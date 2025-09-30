  MENIU  
Home > Vedete > Româneşti > Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”

Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”

Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online: „Cu ajutorul poliției, sper să-i facem să plătească pentru ceea ce fac”
Adelina Duinea
.  Actualizat 30.09.2025, 16:55

Andreea Mantea a cerut ajutorul poliției pentru a demasca o rețea infracțională care se folosește de numele ei pentru a fura bani sub forma unor donații către un adăpost de animale.

Andreea Mantea, victima unei escrocherii online

Andreea Mantea (39 de ani) face demersurile necesare după ce numele ei a fost folosit fără acordul său pentru a cere donații către un adăpost de animale.

Prezentatoarea de la Kanal D a descoperit că adăpostul de animale reprezintă un paravan prin care infractorii fură bani de la oamenii care donează fără să știe că, de fapt, contribuția lor nu ajunge la viețuitoarele pe care ei intenționează să le ajute.

„Am fost informată că în numele meu se încasează niște sume de bani sub forma unor donații către un adăpost de animale. N-ar fi fost asta o problemă, dar înțeleg că acel cont nici măcar nu aparține adăpostului de animale. Deci acei bani nu ajung la acele animăluțe. Acești oameni, dacă îi pot numi așa, fură acești bani în numele meu și în numele acelui adăpost.

Dacă ați picat în plasă, îmi pare tare rău, dar vă promit că acești oameni nu vor merge mai departe cu această plasă, cu această furăciune. Deja am strâns câteva informații și, cu ajutorul poliției, sper să-i prindem și să-i facem să plătească pentru ceea ce fac ei acum. Vă rog să nu picați într-o asemenea plasă. Mulțumesc!”, a spus Andreea Mantea, la Instagram Story.

Andreea Mantea, victima unei înșelătorii online (2)IconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 6)

„Și nu doar bani, ci și produse electronice. Vă dau un număr de telefon și vă zic că este numărul meu. Iar când sunați, nu vi se răspunde, dar vi se răspunde la mesaje. Persoana respectivă se dă drept mine și vă răspunde la mesaje”, a mai scris prezentatoarea de la Kanal D.

Citește și: Andreea Mantea a spus care i se pare cea mai mare provocare ca mamă singură. Fiul ei are 8 ani: „Săracul nu mai înțelege” / Exclusiv

„Sunt pensionar, dar 33% din pensie îmi ia ANAF”. Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. A spus suma exactă
„Sunt pensionar, dar 33% din pensie îmi ia ANAF”. Ce pensie are Dorin Cocoș, fostul soț al Elenei Udrea. A spus suma exactă
Recomandarea zilei

Alte vedete a căror imagine a fost folosită fără acordul lor

Mai multe vedete din țara noastră s-au confruntat cu situații similare cu cea a Andreei Mantea.

Pavel Bartoș

În aprilie 2025, Pavel Bartoș (50 de ani) și-a avertizat admiratorii că imaginea lui a fost folosită fără acordul său pentru a promova jocuri de noroc.

Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Fără flori, fără lacrimi, fără prezența rudelor sau a apropiaților, un cadru sumbru și gol, așa este la capela unde a fost depus sicriul cu trupul Ioanei Popescu. Un detaliu a atras însă atenția. Obiectul care stă așezat chiar lângă crucea ei
Recomandarea zilei

„Vreau să vă anunț personal că în ultima perioadă au apărut pe internet videoclipuri false, generate cu ajutorul inteligenței artificiale, în care pare că eu promovez jocuri de noroc. Aceste videoclipuri sunt 100% false, nu am nicio legătură cu ele și NU susțin acest tip de conținut.

Inteligența artificială are părți bune, dar și rele. Este regretabil că tehnologia poate fi folosită în astfel de scopuri, iar imaginea mea este folosită fără acordul meu. Vă rog să nu dați curs acestor materiale și să raportați dacă le vedeți în online. Mulțumesc celor care mi-au semnalat aceste clipuri – înseamnă mult!”, a scris Pavel Bartoș în mediul online.

