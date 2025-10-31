  MENIU  
Home > Vedete > Antonia și-a transformat locuința într-o casă bântuită, de Halloween. Artista a ales cele mai înfiorătoare decorațiuni

Oana Savin
.

Antonia (36 ani) a intrat în spiritul sărbătorii de Halloween și și-a decorat casa în cel mai înfiorător mod posibil. Artista a ales decorațiuni demne de un film horror, la fel cum fac americanii în fiecare an.

Antonia și-a decorat casa de Halloween

Antonia, care a locuit mai mulți ani în America, a decis să aducă și în România spiritul sărbătorii de Halloween. Artista și-a achiziționat unele dintre cele mai înspăimântătoare decorațiuni și s-a pus pe treabă. La final, curtea casei sale a arătat ca un adevărat platou de filmare al unui film horror.

Mândră de decorațiunile sale, iubita lui Alex Velea a publicat pe rețelele sociale un clip în care le prezintă fanilor ei casa ei, aranjată în spiritul acestei sărbători.

Antonia și-a acoperit casa cu pânze de păianjen uriașe, în timp ce pereții exteriori au fost colantați în așa fel încât să pară o casă părăsită și bântuită. În fața casei, artista a pus un manechin care seamănă cu personajul Michael Myers din filmele „Halloween”.

De asemenea, artista a aranjat un „cimitir” în curtea casei sale, în care a montat și un manechin ce întruchipează un personaj din filmul de groază „The Nun”.

Cum au reacționat copiii Antoniei

Dacă mulți s-ar gândi că cei trei copii ai Antoniei s-ar putea speria de un astfel de decor, artista mărturisește că pentru ei a făcut totul, iar Maya, Dominic și Akim sunt încântați de rezultat.

Azi facem turul casei. După cum știți, eu am crescut în State și iubesc decorațiunile de Halloween. Mi-am adus copilăria de acolo aici. (…) Când zic că decorez de Halloween, păi eu decorez. Avem și în spate decorațiuni. Avem un mini cimitir. Poate unii dintre voi veți spune «Doamne, dar nu se sperie copiii?», dar eu pentru ei am făcut. Ei sunt foarte entuziasmați. Ei au zis să fac cât mai înfricoșător”, a spus Antonia pe TikTok.

După ce au văzut decorațiunile cu care și-a aranjat casa pentru Halloween, fanii artistei și-au exprimat curiozitatea în ceea ce privește costumul pe care îl va purta în această seară.

Anul trecut, iubita lui Alex Velea a ales să se transforme într-o școlăriță sexy, dar după ce anul acesta și-a transformat casa într-un adevărat decor de film horror, toată lumea se așteaptă ca ți ținuta ei să fie una înfricoșătoare.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus cum și-a decorat Antonia casa pentru Halloweenț

Sursă foto: TikTok

