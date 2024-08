Cum l-a surprins Andreea Mantea pe David, pe camerele de supraveghere, când ea nu era acasă. „Simțeam că am rămas fără aer!”

Andreea Mantea a povestit ce a surprins pe camerele de supraveghere de la domiciliul său, în timp ce ea era plecată la mare, iar fiul ei, David, era acasă cu bunica.

Andreea Matea este o mamă modernă

Andreea Mantea este mama unui băiețel în vârstă de 9 ani, David, pe care îl are din relația cu fostul partener Cristi Mitrea. Vedeta de la Kanal D încearcă să fie un părinte model și îi face toate poftele fiului, dar îi și impune anumite reguli, cum ar fi limitarea accesului la telefonul mobil. David are un telefon mai vechi de-al mamei pe care are voie să îl folosească doar cu limită de timp și cu anumite condiții.

Ce a surprins pe camerele video în timp ce băiatul ei a rămas cu bunica acasă

Andreea Mantea a povestit că a fost recent la o nuntă ce a avut loc pe litoral, iar David nu a vrut să o însoțească invocând că vrea să stea cu bunica. Dar, de fapt, acesta era planul băiatului de a profita de lipsa mamei de acasă pentru a accesa telefonul pentru mai mult timp. Doar că planul i-a fost dat în vileag de camerele video de supraveghere care se află în casă. Deși nu a rămas acasă singur, bunica, care a stat cu el, este mai permisivă și a trecut cu vederea faptele băiatului.

“Cu bunica este ceva…Doamne! Nu se poate! Am fost plecată un weekend la mare, a fost primul weekend din viața mea, în care am zis: plec! Weekend fără job, fără nimic. M-am dus la o nuntă! David nu a vrut să meargă cu mine. Mi-am luat primul weekend de distracție, fără el. Și eu nu știam de ce se întâmplă acest lucru.

El a văzut unde i-am ascuns telefonul și de asta a insistat să rămână acasă cu bunica. “Mi-e dor de bunica, că nu am mai văzut-o, că am luat vacanță. Te rog, mama! Trebuie să mergi și tu să te relaxezi fără mine, să nu te stresez, să nu te supăr, să nu te enervez! La nuntă, lumea trebuie să se îmbrace frumos, eu nu vreau să stau cu cămașa așa, să mă deranjeze! Hai, te rog, vreau să stau acasă! Uite, să am grijă de animăluțe!” Bine, mama!

Și intru pe camere și îl văd pe telefon! Am înnebunit! Simțeam că am rămas fără aer! Mă sufocam! Și-l sun. Alo! Alo! Bună ziua! “Îmi cer mii de scuze, David nu este aici. Ceea ce vedeți acum este o iluzie optică. (râde)” Te omor! “Mama, nu are sens să pleci acum de acolo, să vii!”, a explicat Andreea Mantea, într-un interviu pentru impact.ro.