Citește și: Pavel Bartoș, totul despre noul film „Ramon”. Cum reușește actorul să se împartă între carieră și familie: „De acolo vine energia” / Exclusiv

Theo Rose

Cu doar o săptămână înainte de Pavel Bartoș, Theo Rose (28 de ani) și-a rugat admiratorii din mediul online să o ajute, dacă pot, să raporteze videoclipurile în care imaginea ei este folosită fără permisiune pentru a promova jocuri de noroc pe Internet.

„Știu, am primit de la voi toate videoclipurile alea făcute în AI (inteligență artificială) cu mine promovând niște, nu știu ce-s alea, jocuri, păcănele, pe Internet. Am vorbit cu echipa mea. Se iau măsuri zilele astea. Singura formă prin care m-ați putea ajuta și v-aș ruga să o faceți dacă puteți, dați un report la pagină, la videoclipurile alea pe care le vedeți, până când se rezolvă. Teoretic ar trebui să reușim să închidem aceste conturi și să prevenim apariția altora. Să vedem ce ne iese. Vă țin la curent!”, a spus Theo Rose la Instagram Story.

Citește și: Theo Rose, despre schimbările extreme din viața ei profesională și amoroasă: „M-am îndrăgostit și asta înseamnă adrenalină”

Andreea Esca

La începutul anului 2024, jurnaliștii Actualitate.net au realizat o anchetă după ce au remarcat în mediul online mai multe reclame frauduloase care se foloseau de Andreea Esca (52 de ani) și Andreea Marin (50 de ani) pentru a-și promova produsele și serviciile.

„În fiecare zi mă sună câte un prieten să-mi semnaleze aceste escrocherii. Nu este nimic adevărat, bineînțeles. Dar nu știu cum putem opri toate nemerniciile acestor oameni care profită fără nicio jenă de imaginea noastră și buna credință a cititorilor. Trist, foarte trist.

Eu am mai spus, și repet. Câtă vreme nu sunt informații apărute pe site-urile PRO TV, AlistMagazine sau conturile mele reale de socializare, nu sunt adevărate! Dar e din ce în ce mai greu să știi și dacă e vorba de un interviu real, deci… suntem într-un mare haos provocat de partea negativă a lumii virtuale”, a declarat Andreea Esca atunci, pentru Actualitatea.net.

Citește și: Andreea Marin și Andreea Esca, victimele unei escrocherii online. „Profită fără nicio jenă de imaginea noastră”

Andreea Marin

În februarie 2025, Andreea Marin s-a adresat printr-o petiție mai multor instituții de stat responsabile cu protecția și siguranța românilor în mediul online, după ce a fost victima mai multor campanii publicitare frauduloase. Într-o scrisoare deschisă adresată autorităților, jurnalista spune că nu mai este dispusă să tolereze pasivitatea instituțiilor statului față de spațiul online care devine „din ce în ce mai nociv”.

„Frauda se petrece la vedere, pe cele mai accesate platforme și pe pagini social media cu sute de mii sau milioane de urmăritori, fără ca vreo instituție a statului să facă ceva pentru stoparea fenomenului și pentru a ne proteja. Unde trebuie să ajungem să ne trezim?!”, a scris Andreea Marin.

Citește și: „Politicienii noștri cu putere de decizie ar trebui să fie conștienți că vom fi și mai slabi, dacă nu reacționăm!” Andreea Marin, petiție către 7 instituții de stat privind siguranța în mediul online

Gina Pistol

Și Gina Pistol (44 de ani) s-a confruntat cu acest fenomen. Imaginea prezentatoarei de la Pro TV a fost folosit pentru a promova un produs de slăbit.

„Oamenii ăia îmi folosesc în mod abuziv și numele, și imaginea. Și, din păcate, este o rețea din asta dubioasă de care nu poți să dai. Poliția nu are ce să le facă, din păcate. Îmi pare rău că sunt fete care au cumpărat produsul ăla și au zis că le-a durut capul, au avut stări de amețeală. Eu nu am recomandat niciodată acel produs. Îmi folosesc în mod abuziv numele și imaginea. Din păcate nu am ce să fac”, a declarat Gina Pistol.

