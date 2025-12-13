Andreea Mantea, despre rolul de mamă singură: „Maternitatea este o binecuvântare, nu un sacrificiu!” Cine o ajută să își crească băiatul

Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii „Casa iubirii” de la Kanal D, trăiește una dintre cele mai echilibrate perioade ale vieții sale. Mamă singură, după separarea de tatăl copilului, sportivul Cristi Mitrea, vedeta își crește fiul, David, cu devotament și reușește să îmbine cariera cu viața de familie.

Echilibrul între carieră și maternitate

Ea recunoaște că sprijinul familiei a fost esențial în această călătorie.

„Mă bazez mult pe familia mea — mama și sora mea sunt mereu alături de noi, suntem foarte unite. Iar la ‘Casa iubirii’ am o echipă care a devenit a doua mea familie, mă înțeleg, mă susțin și au fost acolo în toate momentele grele”, a mărturisit Andreea, într-un interviu pentru Cancan.ro.

Vedeta spune că maternitatea nu este un sacrificiu, ci o binecuvântare, iar secretul constă în gestionarea timpului: „Maternitatea este o binecuvântare, nu un sacrificiu. Sigur că se schimbă prioritățile în momentul în care devii mamă, dar eu mă consider o femeie împlinită din toate punctele de vedere. Am avut norocul unui proiect care mi-a permis să petrec timp cu David, iar acum lucrurile sunt chiar mai simple, pentru că el are programul lui, merge la școală, are activități extrașcolare. Când nu sunt la ‘Casa iubirii’, suntem mereu împreună.”

Ce temeri are Andreea Mantea ca mamă

Ca orice mamă, Andreea Mantea trăiește cu griji permanente legate de sănătatea și siguranța copilului. „Ca orice mamă, trăiesc cu o teamă permanentă legată de sănătatea și siguranța lui David. Vine odată cu copilul și nu ai cum s-o gestionezi complet. Îmi fac griji pentru tot: pentru ce mănâncă, cu cine se joacă, pentru felul în care va face față vieții când va fi mare. Mi-e teamă să nu pot fi acolo atunci când are nevoie de mine, de suferințele și dezamăgirile lui” – a mai spus pentru aceeași sursă.

Totuși, ea a găsit un mod de a liniști aceste temeri. Vedeta a povestit că, pentru a-și gestiona temerile legate de rolul de mamă, se bazează pe comunicarea constantă cu fiul ei. Îl ascultă, îl încurajează să își exprime emoțiile și îi oferă siguranța că, indiferent de situație, are mereu un loc unde este iubit necondiționat. Ea subliniază că nu perfecțiunea contează în relația părinte–copil, ci prezența reală și implicarea zilnică, convinsă că un copil are nevoie mai ales de o mamă disponibilă și atentă.

Andreea Mantea reușește să jongleze între carieră și viața de familie cu grație, iar rolul de mamă singură i-a adus nu doar responsabilități, ci și o forță interioară neașteptată. „N-aș schimba nimic din prezentul meu. Da, au existat şi nopți nedormite, perioade de oboseală, momente dificile, dar toate fac parte din viața oricărei mame, sunt fireşti” – a mai precizat mantea.

Foto – Instagram / Facebook

