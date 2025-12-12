Mădălina Ghenea mai vrea un copil: „Am încercat să adopt o fetiță, nu am renunțat la acest vis”

Mădălina Ghenea a fost în centrul atenției la gala Elle Style Awards. Vedeta a purtat o ținută superbă, care a întors toate capetele. Ea a vorbit despre fiica ei, dar și despre visul de a adopta o fetiță. Iată ce planuri are Mădălina Ghenea, ce relație are cu fiica ei și ce sfaturi îi dă micuței Charlotte.

Mădălina Ghenea, despre fiica ei: „Am totul”. Ce planuri are în carieră

Mădălina Ghenea a declarat că se simte extrem de împlinită pentru că o are pe fiica ei. Cât despre carieră, ea spune că are multe de realizat în continuare și își dorește să se concentreze pe partea de producție.

„Eu consider că am totul pentru că o am pe fiica mea. În ceea ce privește meseria mea, cred că am enorm de realizat în continuare, plus că îmi doresc foarte mult să mă concentrez pe această parte de producție și să plec din fața luminilor reflectoarelor și să intru în umbră”, a declarat Mădălina Ghenea pentru Cancan.

Citește și: Cine este bărbatul alături de care Mădălina Ghenea a fost surprinsă în București: „A ales să călătorească din Italia pentru a mă vizita într-un moment important pentru mine”

Ea a explicat că nu și-a dorit neapărat să fie model, ci a vrut tot timpul să facă actorie.

„Nu mi-am dorit neapărat să fiu model. Mi-am dorit să fac actorie mereu, să fiu pe platourile de filmare în orice rol, dar știu că modellingul m-a adus în acest punct din viața mea și sunt bucuroasă că am făcut și acești pași”, a explicat ea.

Ce spune despre fiica ei și despre mărirea familiei

Mădălina Ghenea a vorbit despre faptul că mama ei și-a dorit pentru ea să facă această carieră. Cât despre fiica ei, Mădălina Ghenea spune că nu îi va impune niciodată ce să facă.

Citește și: Motivul pentru care Mădălina Ghenea nu vrea să se căsătorească. Modelul își crește singură fiica

„Mama și-a dorit cumva pentru mine această carieră. Eu am un copil foarte disciplinat, foarte fericit, un copil liber, un copil care mereu își găsește inspirația în orice fac eu și nu îi voi impune niciodată ce să facă.

Văd o oarecare asemănare că vrea să meargă la balet, vrea să facă teatru și pictează. De când o știu pictează și este talentată, are o pasiune mare”, a declarat vedeta.

Cât despre sărbători, Ghenea spune că de sărbători va fi împreună fratele ei, cu soția acestuia, fiica ei și nepoțelul său. Mai mult, ea ține foarte mult la relația dintre fiica ei și verișorul său.

„Fiecare vacanță o fac cu fiica mea și cu nepoțelul meu. Mai merg și singură cu ei, dar trebuie să fie amândoi. Țin foarte mult la această relație pentru că Charlotte nu are un frățior sau o surioară și nici Alexandru, nepoțelul meu nu are frați sau surori, așa că vreau să petreacă cât mai mult timp împreună”, a spus vedeta.

Citește și: Mădălina Ghenea a publicat un videoclip rar cu fiica ei. Charlotte are 8 ani: „Mamma mia”

Ghenea a mărturisit că a încercat să adopte o fetiță, înainte de Charlotte.

„Am încercat să adopt o fetiță, înainte de Charlotte și nu am renunțat de acest vis. Mi-aș dori, dar trebuie să găsesc timpul să mă pot dedica”, a mai spus Mădălina Ghenea.

Urmărește-ne pe Google News