Citește și: Cu ce rețetă l-a cucerit Gina Pistol pe Smiley și cum s-a schimbat relația lor după apariția lui Josephine. „L-am atras în capcană” / Exclusiv

Antonia Iacobescu

Antonia (35 de ani) a fost victima aceleiași escrocherii, imaginea ei fiind folosită de mai multe ori pentru a promova produse pentru pierderea în greutate. Cei care au pus la cale înșelătoria au inventat o poveste pe care au propagat-o pe Internet cu titlul: „Antonia Iacobescu a fost dată în judecată pentru că a dezvăluit secretul slăbirii”.

„RIDICOL”, a reacționat artista la acea vreme.

Foto: Instagram

Cele mai vândute colecții!
Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 4 (Vol. 7 + 8) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 3 (Vol. 5 + 6) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 2 (Vol. 3 + 4) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui Justițiarii din Tokio Omnibus 1 (Vol. 1 + 2) - Ken Wakui 40.4 RON Cumpără acum
Autostrada Lincoln - Amor Towles Autostrada Lincoln - Amor Towles 29.8 RON Cumpără acum
Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam Căderea dragonului (Trilogia SOLZII DRAGONULUI, partea I) - L. R. Lam 37.2 RON Cumpără acum
Cum să oprești timpul - Matt Haig Cum să oprești timpul - Matt Haig 34 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO încărcat pe unica.ro
Libertatea.ro
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Dezvăluirea făcută de Valentina Pelinel la 7 ani de la nunta cu Cristi Borcea. „Eram deja 5 suflete într-o poveste”
Fanatik
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
Câtă energie electrică a livrat, de fapt, România Ucrainei. Cifrele oficiale care au deranjat blocul suveranist
GSP.ro
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
Click.ro
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
De ce boală suferă Mihaela Tatu? Va fi toată viața ei dependentă de o pastilă! „Am explodat și m-am expandat! Ajunsesem aproape la suta de kilograme…”
TV Mania
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Redactia.ro
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Citește și...
La 27 de ani, una dintre cele mai frumoase jucătoare de tenis din lume trece prin clipe grele. Anunțul făcut: ”Voi continua să lupt”
Anvelope de iarnă sau all-season: care rezistă mai bine pe drumurile din România și care sunt prețurile
Are 16 ani, și-a întrecut mama în înălțime și tatăl în frumusețe. Fiul Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, viitorul cuceritor de la Hollywood
Vedetismului Andei Adam, sursă de profit pentru o companie de șervețele
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum ”
Ce spune psihologul Radu Leca despre moartea bruscă a Ioanei Popescu. A comparat-o cu cea a lui Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate…”
Menține-ți silueta cu aceste sfaturi!
Se dau bani de la stat, câte 710 de lei de familie. Când se alimenteazîă cardurile

