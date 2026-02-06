Constantin Edmond Cracsner, președintele Colegiului Psihologilor, intervine în cazul doctorului Cristian Andrei: „Nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut!”

Scandalul din jurul doctorului Cristian Andrei ia amploare pe măsură ce ancheta penală deschisă de Poliția Capitalei avansează. Acuzat că ar fi practicat ilegal psihoterapia și că ar fi indus în eroare mai multe femei pentru a plăti ședințe neautorizate, acesta se află acum în centrul unei investigații complexe.

Președintele Colegiului Psihologilor din România, Constantin Edmond Cracsner, a explicat ce măsuri pot fi luate și care este, de fapt, statutul real al lui Cristian Andrei.

„Doctorul Andrei nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut!”

Constantin Edmond Cracsner a clarificat ferm situația: Cristian Andrei nu este psiholog, nu este membru al Colegiului Psihologilor și nu deține niciun atestat în psihoterapie. Deși s-a prezentat public în diverse moduri – de la psihoterapeut la medic – niciuna dintre aceste titulaturi nu este recunoscută oficial.

„Doctorul Andrei, în spațiul public, s-a prezentat în diverse modalități, de psihoterapeut, de medic. Din perspectiva Colegiului Psihologilor din România, doctorul Andrei nu are nicio calitate oficială de psihoterapeut, în sensul că nu este membru al Colegiului Psihologilor din România, nu are atestat eliberat de Colegiul Psihologilor din România în specialitatea psihoterapie” – a spus acesta pentru Cancan.ro.

Cracsner subliniază că, neavând statut profesional, Cristian Andrei nu era autorizat să practice psihoterapia în România.

Colegiul Psihologilor: fără drept de sancțiune, doar sesizare penală

Deoarece Cristian Andrei nu este membru al Colegiului, instituția nu poate deschide o procedură disciplinară împotriva lui. Singura cale legală este sesizarea organelor de cercetare, lucru care, potrivit președintelui, s-a și întâmplat:

„Prin urmare, nefiind membru, nu putem să luăm noi, Colegiul Psihologilor, o măsură de cercetare disciplinară. Tot ce putem face este să ne adresăm organelor de cercetare cu rugămintea de a constata dacă doctorul Cristian Andrei a practicat legal sau nelegal profesia, ca să nu ne antepronunțăm. Au fost făcute demersuri în sensul acesta.”

Cracsner confirmă că, în momentul în care Colegiul a fost sesizat, existau deja plângeri penale depuse împotriva lui Cristian Andrei.

Sesizări din partea unor persoane care se consideră victime

Președintele Colegiului Psihologilor a dezvăluit că instituția a primit solicitări și sesizări din partea unor persoane care se consideră abuzate de Cristian Andrei. Totuși, lipsa calității oficiale a acestuia limitează acțiunile pe care Colegiul le poate întreprinde.

„Avem o solicitare a unei persoane care în momentul de față se consideră victimă a doctorului Cristian Andrei, dar atâta timp cât doctorul Cristian Andrei nu este membru al Colegiului, nu avem o procedură prin care să analizăm activitatea doctorului Andrei” – a mai spus președintele Colegiului Psihologilor.

Cracsner mai precizează că studiile invocate de Cristian Andrei nu sunt recunoscute de niciun organism profesional din România.

Ancheta penală continuă, iar acuzațiile care planează asupra lui Cristian Andrei sunt grave: practică ilegală, inducerea în eroare a unor femei și acte de agresiune. În timp ce autoritățile investighează faptele, Colegiul Psihologilor își delimitează clar poziția: Cristian Andrei nu a avut niciodată dreptul legal de a practica psihoterapia în România.

