie frică de el. Alteori să-ți dorești ca el să dea un verdict, pentru că în felul ăsta te punea pe linia justă a vieții. Și uneori, dovada lui majoră de prietenie era aceea că atunci când noi, în jurul lui, greșeam, nu ne mângâia pe creștet. Ne atrăgea atenția că am greșit și că trebuie să remediem. După părerea mea, asta înseamnă un prieten adevărat. Și foarte rar. Cred că toate sfaturile lui au fost de-a lungul timpului… Noi, de 19 ani, de când am început să facem emisiunea împreună, am rămas în relații foarte apropiate. Venea la noi în casă, vorbea cu tata în continuu, vorbea cu soțul meu în continuu, comentau toate meciurile, comentau evenimentele politice. Erau permanent în discuții, în glume, își trimiteau tot felul de vorbe de duh pe WhatsApp. El a fost parte din familie. Adică el deja era al nostru. Nici nu o concepeam altfel. Sfaturi, așa, pilde din astea bolduite, așa cum ne dorim noi clișeistic vorbind, nu mi-a dat. Dar toată apropierea de el m-a ajutat. Și am învățat foarte multe”, a mai spus Alexandra Velniciuc, pentru sursa citată.