Google News Urmărește-ne pe Google News

PE ACELAȘI SUBIECT
   
Recomandări
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Dorian Popa s-a cazat la un cort de lux la poalele Grand Canyonului în SUA. Câți bani a putut să dea pentru o noapte petrecută aici
Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum ”
Ioana Grama, șocată de prețurile din Spania. Cât i-a venit nota de plată la un restaurant după ce a comandat 5 feluri de mâncare: „N-ai cum ”
Proiecte speciale
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Soluție rapidă pentru durerea de dinți
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Descoperă Noua Colecție MAVINN: Frumusețea Meșteșugurilor Globale care Îți Transformă Casa
Avantaje
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Uite-o pe iubita lui Tudor Chirilă cum gătește pentru turiști la pensiunea de la Porumbacu! Iulia a pus murături, a umplut cămara și a publicat imaginile!
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Nimeni nu se aștepta la asta! Mesajul transmis de Cătălin Bordea fostei lui soții, Livia. Actorul a făcut-o în direct la TV. Cum a reacționat Dan Capatos
Elle
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Divorțul anului în showbiz! După 19 ani de căsătorie și doi copii împreună, celebrul cuplu a anunțat despărțirea
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Mădălina Ghenea, confesiuni dureroase despre viața ei amoroasă: „O despărțire îngrozitoare. Tipul cu care eram avea o viață dublă, triplă…”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
Carmen Grebenișan, ultimele pregătiri înainte de a aduce pe lume primul ei copil: „Am ales să nasc natural, în apă, în...”
DailyBusiness.ro
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cauciucurile de iarnă, obligatorii pe drumuri cu zăpadă și gheață. Amenzi de până la 4.050 lei și reținerea talonului
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
Cât a plătit un turist român pentru un cannoli în Veneția. Nu i-a venit să creadă când a văzut nota de plată
A1.ro
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu și când va avea loc înmormântarea jurnalistei
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Zodiile care vor avea o lună de coșmar! Ghinion, necazuri și lacrimi în octombrie
Ce spune psihologul Radu Leca despre moartea bruscă a Ioanei Popescu. A comparat-o cu cea a lui Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate…”
Ce spune psihologul Radu Leca despre moartea bruscă a Ioanei Popescu. A comparat-o cu cea a lui Costin Mărculescu: „Cei care trăiesc în singurătate…”
Cine este Andrei Niculae de la "Power Couple" sezonul 3. Împreună cu iubita sa, Claudia Cîrjan, își vor testa relația în fața camerelor
Cine este Andrei Niculae de la "Power Couple" sezonul 3. Împreună cu iubita sa, Claudia Cîrjan, își vor testa relația în fața camerelor
Cum arată mormântul actriței Cristina Stamate, după 8 ani de când a murit. Imaginea este emoționantă
Cum arată mormântul actriței Cristina Stamate, după 8 ani de când a murit. Imaginea este emoționantă
Observator News
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Libertatea pentru Femei
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Ultima oră, e divorțul momentului în România! Celebrul nostru român divorțează de nevasta cu 33 de ani mai tânără! Totul s-a făcut în mare secret, iar detaliile sunt mult prea triste
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Răsturnare de situație! Când, unde și mai ales de cine va fi, până la urmă, înmormântată Ioana Popescu. Mara Bănică a dat ultimele detalii despre ultimul drum al acesteia
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Fetița Alinei Pușcaș a fost operată! Problemă de sănătate tare neobișnuită pentru vârsta ei, 6 ani. Semnalul de alarmă tras de vedetă. Care a fost primul simptom
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Vedeta noastră și-a botezat fetița la un an! De ce a așteptat atât. A meritat însă! Imagini adorabile cu Perla
Viva.ro
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
O mai ții minte pe "Betty cea urâtă"? E complet schimbată la 52 de ani. A pozat goală și este super sexy. Mulți nici că o recunosc dacă o văd pe stradă
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
Neașteptat ce tocmai s-a aflat despre logodnicul lui Emil Rengle, acum, la Asia Express. Alejandro Fernandez, în vârstă de 29 de ani, are rădăcini spaniole și locuiește în București, însă un detaliu i-a frapat pe toți
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
IMAGINILE despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Olga Barcari muncește de la o vârstă fragedă, însă detaliul făcut public de Cătălin Bordea despre ea, după ce mulți spuneau despre ei că formează un cuplu, i-a surprins pe toți
Redactia.ro
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
La cine va rămâne averea Ioanei Popescu. Cunoscuta jurnalistă a murit la doar 45 de ani și nu avea moștenitori
