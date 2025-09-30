Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”

Andreea Mantea a cerut ajutorul poliției pentru a demasca o rețea infracțională care se folosește de numele ei pentru a fura bani sub forma unor donații către un adăpost de animale.

Andreea Mantea, victima unei escrocherii online

Andreea Mantea (39 de ani) face demersurile necesare după ce numele ei a fost folosit fără acordul său pentru a cere donații către un adăpost de animale.

Prezentatoarea de la Kanal D a descoperit că adăpostul de animale reprezintă un paravan prin care infractorii fură bani de la oamenii care donează fără să știe că, de fapt, contribuția lor nu ajunge la viețuitoarele pe care ei intenționează să le ajute.

„Am fost informată că în numele meu se încasează niște sume de bani sub forma unor donații către un adăpost de animale. N-ar fi fost asta o problemă, dar înțeleg că acel cont nici măcar nu aparține adăpostului de animale. Deci acei bani nu ajung la acele animăluțe. Acești oameni, dacă îi pot numi așa, fură acești bani în numele meu și în numele acelui adăpost. Dacă ați picat în plasă, îmi pare tare rău, dar vă promit că acești oameni nu vor merge mai departe cu această plasă, cu această furăciune. Deja am strâns câteva informații și, cu ajutorul poliției, sper să-i prindem și să-i facem să plătească pentru ceea ce fac ei acum. Vă rog să nu picați într-o asemenea plasă. Mulțumesc!”, a spus Andreea Mantea, la Instagram Story.

„Și nu doar bani, ci și produse electronice. Vă dau un număr de telefon și vă zic că este numărul meu. Iar când sunați, nu vi se răspunde, dar vi se răspunde la mesaje. Persoana respectivă se dă drept mine și vă răspunde la mesaje”, a mai scris prezentatoarea de la Kanal D.

Alte vedete a căror imagine a fost folosită fără acordul lor

Mai multe vedete din țara noastră s-au confruntat cu situații similare cu cea a Andreei Mantea.

Pavel Bartoș

În aprilie 2025, Pavel Bartoș (50 de ani) și-a avertizat admiratorii că imaginea lui a fost folosită fără acordul său pentru a promova jocuri de noroc.

„Vreau să vă anunț personal că în ultima perioadă au apărut pe internet videoclipuri false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care pare că eu promovez jocuri de noroc. Aceste videoclipuri sunt 100% false, nu am nicio legătură cu ele și NU susțin acest tip de conținut. Inteligența artificială are părți bune, dar și rele. Este regretabil că tehnologia poate fi folosită în astfel de scopuri, iar imaginea mea este folosită fără acordul meu. Vă rog să nu dați curs acestor materiale și să raportați dacă le vedeți în online. Mulțumesc celor care mi-au semnalat aceste clipuri – înseamnă mult!”, a scris Pavel Bartoș în mediul online.

Theo Rose

Cu doar o săptămână înainte de Pavel Bartoș, Theo Rose (28 de ani) și-a rugat admiratorii din mediul online să o ajute, dacă pot, să raporteze videoclipurile în care imaginea ei este folosită fără permisiune pentru a promova jocuri de noroc pe Internet.

„Știu, am primit de la voi toate videoclipurile alea făcute în AI (inteligență artificială) cu mine promovând niște, nu știu ce-s alea, jocuri, păcănele, pe Internet. Am vorbit cu echipa mea. Se iau măsuri zilele astea. Singura formă prin care m-ați putea ajuta și v-aș ruga să o faceți dacă puteți, dați un report la pagină, la videoclipurile alea pe care le vedeți, până când se rezolvă. Teoretic ar trebui să reușim să închidem aceste conturi și să prevenim apariția altora. Să vedem ce ne iese. Vă țin la curent!”, a spus Theo Rose la Instagram Story.

Andreea Esca

La începutul anului 2024, jurnaliștii Actualitate.net au realizat o anchetă după ce au remarcat în mediul online mai multe reclame frauduloase care se foloseau de Andreea Esca (52 de ani) și Andreea Marin (50 de ani) pentru a-și promova produsele și serviciile.

„În fiecare zi mă sună câte un prieten să-mi semnaleze aceste escrocherii. Nu este nimic adevărat, bineînțeles. Dar nu știu cum putem opri toate nemerniciile acestor oameni care profită fără nicio jenă de imaginea noastră și buna credință a cititorilor. Trist, foarte trist. Eu am mai spus, și repet. Câtă vreme nu sunt informații apărute pe site-urile PRO TV, AlistMagazine sau conturile mele reale de socializare, nu sunt adevărate! Dar e din ce în ce mai greu să știi și dacă e vorba de un interviu real, deci… suntem într-un mare haos provocat de partea negativă a lumii virtuale”, a declarat Andreea Esca atunci, pentru Actualitatea.net.

Andreea Marin

În februarie 2025, Andreea Marin s-a adresat printr-o petiție mai multor instituții de stat responsabile cu protecția și siguranța românilor în mediul online, după ce a fost victima mai multor campanii publicitare frauduloase. Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, jurnalista spune că nu mai este dispusă să tolereze pasivitatea instituțiilor statului față de spațiul online care devine „din ce în ce mai nociv”.

„Frauda se petrece la vedere, pe cele mai accesate platforme și pe pagini social media cu sute de mii sau milioane de urmăritori, fără ca vreo instituție a statului să facă ceva pentru stoparea fenomenului și pentru a ne proteja. Unde trebuie să ajungem să ne trezim?!”, a scris Andreea Marin.

Gina Pistol

Și Gina Pistol (44 de ani) s-a confruntat cu acest fenomen. Imaginea prezentatoarei de la Pro TV a fost folosit pentru a promova un produs de slăbit.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Poliția nu are ce să le facă, din păcate. Îmi pare rău că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac”, a declarat Gina Pistol.

Antonia Iacobescu

Antonia (35 de ani) a fost victima aceleiași escrocherii, imaginea ei fiind folosită de mai multe ori pentru a promova produse pentru pierderea în greutate. Cei care au pus la cale înșelătoria au inventat o poveste pe care au propagat-o pe Internet cu titlul: „Antonia Iacobescu a fost dată în judecată pentru că a dezvăluit secretul slăbirii”.

„RIDICOL”, a reacționat artista la acea vreme.