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ce este „ciroza”, boala care a ucis-o pe Ioana Popescu. Cum se manifestă și de ce este mortală în stadiu terminal
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ilie Bolojan si-a scos iubita în lume pentru prima dată de când este premier. Cum arată partenera de viața a președintelui PNL
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Ioana Popescu s-a stins din viață la 45 de ani. Ultimele clipe din viața devoratoarei de fotbalisti sunt cutremuratoare
Retete
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Salată de dovlecei cu iaurt și usturoi – rețeta perfectă pentru vară
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Înghețată de pepene roșu - desertul verii pentru toată familia
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Musaca de vinete - cea mai simplă rețetă și cea mai gustoasă
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Zacuscă de vinete cu ardei necopt – zacusca leneșului
Baby
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Topul alimentelor din supermarket periculoase pentru copii. Atenționarea nutriționiștilor
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Când nu se fac botezuri în 2025. Sfaturi pentru proaspeții părinți despre perioada de creștinare a copilului
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Lucruri esențiale pentru un start bun în dezvoltarea copiilor
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Dr. Mihai Craiu: Manevrele esențiale de prim ajutor în cazul în care copilul se îneacă
Diva Hair
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Cine au fost părinții lui Nicușor Dan. Cu mama contabilă și tatăl muncitor, primarul capitalei a dus o viață modestă în Făgăraș
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Clipe extrem de grele pentru Angela Similea. A rămas fără una dintre cele mai dragi persoane din viața ei
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Iulia Vântur, adevărul despre legătura cu Ricky Martin. &quot;O să țin minte toată viața&quot;
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Cine este Roxana, femeia cu care Victor Ponta a fost căsătorit înainte de Daciana Sârbu. A fost coleg de liceu cu prima soție
Doctorul Zilei
Cum au gestionat medicii criza de la maternitatea din Târgu Mureș: 8 bebeluși infectați cu bacteria mortală care a ucis copii la Iași
Cum au gestionat medicii criza de la maternitatea din Târgu Mureș: 8 bebeluși infectați cu bacteria mortală care a ucis copii la Iași
Președintele României, despre legea pregătirii în caz de război: „Se introduce un stagiu militar…”
Președintele României, despre legea pregătirii în caz de război: „Se introduce un stagiu militar…”
Irina Loghin își menține silueta cu un preparat natural. Află secretul
Irina Loghin își menține silueta cu un preparat natural. Află secretul
Sancțiuni pentru poluare. Amenzi aplicate Primăriei Capitalei și firmelor din construcții
Sancțiuni pentru poluare. Amenzi aplicate Primăriei Capitalei și firmelor din construcții
TV Mania
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum au arătat vedetele în ziua cea mare. Dacă Nicoleta Luciu și-a pus în valoare silueta și decolteul generos, Adela Popescu a ales să fie delicată și grațioasă, asemenea unei zâne
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cum arată acum Heather Locklear. Fanii nu și-au putut lua ochii de la ea după ultima apariție. Actrița din „Melrose Place” s-a reinventat
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Cine este iubita lui Florin Stamin de la Asia Express. Are o afacere de succes și ar putea defila oricând pe podium
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Andreea Marin arată camera de cămin a Violetei la Universitatea Cornell. Fiica ei a început studiile în SUA
Newscaffe.ro
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
Biletul de adio lasat de Madalina Manole. Cutremurator ce a cerut pentru copilul ei, inainte sa moara
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
O femeie s-a pastrat neatinsa pana in noaptea nuntii, dar sotul a avut parte de socul vietii lui! Ce a descoperit despre corpul miresei
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Amintiri de cosmar! Adelina Pestritu a spus adevaratul motiv pentru care a divortat de Liviu Varciu
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
Un cameraman de la Asia Express a rupt tacerea. Ce se intampla, de fapt, in culisele emisiunii de la Antena 1
CSID.ro
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Nimeni nu o mai recunoaște! Cum arată Gabriela Firea, după ce a apelat la medicul estetician. Schimbările MAJORE pe care le-a făcut la față
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Vedeta din România care a slăbit 20 de kilograme. Ce a pățit după ce s-a înfometat! Acum pozează provocator
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
Vedete din Romania
Vedete internationale
Primești pe e-mail cele mai importante articole apărute pe Unica.ro!
Abonează-te la newsletter
buton